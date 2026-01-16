IR A
Renuncia bomba en LAM: "Me voy a vivir a..."

La panelista del programa de Ángel de Brito reveló en un móvil que se irá del programa con el fin de vivir una vida nueva con su futuro marido, quien le propuso matrimonio.

El conductor Ángel de Brito recibió una de las peores noticias desde su comienzo en esta temporada, ya que una de las movileras confirmó que renuncia al programa LAM para poder irse a vivir con su novio y futuro marido, ya que le propuso matrimonio.

El mismo De Brito confirmó que su compañera se iba a casar: "Se casa nuestra compañera Cande Mazzone con su novio. Se fueron de vacaciones y él le propuso matrimonio".

Se trata del futbolista de Club Social y Deportivo Madryn, con quien está de novia hace once años. Y fue hace algunas horas, que confirmó lo que nadie esperaba y tiene que ver con un cambio de vida.

"Estoy a nada de llorar. Me sensibilicé... No me quiero ir, es una decisión familiar. Este año cumplo 12 años con mi pareja y en 2025 tuvimos una relación a distancia. Mi novio renovó contrato con su equipo y me voy a vivir al Sur con él", contó en LAM.

Pero, también contó detalles sobre la boda: "El casamiento va a ser en diciembre. En Buenos Aires va a ser el civil y la fiesta, y en Colombia la Iglesia y otra celebración".

Antes de despedirse, le dedicó unas palabras a De Brito: "Sos un gran líder y un gran jefe. Sabés lo que te quiero. Soy mejor profesional desde que entré a LAM".

