Los que se van, también con problemas: segunda quincena con demoras y cancelaciones en vuelos de Flybondi

Durante los últimos días se reprogramaron más de 50 vuelos. Este viernes, los viajes afectados fueron los que tenían destino a San Juan y Jujuy, por lo que los usuarios realizan largas filas para hacer su reclamo.

La segunda quincena de enero comienza con problemas para los que viajan en avión debido a un nuevo día con demoras y cancelaciones en Aeroparque por parte de la empresa Flybondi.

A lo largo de la semana se conoció la cancelación de más de 50 vuelos que afectaron a cientos de pasajeros. Este viernes, en tanto, fue el turno de viajes previstos a San Juan y Jujuy, por lo que los usuarios se agolparon en las ventanillas del sector de la empresa para llevar adelante su reclamo.

En la pantalla de Aeroparque no aparecían como demorados ni cancelados porque estaban previstos para la tarde, por lo que los usuarios se enteraron del inconveniente vía mail.

Mariela López Brown, desde Aeroparque, habló con los pasajeros en C5N para que cuenten mayores detalles de la situación. Además, hay mucho enojo por parte de los pasajeros considerando que la empresa solo se hizo cargo de una noche de hotel y no de las que finalmente les tomó la estadía por la demora.

"Me cancelaron tres veces el vuelo, es un desastre", se quejó una pasajera. "Yo tenía que salir 7.45 a Neuquén capital y me dicen que quizás para mañana. Me voy a tener que quedar acá, tengo un casamiento", lamentó otro usuario.

"Me cancelaron el vuelo, pero no puedo hacer nada por la web. Lo compré por esta empresa porque era más barato, pero piensan que te venden espejitos de colores y no piensan en la gente", concluyó una mujer.

Flybondi bajo el radar del Gobierno: por la cancelación de vuelos, le inician un sumario y podría sufrir sanciones

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, informó que “ha labrado actas de infracción a la empresa Flybondi por cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo”.

En un comunicado informó que se registraron quejas de pasajeros relacionadas con incumplimientos por parte de la empresa, los cuales podrían dar lugar a sanciones adicionales.

Flybondi La primera compañía aérea de bajo costo empezó a volar en el país en 2018. Redes Sociales

Los usuarios tienen la posibilidad de presentar reclamos de manera gratuita a través de la página web de ANAC ante la vulneración de sus derechos por parte de las líneas aéreas.

Las actas de infracción son constataciones labradas por funcionarios públicos habilitados que certifican la ocurrencia de acciones inapropiadas o la omisión de actos necesarios.

Según informaron desde ANAC, “estas actas dan inicio a un sumario administrativo y, de comprobarse la responsabilidad de la empresa, pueden derivar en sanciones que van desde una multa económica hasta la cancelación o suspensión temporal de la autorización para operar servicios aerocomerciales”.

“La ANAC continúa realizando un seguimiento riguroso mes a mes, labrando actas de infracción a las líneas aéreas por incumplimientos en la prestación de servicios. El mecanismo de labrado de actas, con la consecuente posibilidad de aplicar sanciones, había quedado sin aplicación desde el año 2020", se informó oficialmente.

"El objetivo primario de estas sanciones es proteger a los pasajeros, aunque el propósito definitivo se verá reflejado cuando las empresas cumplan con sus servicios en tiempo y forma, bajando el promedio de infracciones que se realizan por mes”, concluyó.