Chery pisa fuerte en Cariló con novedades híbridas y lanzamientos La automotriz china desembarca con propuestas híbridas, novedades de producto y el debut del Arrizo 8 CSH, en lo que marca el puntapié de su nueva etapa en Argentina. Por + Seguir en







Chery busca consolidarse como un jugador clave en la region.

Chery abrió la temporada de verano con un despliegue de más de 600 metros cuadrados en pleno corazón de Cariló. La marca china, hoy representada en Argentina por el Grupo Corven, exhibe su nueva línea de productos y su estrategia híbrida en un stand ubicado en Avellano 245, entre Benteveo y Bollero, en el centro comercial de Cariló.

El espacio fue diseñado como un showroom a cielo abierto e integrado al entorno natural del bosque. Con arquitectura modular y una estética que apunta a la modernidad, la automotriz busca transmitir los valores que quiere asociar a su nueva etapa en el país: innovación, sustentabilidad, diseño y tecnología.

chery-verano Un showroom a cielo abierto e integrado al entorno natural del bosque. Los visitantes podrán conocer la gama renovada de la familia TIGGO: TIGGO 2, TIGGO 4 Hybrid, TIGGO 7 Hybrid y TIGGO 8, todos disponibles en la red de concesionarios. Pero el plato fuerte llegó el 10 de enero, cuando la marca realizó su primer lanzamiento oficial del año: el sedán ARRIZO 8 CSH, que fue develado en una jornada exclusiva para prensa, dónde estuvo presente C5N.

Además, el stand incluye un espacio dedicado a la tecnología CSH (Chery Super Hybrid). Allí se muestran componentes reales cómo chasis, motores y baterías, que permiten entender cómo funciona el sistema híbrido desarrollado bajo estándares globales. Como anticipo de los próximos movimientos de producto, la marca exhibe en avant-premiere el TIGGO 7 CSH, un SUV híbrido enchufable que será una de las grandes novedades para el mercado argentino durante 2026.

chery-verano2 El stand estará abierto hasta el 28 de febrero. Con esta presencia veraniega, Chery busca consolidarse como un jugador clave en la transición hacia soluciones de movilidad más eficientes. La compañía afirma que su regreso a la Costa Atlántica forma parte de una estrategia de crecimiento y reafirma su compromiso con el mercado local.

Días y horarios El stand estará abierto hasta el 28 de febrero y puede visitarse todos los días, entre las 18 y las 24. chery-verano4 Chery exhibe su nueva línea de productos y su estrategia híbrida. chery-verano3 Una estrategia de crecimiento y reafirma su compromiso con el mercado local.