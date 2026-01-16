16 de enero de 2026 Inicio
Hay riesgo de paro de controladores aéreos, tras vencer la conciliación obligatoria

La falta de acuerdo entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea y la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad de Aeronavegación podría repercutir en demoras y cancelaciones de vuelos, justo en la temporada alta de vacaciones.

Este viernes venció la conciliación obligatoria, dictada por la Secretaría de Trabajo, entre la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad de Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Ante la falta de acuerdo, existe la posibilidad de que los trabajadores lleven adelante medidas de fuerza que afecten varios vuelos durante este fin de semana, justo en el cambio de quincena de la temporada alta de las vacaciones.

Bastian sufrió múltiples traumatismos de cráneo.
ATEPSA agrupa a los controladores aéreos, esenciales para la operación de los vuelos, ya que desde las Torres de Control y los Centros de Control de Área (ACC) supervisan el tránsito, coordinan la separación de las naves y guían tanto los despegues como los aterrizajes. Sin ellos, en los aeropuertos no podría partir ni salir ningún avión.

Por su parte, EANA es la empresa estatal que presta los servicios de controladores aéreos en todo el país y que ahora podría verse paralizada por el reclamo sindical. Principalmente, los trabajadores pidieron una recomposición salarial. Pero el conflicto también incluyó denuncias penales e investigaciones judiciales por irregularidades en la compañía y en el sindicato. La Justicia investiga a la conducción de ATEPSA y dos funcionarias de la firma por presuntos acuerdos paritarios no registrados.

Como EANA es una compañía estatal, los aumentos salariales se definen en la Oficina Nacional de Empleo Público, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Hasta el momento, no hay una actualización prevista para los sueldos.

Si bien se espera que los controladores aéreos lleven adelante medidas de fuerza durante los próximos días, el Gobierno nacional -a través de la cartera de Trabajo- aún puede prorrogar la conciliación obligatoria unos cinco días hábiles más.

Flybondi bajo el radar del Gobierno: por la cancelación de vuelos, le inician un sumario y podría sufrir sanciones

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, informó que “ha labrado actas de infracción a la empresa Flybondi por cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo”.

En un comunicado informó que se registraron quejas de pasajeros relacionadas con incumplimientos por parte de la empresa, los cuales podrían dar lugar a sanciones adicionales.

Los usuarios tienen la posibilidad de presentar reclamos de manera gratuita a través de la página web de ANAC ante la vulneración de sus derechos por parte de las líneas aéreas.

Las actas de infracción son constataciones labradas por funcionarios públicos habilitados que certifican la ocurrencia de acciones inapropiadas o la omisión de actos necesarios.

Flybondi
Según informaron desde ANAC, “estas actas dan inicio a un sumario administrativo y, de comprobarse la responsabilidad de la empresa, pueden derivar en sanciones que van desde una multa económica hasta la cancelación o suspensión temporal de la autorización para operar servicios aerocomerciales”.

“La ANAC continúa realizando un seguimiento riguroso mes a mes, labrando actas de infracción a las líneas aéreas por incumplimientos en la prestación de servicios. El mecanismo de labrado de actas, con la consecuente posibilidad de aplicar sanciones, había quedado sin aplicación desde el año 2020", se informó oficialmente.

"El objetivo primario de estas sanciones es proteger a los pasajeros, aunque el propósito definitivo se verá reflejado cuando las empresas cumplan con sus servicios en tiempo y forma, bajando el promedio de infracciones que se realizan por mes”, concluyó.

