Hoy en Netflix: es una serie tailandesa que generó un debate mundial intenso

Una producción asiática ambientada en los años setenta expone tabúes sexuales, tensiones culturales y dilemas morales a través de un relato provocador.

Netflix

Netflix incorporó a su catálogo una producción asiática que está llamando la atención de los suscriptores que buscan contenidos con temáticas adultas. La plataforma estrenó Doctor Clímax, una intensa miniserie tailandesa de 8 episodios protagonizada por Chantavit Dhanasevi, que explora la sexualidad y los tabúes sociales en un contexto de fuerte represión cultural.

Esta ficción, ambientada en la Tailandia de los años 70, desató gran repercusión en redes sociales y se ubicó rápidamente entre las tendencias del gigante del streaming por su franqueza al abordar temas considerados prohibidos en la época.

Doctor Climax mezcla elementos de comedia y drama con escenas explícitas no aptas para menores, presenta a un dermatólogo que enfrenta simultáneamente una crisis profesional y la decisión de romper con las convenciones sociales de su tiempo. Con una producción que captura la esencia de una era marcada por la Guerra Fría y las conflictos políticos en el sudeste asiático, la miniserie ofrece una mirada sobre el despertar sexual colectivo y los dilemas morales que atraviesan quienes desafían las normas establecidas en sociedades conservadoras.

Esta producción logra el equilibrio entre la provocación y la reflexión social, ofreciendo situaciones cargadas de tensión, personajes complejos atrapados entre el deseo y las restricciones culturales, y momentos tan controversiales que resulta imposible permanecer indiferente.

Doctor Clímax

Netflix: sinopsis de Doctor Clímax

Doctor Clímax sigue la historia del Dr. Nat, un respetado dermatovenereólogo que atraviesa una profunda crisis personal y profesional en la Tailandia de los años 70. La trama se desarrolla cuando este médico decide, bajo el seudónimo de "Doctor Clímax", escribir una columna anónima sobre educación sexual en un periódico local, ofreciendo respuestas a las inquietudes más íntimas de los lectores.

Lo que comienza como un servicio informativo rápidamente se transforma en un fenómeno social que desafía las estrictas normas de una sociedad conservadora y genera un torbellino de deseo, traición y dilemas morales que ponen en riesgo tanto su carrera como su estabilidad familiar.

Paralelamente, la serie presenta cómo el creciente éxito de la columna involucra al protagonista en situaciones de alto riesgo, especialmente cuando desarrolla una relación apasionada con Linda, la jefa del departamento de arte de la editorial. Este vínculo complica aún más su matrimonio con Tukta y desata una cacería para descubrir la verdadera identidad del columnista.

Doctor Clímax

Tráiler de Doctor Clímax

Embed - Doctor Climax | Official Trailer | Netflix

Reparto de Doctor Clímax

  • Chantavit Dhanasevi como Dr. Nat / Doctor Clímax
  • Arachaporn Pokinpakorn como Linda
  • Chermawee Suwanpanuchoke como Tukta
  • Tonhon Tantivejakul como Permphol
  • Chaiwat Thongsaeng como Thongthian
  • Somlek Sakdikul como Choo
