7 de abril de 2026 Inicio
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Cual es el barrio de Buenos Aires que se transformó en un cuento de Cortázar y todavía hoy mantiene su tranquilidad

Hay un rincón de Buenos Aires que quedó ligado para siempre a la literatura gracias a Julio Cortázar.

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El barrio que fue llevado a un cuento de Cortazar.

El barrio que fue llevado a un cuento de Cortazar.

  • El Barrio Rawson, dentro de Agronomía en Buenos Aires, es un microbarrio no oficial que conserva una identidad propia y tranquila.
  • Se distingue por su trazado irregular, con pasajes internos y casas bajas que rompen con el clásico diseño en damero porteño.
  • Rodeado de avenidas transitadas, funciona como una “isla” de calma con ritmo pausado y escala más íntima.
  • Su valor cultural creció por su vínculo con Julio Cortázar, quien lo convirtió en escenario literario en sus cuentos.

Rawson es un rincón particular de Buenos Aires que muchos atraviesan sin identificar con precisión su ubicación. Aunque no figura como un barrio oficial, su presencia se mantiene viva en la memoria urbana de quienes lo conocen. Situado dentro de los límites de Agronomía y rodeado por avenidas muy transitadas, este sector conserva una atmósfera propia, casi detenida en el tiempo, que lo separa del ritmo acelerado de la ciudad.

Se encuentra lo suficientemente apartado de las ciudades más grandes.
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A nivel visual, el microbarrio se distingue por un trazado que rompe con el clásico damero porteño. En lugar de edificios altos y circulación constante, predominan calles internas y casas bajas que construyen un entorno más íntimo y silencioso. Esta configuración invita a recorrerlo sin apuro, en un paisaje donde la escala humana y la tranquilidad se imponen, y donde el bullicio urbano parece quedar en segundo plano.

Con los años, este espacio ganó un valor especial por su vínculo con Julio Cortázar, quien vivió allí y lo utilizó como escenario en sus relatos. A partir de su obra, las calles de Rawson pasaron de ser un entorno cotidiano a convertirse en un territorio literario cargado de significado. Esa conexión le otorgó un carácter único y casi místico dentro de la ciudad, transformándolo en un punto de interés para quienes buscan descubrir la magia escondida en lo cotidiano.

Como es el barrio Rawson de Buenos Aires, conocido por el cuento de Cortazar

Barrio Rawson

El Barrio Rawson, ubicado en un rincón estratégico de Buenos Aires dentro de Agronomía, se presenta como un verdadero oasis de casas bajas y calles silenciosas que parecen detenidas en el tiempo. A diferencia del trazado ortogonal que domina gran parte de la ciudad, este microbarrio se distingue por sus pasajes internos y una arquitectura de inspiración inglesa que rompe con la lógica urbana tradicional. Rodeado por avenidas muy transitadas, Rawson funciona como una especie de “isla” donde el ruido se diluye y la vegetación, junto con la escala humana, marcan el pulso cotidiano.

La notoriedad de este espacio creció de forma notable por su vínculo con Julio Cortázar, quien vivió en uno de los edificios del complejo. Para el autor de Rayuela, el barrio fue mucho más que un lugar de residencia: se convirtió en una fuente constante de inspiración que terminó reflejada en su obra. Rawson aparece como escenario en cuentos como “Ómnibus”, donde un simple recorrido en colectivo conecta su atmósfera particular con el resto de la ciudad, cargando sus calles de un aire casi irreal.

Hoy, recorrer Rawson implica transitar un espacio donde lo cotidiano y lo fantástico conviven de manera natural. Sus fachadas conservan el espíritu de mediados del siglo XX y la vida barrial mantiene un ritmo pausado que contrasta con otras zonas de la capital. Esta identidad única, sumada a la huella literaria de Cortázar, convirtió al barrio en un punto de interés especial, donde la ciudad real y la imaginada se cruzan en cada esquina.

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