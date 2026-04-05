Turismo en Semana Santa: el gasto total cayó 18,9% interanual y se consolidan las escapadas cortas

Un informe de la CAME mostró que la caída del gasto real y la reducción de las estadías durante el fin de semana largo reflejan un perfil de viajero más austero y selectivo.

El fin de semana largo de Semana Santa dejó un panorama heterogéneo para la actividad turística en la Argentina: aumentó la cantidad de viajeros, aunque el desembolso, medido en términos reales, evidenció una retracción que refleja un cambio en los hábitos de consumo.

Este barrio de Buenos Aires fue destacado mundialmente por su combinación de gastronomía, cultura y sociedad: cuál es

Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , durante el período se desplazaron 2.852.256 personas por distintos puntos del país, lo que implicó una suba del 5,6% en comparación con la misma fecha del año pasado.

En cuanto al impacto económico, el movimiento turístico generó $808.198 millones, contemplando gastos en alojamiento, transporte, gastronomía, recreación y compras. Sin embargo, al ajustar los valores por inflación , se verificó una caída interanual del 18,9%, lo que marca una menor intensidad en el consumo.

El gasto promedio diario por turista se ubicó en $108.982, con una contracción real del 8,4%. A su vez, la estadía media fue de 2,6 noches, lo que representa una baja del 16,1% frente a 2025 y reafirma la tendencia hacia viajes más breves.

En paralelo, el costo del turismo volvió a ser un factor determinante : una familia tipo necesitó en promedio más de $1,1 millones para viajar dentro del país durante el feriado , cifra equivalente a cerca del 69% de un salario medio.

Desde la entidad empresaria explicaron que este comportamiento responde a un perfil de turista más cauteloso, que prioriza el control del presupuesto, reduce la duración de las estadías y opta por propuestas más económicas o actividades sin costo, en un contexto atravesado por el encarecimiento del transporte y las restricciones del ingreso disponible.

Destinos con alta ocupación y mayor diversidad de opciones

En materia de destinos, se observó una amplia distribución de la demanda a lo largo del país. Los tradicionales centros turísticos mantuvieron niveles elevados de ocupación, entre ellos San Carlos de Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, crecieron alternativas del interior y destinos emergentes, en muchos casos elegidos por su menor costo. El norte argentino mostró un movimiento destacado, especialmente en Jujuy, Tucumán y nuevamente Salta, impulsado por celebraciones religiosas y actividades culturales propias de estas fechas.

También se registró una buena performance en destinos vinculados a la naturaleza, como Misiones, la zona cordillerana de Neuquén y localidades bonaerenses como Tandil.