28 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Como ver si tenés multas de tránsito a tu nombre y cómo pagarlas

Consultar sanciones pendientes de forma online permite evitar sorpresas. Regularizar la situación a tiempo puede significar un ahorro importante.

Por
Cada jurisdicción establece sus propios valores tomando como referencia el precio de combustibles premium.

Cada jurisdicción establece sus propios valores tomando como referencia el precio de combustibles premium.

Freepik
  • Las infracciones viales en CABA y Provincia de Buenos Aires registran valores actualizados que pueden superar ampliamente el millón de pesos según la gravedad de la falta.
  • El sistema de Unidades Fijas permite ajustar los montos de manera periódica tomando como referencia el precio de la nafta de mayor octanaje.
  • Consultar sanciones pendientes puede realizarse de forma online utilizando DNI o patente, mediante plataformas oficiales rápidas y accesibles.
  • Quienes abonen dentro del plazo de Pago Voluntario pueden acceder a descuentos importantes sobre el valor total de la deuda.

Con las últimas actualizaciones, los valores de las multas de tránsito sufrieron un importante aumento, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Provincia, especialmente en faltas consideradas graves.

Tomás Orihuela tenía 19 años.
Te puede interesar:

Córdoba: investigan la muerte de un joven que cayó en coma tras ser detenido

El esquema vigente se encuentra regulado a través del sistema de Unidades Fijas, una modalidad que ajusta los importes según variables económicas actualizadas para evitar que la inflación vuelva obsoletos los montos. De esta manera, cada jurisdicción establece sus propios valores tomando como referencia el precio de combustibles premium.

Con controles viales más estrictos y con estos calores en las sanciones, conocer el estado de posibles deudas y las opciones disponibles para regularizarlas puede ser fundamental para evitar mayores costos y mantener la documentación en regla.

multa buenos aires

De qué forma podés ver las multas de tránsito a tu nombre

La consulta de infracciones puede realizarse de manera digital a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para acceder a la información, el sistema permite buscar mediante número de patente o DNI del titular.

El procedimiento consiste en ingresar al sitio oficial, seleccionar el tipo de búsqueda deseada, validar la identidad a través del sistema de seguridad y revisar en pantalla el estado del conductor o vehículo. En pocos minutos, cada usuario puede conocer si registra deudas pendientes.

multa

Además del portal web, también existe la posibilidad de hacer la consulta mediante Boti, el asistente virtual de WhatsApp, enviando un mensaje al +54 9 11-5050-0147 dentro del horario de atención establecido.

En caso de no registrar sanciones, la plataforma permite descargar el libre deuda. Si existen infracciones activas, se mostrará el detalle completo de cada una junto con los importes correspondientes.

Como pagar las multas que tenés pendientes

Si el sistema detecta multas impagas, el usuario podrá visualizar el monto total adeudado y avanzar con las opciones de pago habilitadas desde los canales oficiales.

Uno de los beneficios más relevantes es el Pago Voluntario, disponible durante los primeros 40 días corridos desde la notificación de la infracción. Dentro de ese período, es posible cancelar la deuda con una reducción del 50% sobre el valor original.

Este mecanismo busca incentivar la regularización temprana, reduciendo costos para el conductor y agilizando el proceso administrativo.

Cumplir con estos pagos dentro de los plazos establecidos evita recargos adicionales y posibles complicaciones en el futuro vinculadas al historial vial.

Noticias relacionadas

El robot combina dos sistemas integrados: una cámara para identificar y un brazo ejecutor.

Un científico del CONICET creó un robot único en el mundo para proteger cultivos con Inteligencia Artificial

Este fin de semana resultará en una unión de varios Feriados para muchos trabajadores

Se extiende el fin de semana largo: será feriado el lunes 4 de mayo en 2026

play

Juicio por la muerte de Maradona: declaró Verónica Ojeda y apuntó contra Luque y Cosachov

Charly García fue dado de alta.

Charly García fue dado de alta tras haber sido operado de un riñón

Murió Brayan Alexis Torres a los 27 años.

Murió un jugador de pádel argentino de 27 años en un accidente de tránsito

La medida comenzó a regir desde las 6 de la mañana del martes. 

Debido al frío, recortan el suministro de GNC en estaciones de servicio del AMBA

Rating Cero

La artista encontró en el deporte una cura para la salud mental.

Flor Vigna salió campeona de boxeo en México y aseguró que "el deporte es mejor que los antidepresivos"

La comedia estadounidense recibió varios premios y reconocimientos a lo largo de los años.

Lisa Kudrow reveló los maltratos en el set de la mítica serie Friends

Qué fue de la vida del cantante Nigga, creador del hit Te quiero 

Qué fue de la vida de Nigga, el cantante del hit Te quiero en 2007

FINNEAS será el artista invitado en el show de Ed Sheeran enBuenos Aires

Ed Sheeran llega a la Argentina: cuándo salen a la venta las entradas y cuáles son los precios

Taylor Swift busca proteger su imagen y voz. 

Taylor Swift, en guerra contra la inteligencia artificial: registró su voz e imagen para evitar su uso indebido

El Chaqueño Palavecino fue reconocido por su trayectoria en Salta.

El Gobierno de Salta le otorgó un subsidio vitalicio de $600 mil pesos al Chaqueño Palavecino: "No es mucha plata"

últimas noticias

El rey Carlos III y la reina Camilla junto al presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump.

Trump recibió al rey Carlos III y aseguró que EEUU no ha tenido "amigos más cercanos" que los británicos

Hace 6 minutos
Un magnate de la India ofreció salvar a los 80 hipopótamos de la coca de Pablo Escobar

Un magnate de la India ofreció salvar a los 80 "hipopótamos de la coca" de Pablo Escobar

Hace 7 minutos
Tomás Orihuela tenía 19 años.

Córdoba: investigan la muerte de un joven que cayó en coma tras ser detenido

Hace 10 minutos
La artista encontró en el deporte una cura para la salud mental.

Flor Vigna salió campeona de boxeo en México y aseguró que "el deporte es mejor que los antidepresivos"

Hace 31 minutos
El robot combina dos sistemas integrados: una cámara para identificar y un brazo ejecutor.

Un científico del CONICET creó un robot único en el mundo para proteger cultivos con Inteligencia Artificial

Hace 44 minutos