Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 16 de enero

En el cierre de la semana, la divisa estadounidense opera a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta, mientras el Banco Central sigue acumulando reservas por novena jornada consecutiva.

Cuánto cuesta el dólar en el cierre de la semana.

El dólar oficial atraviesa enero sin grandes sobresaltos.
El dólar sigue a la baja: cayó $10 y no encuentra piso

Por novena rueda consecutiva, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró dólares. En esta ocasión adquirió u$s47 millones y aceleró el proceso de atesoramiento de reservas, un monto que supera ampliamente al 5% del volumen de mercado que la entidad había anticipado que iba a adquirir. La semana pasada ya acumuló u$s562 millones.

Desde que se puso en marcha el plan para la acumulación de reservas internacionales, la entidad suma un total de u$s507 millones en lo que va del año.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.423,63 para la compra y $1.466,87 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.441.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.911.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.515,32, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.473,83.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.462.

