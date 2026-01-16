Entre Corea del Sur y la gira por Sudamérica: la difícil dicotomía en la convocatoria de la Copa Davis

La distancia y la superficie resultan una adversidad para el equipo argentino, y Javier Frana tuvo que actuar en concordancia: aceptar perder a sus máximas figuras por la prioridad del calendario ATP.

La serie entre Corea del Sur y Argentina por la Copa Davis puso en debate un tema que estuvo en auge años atrás : la ausencia de sus máximas figuras en un momento clave del calendario, en medio de una instancia clave. La gira sudamericana y los cambios de fechas impuestos por la ITF obligaron al capitán Javier Frana a conformar un plantel alternativo para los Qualifiers 2026. ¿Qué posturas se contraponen en este tema?

Las principales complicaciones para los tenistas tienen que ver con el calendario: la serie se juega el 7 y 8 de febrero sobre cancha dura, mientras que el ATP de Buenos Aires se juega del 9 al 15 sobre polvo de ladrillo . También se juega el Challenger de Rosario del 2 al 8. Por otra parte, el viaje de 40 horas desde Buenos Aires hasta Busán, lo que genera molestia.

Ante la baja de Francisco Cerúndolo (N°20), quien defiende final en el Argentina Open , Sebastián Báez (N°39), Camilo Ugo Carabelli (N°47), Tomás Etcheverry (N°61), Francisco Comesaña (N°68), Mariano Navone (N°74) y Juan Manuel Cerúndolo (N°83), el capitán eligió Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Federico Gómez para el single, mientras que Guido Andreozzi y Andrés Molteni integrarán el dobles.

En un breve desglose de uno por uno, Thiago Tirante, se ubica en el puesto 102, quien aceptó al instante la propuesta del capitán. Fue él mismo quien contó en Olé que no se lo esperaba: "Estaba manejando, yendo a la costa para seguir con mi pretemporada, y recibí el llamado de Javier (Frana). Jugar la Copa Davis es uno de los sueños y objetivos que tiene todo tenista profesional. Por eso, ni lo dudé cuando me preguntó si estaba disponible”.

Por su parte, Román Burruchaga, de gran temporada en 2025 , dio la negativa : “Fue una decisión muy difícil. Me duele haber dicho que no, esa es la realidad . Pensando en las circunstancias y en las cosas que me perdía, era mucho tiempo fuera de casa y muy difícil ir”. "Jugar la Copa Davis por mi país es un objetivo en mi carrera. Ojalá el día de mañana pueda representar a Argentina, que es algo que me hace mucha ilusión. Claramente no lo dudaré si la oferta vuelve a llegar”, agregó.

Marco Trungelliti fue otro de los que aceptó la convocatoria y llegará con rodaje, tras haber protagonizado dos muy buenos partidos en la qualy del Australian Open, donde quedó eliminado en el tercero. En tanto, Federico Gómez se ganó un lugar en el equipo de singles por encima de otras alternativas, con el antecedente de haber accedido al cuadro principal del US Open 2025 desde la clasificación, donde luego cayó en primera ronda frente al británico Cameron Norrie. En el dobles estarán dos experimentados, como lo son Molteni, quien participó de las últimas, y Andreozzi que debuta, pero es top 30 del ranking.

Por el Grupo Mundial I, Corea del Sur viene de superar por 3 a 1 de local a Kazajistán y repetirá equipo para enfrentar a Argentina: Hyeon Chung (423°), quien supo ser 19° del mundo, y Soonwoo Kwon, (484°; ex 52°), además de Sanhui Shin (354°) y los doblistas Uisung Park (246°) y Jisung Nam (169°).

Las posturas cruzadas ante la negativa de las figuras argentinas a la Copa Davis

La primera postura es la del capitán de Copa Davis, quien apuntó contra la ITF y le quitó responsabilidad a los que se negaron: “Quiero darles el contexto de todas las adversidades que tuvimos desde el minuto uno en el que supimos cuál era el sorteo. Los cambios producidos por la ITF en cuanto a las fechas y al calendario hicieron que nuestro tenis se viera claramente perjudicado porque afecta directamente y no es compatible con la gira sudamericana, porque priva a los jugadores que estén en el equipo de participar del Challenger de Rosario y de no llegar al torneo de Buenos Aires”.

Un CAPITÁN con todas las letras: el señor Javier Frana.pic.twitter.com/x3a70qmdnP https://t.co/DVxlwWJorp — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 5, 2026

“Hubo insistencias muy fuertes para tratar de cambiar la fecha, adelantarla aunque sea uno o dos días, para que nos diera la posibilidad de que algunos jugadores tengan al menos la chance, aunque sin tanta preparación, de jugar el torneo de Buenos Aires. Pero Corea fue inflexible y llevó la fecha lo más tarde posible en una sede más alejada que hace muy difícil la logística porque nos llevará más de 40 horas poder llegar”, agregó.

En contraposición, una de las voces más fuertes fue la de Federico Coria, tenista en actividad que usó su stream para opinar: “La Asociación Argentina de Tenis debería sacar un reglamento en el que los que no representan a la Selección, o los que dicen que no, por ese año no pueden volver a jugar. No tengo intención de criticar a Frana ni a los chicos, es solo una opinión sincera".

aca un video hablando de la copa davis, ojala Argentina gane 5-0, no me ceben mas que despues me putean en todos los colores! ah y siempre del lado del frente de los anti Argentina! buen finde pic.twitter.com/ve4YQWzoMr — fede coria (@fedeecoria) January 10, 2026

"Ganan en Corea y para la próxima serie vuelven todos los top. De estos pibes se van a olvidar todos. Hay muchos jugadores que no van a querer ir a Busán porque saben que en la próxima serie no los van a convocar. Y la verdad es que tienen razón. Después vuelve el equipo titular", indicó.

En este contexto, la serie ante Corea del Sur aparece como mucho más que una simple eliminatoria: es una prueba para un equipo alternativo que deberá competir en medio de un calendario adverso y, al mismo tiempo, una banca desde los tenistas nacionales.