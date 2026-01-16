16 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Decretan un nuevo feriado para el miércoles 21 de enero: qué se celebra y a quiénes alcanza

Conocer esos detalles es fundamental para saber quiénes podrán aprovecharlo y cómo impactará en la actividad cotidiana de esa jornada.

Por
Conocé sobre los feriados que habrá a fin de mes

Conocé sobre los feriados que habrá a fin de mes

  • El miércoles 21 de enero de 2026 será feriado local en Carhué, partido de Adolfo Alsina, por su aniversario fundacional.
  • Se trata de una jornada no laborable de alcance exclusivamente municipal.No se traslada ni aplica al resto del país ni a otras ciudades.
  • El impacto se siente principalmente en oficinas públicas, bancos y dependencias oficiales.
  • La fecha permite a vecinos, trabajadores y estudiantes reorganizar actividades y aprovechar el día de pausa.

La confirmación de un nuevos feriados para el miércoles 21 de enero generó un inmediato interés entre trabajadores, estudiantes y familias que ya empiezan a reorganizar sus agendas para aprovechar la pausa en la rutina. En pleno inicio del año, la noticia se instala como una oportunidad inesperada para descansar, planificar una escapada corta o simplemente cortar con la seguidilla de días hábiles que suele marcar enero.

El Carnaval argentino presenta múltiples expresiones según la región y la escala de las celebraciones.
Te puede interesar:

Qué fin de semana de 2026 será largo por Carnaval y en qué localidades tienen un festejo especial por el feriado

Como ocurre cada vez que se anuncia un día no laborable, surgen las preguntas clave: qué se conmemora exactamente en esa fecha y qué actividades se verán alcanzadas por la medida. El calendario oficial, las disposiciones de los gobiernos y las particularidades de cada jurisdicción vuelven a quedar en el centro de la escena.

Por qué será feriado el 21 de enero y quiénes lo podrán disfrutar

feriado-2024-argentinajpg

El miércoles 21 de enero de 2026 será un día no laborable en la ciudad de Carhué, que pertenece al partido bonaerense de Adolfo Alsina, debido a la conmemoración de su aniversario de fundación. Se trata de un feriado de alcance estrictamente local, que modifica la actividad habitual dentro del distrito y tiene impacto en el funcionamiento de la administración y los servicios de la zona.

Al ser una disposición determinada por las autoridades municipales, la medida no se extiende al resto del país ni a otras localidades. En general, este tipo de jornadas se hace sentir principalmente en oficinas públicas, entidades bancarias y dependencias oficiales, que adaptan su atención al público a la fecha conmemorativa.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval
  • Martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En general, se ubican estratégicamente cerca de feriados nacionales para extender los descansos y potenciar el movimiento turístico en todo el país.

¿Más cerca de enero? Qué día será feriado y fin de semana largo por Carnaval en 2026

Conocé la información oficial sobre los Feriados que habrá este año

Cuándo es el próximo feriado que tendrá el 2026 en Argentina

uáles son los fines de semana largo que tendrá 2026: ¿falta mucho para el próximo?

Cuáles son los fines de semana largo que tendrá el 2026: ¿falta mucho para el próximo?

Conocer los feriados es clave para organizar trabajo, descanso o escapadas cortas.

Segunda quincena: cuáles son los feriados que tiene Buenos Aires en las últimas semanas de enero 2026

Este lunes 20 de enero hay un feriado especial en una localidad de la provincia de Buenos Aires que conforma un fin de semana largo. Se trata de Felipe Solá, que se encuentra en el partido de Puán. 

Decretan feriado para el martes 20 de enero en 2026: a qué se debe y quiénes lo disfrutarán

Enero es un mes que tiene varios Feriados en diversos puntos del país

Confirman un feriado inesperado para el jueves 15 de enero: a qué se debe y a quiénes afecta

Rating Cero

Esquivel habló de cuando tuvo que atravesar por un diagnóstico que paralizó su carrera.

Laura Esquivel reveló como fue el duro diagnóstico que recibió cuando se quedó sin voz: ¿qué tenía?

¿Quién es la figura que renuncia a LAM?

Renuncia bomba en LAM: "Me voy a vivir a..."

El cantante atravesó este cambio en el marco de una visita a su dermatóloga.

La impresionante transformación de Maluma: sin barba es otra persona

Despertó fuertes discusiones en distintas audiencias alrededor del mundo.
play

Hoy en Netflix: es una serie tailandesa que generó un debate mundial intenso

El cuarto blanco de Gran Hermano Brasil propone desafíos extremos a los participantes. 

Gran Hermano Brasil sumó un polémico desafío para sus participantes: ¿se incorpora a la edición argentina?

La mediática volvió a ser tendencia en redes por su aspecto físico.

"Cuando a alguien le molesta...": Sol Pérez volvió a plantear la polémica sobre su físico con un video

últimas noticias

En Salta hay un pueblito detenido en el tiempo que tiene volcanes y una caverna.

Turismo en Salta: el pueblito detenido en el tiempo que tiene volcanes y una caverna

Hace 6 minutos
Putin se involucró en el conflicto.

Putin habló con Netanyahu y el presidente de Irán para bajar la tensión en Medio Oriente

Hace 13 minutos
El Banco Nación expandió su cartera de préstamos un 53% durante 2025

El Banco Nación expandió su cartera de préstamos un 53% durante 2025

Hace 25 minutos
Bastian sufrió múltiples traumatismos de cráneo.

Cómo sigue la salud de Bastian, el nene atropellado en Pinamar: qué dice el último parte médico

Hace 29 minutos
La Liga cambió el horario de dos partidos.

Atención Racing y San Lorenzo: la Liga Profesional confirmó el cambio de horario para sus partidos

Hace 39 minutos