Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 16 de enero

En el cierre de la semana, la divisa estadounidense opera a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta, mientras el Banco Central sigue acumulando reservas por novena jornada consecutiva.

El dólar oficial cotiza a $1.423,63 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación, luego de haber caído otros $5 en la rueda del miércole s y caer $10 el jueves . El dólar mayorista también se movió a la baja, mientras que el blue está $1.505 para la venta.

El dólar sigue a la baja: cayó $10 y no encuentra piso

Por novena rueda consecutiva, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró dólares. En esta ocasión adquirió u$s47 millones y aceleró el proceso de atesoramiento de reservas, un monto que supera ampliamente al 5% del volumen de mercado que la entidad había anticipado que iba a adquirir. La semana pasada ya acumuló u$s562 millones.

Desde que se puso en marcha el plan para la acumulación de reservas internacionales, la entidad suma un total de u$s507 millones en lo que va del año.

El dólar oficial cotiza a $1.423,63 para la compra y $1.466,87 para la venta .

La divisa estadounidense opera a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.441.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.911.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.515,32, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.473,83.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.462.