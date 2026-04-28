Como ver si tenés multas de tránsito a tu nombre y cómo pagarlas

Consultar sanciones pendientes de forma online permite evitar sorpresas. Regularizar la situación a tiempo puede significar un ahorro importante.

Cada jurisdicción establece sus propios valores tomando como referencia el precio de combustibles premium.

Con las últimas actualizaciones , los valores de las multas de tránsito sufrieron un importante aumento , tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Provincia, especialmente en faltas consideradas graves.

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El esquema vigente se encuentra regulado a través del sistema de Unidades Fijas, una modalidad que ajusta los importes según variables económicas actualizadas para evitar que la inflación vuelva obsoletos los montos. De esta manera, cada jurisdicción establece sus propios valores tomando como referencia el precio de combustibles premium.

Con controles viales más estrictos y con estos calores en las sanciones , conocer el estado de posibles deudas y las opciones disponibles para regularizarlas puede ser fundamental para evitar mayores costos y mantener la documentación en regla.

La consulta de infraccione s puede realizarse de manera digital a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para acceder a la información, el sistema permite buscar mediante número de patente o DNI del titular.

El procedimiento consiste en ingresar al sitio oficial, seleccionar el tipo de búsqueda deseada, validar la identidad a través del sistema de seguridad y revisar en pantalla el estado del conductor o vehículo. En pocos minutos, cada usuario puede conocer si registra deudas pendientes.

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Además del portal web, también existe la posibilidad de hacer la consulta mediante Boti, el asistente virtual de WhatsApp, enviando un mensaje al +54 9 11-5050-0147 dentro del horario de atención establecido.

En caso de no registrar sanciones, la plataforma permite descargar el libre deuda. Si existen infracciones activas, se mostrará el detalle completo de cada una junto con los importes correspondientes.

Como pagar las multas que tenés pendientes

Si el sistema detecta multas impagas, el usuario podrá visualizar el monto total adeudado y avanzar con las opciones de pago habilitadas desde los canales oficiales.

Uno de los beneficios más relevantes es el Pago Voluntario, disponible durante los primeros 40 días corridos desde la notificación de la infracción. Dentro de ese período, es posible cancelar la deuda con una reducción del 50% sobre el valor original.

Este mecanismo busca incentivar la regularización temprana, reduciendo costos para el conductor y agilizando el proceso administrativo.

Cumplir con estos pagos dentro de los plazos establecidos evita recargos adicionales y posibles complicaciones en el futuro vinculadas al historial vial.