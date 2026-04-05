5 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en Semana Santa: el gasto total cayó 18,9% interanual y se consolidan las escapadas cortas

Un informe de la CAME mostró que la caída del gasto real y la reducción de las estadías durante el fin de semana largo reflejan un perfil de viajero más austero y selectivo.

Por
Turismo en Semana Santa: el gasto total cayó 18

Turismo en Semana Santa: el gasto total cayó 18,9% interanual y se consolidan las escapadas cortas

El fin de semana largo de Semana Santa dejó un panorama heterogéneo para la actividad turística en la Argentina: aumentó la cantidad de viajeros, aunque el desembolso, medido en términos reales, evidenció una retracción que refleja un cambio en los hábitos de consumo.

El barrio cuenta con 405 manzanas, 51 calles, 42 pasajes, 5 plazas y 7 plazoletas, con una superficie de 5,5 km². Entre sus residentes históricos se encuentran Carlos Gardel (cantor), el Doctor Francisco Beiró y el Doctor Arturo Frondizi (ambos ex presidentes de la Nación Argentina).
Te puede interesar:

Este barrio de Buenos Aires fue destacado mundialmente por su combinación de gastronomía, cultura y sociedad: cuál es

Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el período se desplazaron 2.852.256 personas por distintos puntos del país, lo que implicó una suba del 5,6% en comparación con la misma fecha del año pasado.

En cuanto al impacto económico, el movimiento turístico generó $808.198 millones, contemplando gastos en alojamiento, transporte, gastronomía, recreación y compras. Sin embargo, al ajustar los valores por inflación, se verificó una caída interanual del 18,9%, lo que marca una menor intensidad en el consumo.

El gasto promedio diario por turista se ubicó en $108.982, con una contracción real del 8,4%. A su vez, la estadía media fue de 2,6 noches, lo que representa una baja del 16,1% frente a 2025 y reafirma la tendencia hacia viajes más breves.

En paralelo, el costo del turismo volvió a ser un factor determinante: una familia tipo necesitó en promedio más de $1,1 millones para viajar dentro del país durante el feriado, cifra equivalente a cerca del 69% de un salario medio.

Desde la entidad empresaria explicaron que este comportamiento responde a un perfil de turista más cauteloso, que prioriza el control del presupuesto, reduce la duración de las estadías y opta por propuestas más económicas o actividades sin costo, en un contexto atravesado por el encarecimiento del transporte y las restricciones del ingreso disponible.

Destinos con alta ocupación y mayor diversidad de opciones

En materia de destinos, se observó una amplia distribución de la demanda a lo largo del país. Los tradicionales centros turísticos mantuvieron niveles elevados de ocupación, entre ellos San Carlos de Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, crecieron alternativas del interior y destinos emergentes, en muchos casos elegidos por su menor costo. El norte argentino mostró un movimiento destacado, especialmente en Jujuy, Tucumán y nuevamente Salta, impulsado por celebraciones religiosas y actividades culturales propias de estas fechas.

También se registró una buena performance en destinos vinculados a la naturaleza, como Misiones, la zona cordillerana de Neuquén y localidades bonaerenses como Tandil.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El destino se ubica a 15 kilómetros de Trelew y tiene un paisaje y una cultura que merece la pena conocer. 

El pueblo del sur para hacer una escapada de Buenos Aires en otoño: es famoso por su cultura galesa

Villa Traful es uno de los destinos más tranquilos y naturales de la Patagonia.

Conocé Argentina en 2026: el pequeño pueblo de la Patagonia con un bosque imponente que cambia de color en otoño

La localidad es un destino familiar que se ajusta a todas las edades. 

El pueblito de Córdoba para disfrutar el río en las últimas tardes en las que el sol pega fuerte

El Turismo gastronómico ha ganado un lugar privilegiado en la provincia

Cuáles son las dos cafeterías de Buenos Aires que se destacan entre las mejores de todo el mundo

Su posición alejada de los grandes centros turísticos es precisamente lo que le otorga ese carácter silencioso que la distingue.

Adiós a las multitudes: el pueblo de Córdoba para hacer senderismo, pescar y andar en bici

Conocé el pueblo pampeano que comparte nombre un país vecino. 

El pueblo en Argentina que es perfecto para conocer y tiene un nombre de un país sudamericano

Rating Cero

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls oficializó su noviazgo. 

¿De quién se trata?: Muna Pauls presentó a su novio en redes sociales

El Poroto Cubero y Mica Viciconte mantienen viva la llama de la pasión. 

"Yo le dije que se ponga un...": Mica Viciconte reveló cómo cumplió una fantasía de Fabián Cubero

Pincoya y Tamara Paganini tuvieron otro tenso cruce que hará que la producción piense si habrá o no una sanción

La grave denuncia de una participante de Gran Hermano contra Tamara Paganini: "Me tiró agua caliente"

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
play

Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos

Su carrera combina éxitos comerciales y reconocimiento crítico.

Qué fue de la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda

Tanto amor no me cabe, publicó la actriz junto a un carrusel de fotos de su maternidad.

Imágenes íntimas: Úrsula Corberó compartió la ternura y los momentos más desafiantes de la maternidad

últimas noticias

Escuela Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe.

Santa Fe: cómo es el protocolo para que la escuela de San Cristóbal retome las clases tras el ataque a tiros

Hace 3 minutos
El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Caputo defendió a Adorni en medio del escándalo: "Opino bárbaro de él"

Hace 28 minutos
Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Maduro publicó un mensaje desde la cárcel y pidió "unidad, diálogo, reconciliación y paz"

Hace 37 minutos
Ucrania atacó una importante refinería de petróleo de Rusia.

Ucrania atacó una importante refinería de petróleo de Rusia y crece la tensión en Europa

Hace 48 minutos
Max Verstappen y Lionel Messi.

Max Verstappen elogió a Lionel Messi y recordó los cuartos de final del Mundial 2022: "No pueden detenerlo"

Hace 1 hora