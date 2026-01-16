Decretan un nuevo feriado para el miércoles 21 de enero: qué se celebra y a quiénes alcanza Conocer esos detalles es fundamental para saber quiénes podrán aprovecharlo y cómo impactará en la actividad cotidiana de esa jornada. Por + Seguir en







El miércoles 21 de enero de 2026 será feriado local en Carhué, partido de Adolfo Alsina, por su aniversario fundacional.

Se trata de una jornada no laborable de alcance exclusivamente municipal.No se traslada ni aplica al resto del país ni a otras ciudades.

El impacto se siente principalmente en oficinas públicas, bancos y dependencias oficiales.

La fecha permite a vecinos, trabajadores y estudiantes reorganizar actividades y aprovechar el día de pausa. La confirmación de un nuevos feriados para el miércoles 21 de enero generó un inmediato interés entre trabajadores, estudiantes y familias que ya empiezan a reorganizar sus agendas para aprovechar la pausa en la rutina. En pleno inicio del año, la noticia se instala como una oportunidad inesperada para descansar, planificar una escapada corta o simplemente cortar con la seguidilla de días hábiles que suele marcar enero.

Como ocurre cada vez que se anuncia un día no laborable, surgen las preguntas clave: qué se conmemora exactamente en esa fecha y qué actividades se verán alcanzadas por la medida. El calendario oficial, las disposiciones de los gobiernos y las particularidades de cada jurisdicción vuelven a quedar en el centro de la escena.

Por qué será feriado el 21 de enero y quiénes lo podrán disfrutar feriado-2024-argentinajpg El miércoles 21 de enero de 2026 será un día no laborable en la ciudad de Carhué, que pertenece al partido bonaerense de Adolfo Alsina, debido a la conmemoración de su aniversario de fundación. Se trata de un feriado de alcance estrictamente local, que modifica la actividad habitual dentro del distrito y tiene impacto en el funcionamiento de la administración y los servicios de la zona.

Al ser una disposición determinada por las autoridades municipales, la medida no se extiende al resto del país ni a otras localidades. En general, este tipo de jornadas se hace sentir principalmente en oficinas públicas, entidades bancarias y dependencias oficiales, que adaptan su atención al público a la fecha conmemorativa.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo

Lunes 16 de febrero: Carnaval

Martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre) Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre