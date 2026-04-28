El impresionante récord que alcanzaría Lionel Messi en el Mundial 2026: lo deja arriba de varias leyendas

El capitán de la Albiceleste se prepara para disputar una nueva Copa del Mundo junto a la Selección y podría romper un nuevo récord.

El posible regreso de Lionel Messi a una Copa del Mundo en 2026 no solo alimenta la expectativa deportiva, sino que abre la puerta a una serie de récords que pueden modificar la historia estadística del torneo. Luego del título conseguido en Qatar 2022 , el capitán de la Selección argentina se mantiene como una referencia central y, en caso de estar presente en la próxima edición, podría alcanzar una marca que lo ubique en un lugar singular.

El primer objetivo sería convertirse en uno de los futbolistas con más participaciones en mundiales. Con cinco ediciones disputadas hasta ahora, una más lo llevaría a seis, superando a nombres como Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon y Antonio Carbajal , quienes alcanzaron cinco presencias.

Este registro, sin embargo, podría tener más de un protagonista, ya que Cristiano Ronaldo , que llegará a sus 41 años, también se prepara para disputar el torneo con Portugal, en lo que sería su sexta participación .

A este escenario se suma el caso de Guillermo Ochoa , quien podría transformarse en el primer jugador en alcanzar esa cifra , aunque su convocatoria no está asegurada en la selección mexicana. La posibilidad de que varios futbolistas coincidan en esa marca le da un contexto particular a la próxima Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo clasificación 2026 @cristiano

Futbolistas que más Mundiales disputaron

En la actualidad, varios jugadores comparten el registro de cinco participaciones, entre ellos Messi, Cristiano Ronaldo, Antonio Carbajal y Lothar Matthäus, a los que se suman nombres más recientes como Andrés Guardado, Rafael Márquez y el propio Ochoa. La barrera de las seis presencias todavía no fue superada, lo que convierte a 2026 en una oportunidad para establecer un nuevo techo en la historia del torneo.

Más allá de esa marca, Messi también se encuentra cerca de otros hitos. Con 13 goles en mundiales, está a cuatro de alcanzar a Miroslav Klose, máximo anotador histórico con 16. Además, suma ocho asistencias, cifra que comparte con Diego Maradona, y que podría superar con una intervención más.

Antonela Roccuzzo Lionel Messi Mundial Qatar 2022 Instagram

En paralelo, ya lidera el ranking de partidos disputados en Copas del Mundo con 26 encuentros, lo que refuerza su peso en la competencia a lo largo del tiempo. Con este panorama, la decisión de jugar o no en 2026 no solo tendrá impacto deportivo, sino que también definirá si su carrera suma nuevos capítulos en la historia grande del fútbol mundial.