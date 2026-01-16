La impresionante transformación de Maluma: sin barba es otra persona El cantante mostró una versión más natural y generó impacto inmediato. El cambio fue leído como el inicio de una etapa diferente. + Seguir en







El cantante atravesó este cambio en el marco de una visita a su dermatóloga.

El cantante colombiano sorprendió al mostrarse sin barba y generó una fuerte repercusión en redes sociales.

El cambio de imagen estuvo vinculado a un cuidado dermatológico consciente y a una decisión personal.

Las imágenes revelaron un rostro más despejado, con rasgos más visibles y una apariencia renovada.

La reacción del público fue mayoritariamente positiva y alimentó la idea de una nueva etapa estética. Maluma volvió a llamar la atención del público sin necesidad de lanzar nuevos temas ni protagonizar un hecho mediático. Esta vez, el impacto llegó a partir de un cambio de imagen que sorprendió a todos, ya que decidió afeitarse por completo y mostrarse al natural, dejando atrás un rasgo que lo acompañó durante años.

El gesto no fue casual ni improvisado. El cantante atravesó este cambio en el marco de una visita a su dermatóloga de confianza, quien compartió el momento como parte de un proceso de cuidado integral. La escena permitió ver una rutina enfocada en la salud de la piel y en respetar los tiempos personales, más allá de una cuestión puramente estética.

Esa elección terminó por redefinir su imagen pública. Al mostrarse sin barba y sin retoques visibles, Maluma expuso un costado más fresco y auténtico, que rápidamente despertó comentarios y reacciones entre sus seguidores, dando lugar a múltiples lecturas sobre esta nueva etapa.

Maluma portada @maluma Así se ve Maluma sin barba Las imágenes difundidas muestran al artista con el rostro completamente despejado, una piel pareja y luminosa, y facciones que ganaron protagonismo luego del afeitado. El cambio fue tan marcado que muchos seguidores señalaron que resultaba casi irreconocible, con una apariencia más juvenil y descansada.

La publicación generó una respuesta contundente por parte del público. En los comentarios se repitieron elogios vinculados a su aspecto renovado y a la energía que transmite esta versión más natural. Para muchos, el gesto no solo mejoró su imagen, sino que también reforzó una actitud segura y auténtica.

Maluma sin barba Instagram El impacto del cambio también se explica por el momento que atraviesa el cuidado masculino de la piel. Cada vez son más visibles las rutinas orientadas a su bienestar, priorizando tratamientos que buscan realzar el aspecto saludable sin alterar los rasgos. En este caso, la atención profesional tuvo un rol central en el resultado final. Desde una mirada estética, el afeitado total permite que la luz se refleje mejor sobre el rostro y que los rasgos se perciban con mayor suavidad. En Maluma, además, implicó romper con una imagen muy instalada en su figura pública, lo que potenció el efecto sorpresa.

