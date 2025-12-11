11 de diciembre de 2025 Inicio
El rincón peruano que conquistó Colegiales

Ono Nikkei desembarca en Colegiales con una propuesta de cocina peruana moderna que combina historia barrial, técnica y calidez. Sushi libre, ceviches frescos, platos emblemáticos y una ambientación íntima completan una experiencia que conquista al barrio desde el mediodía hasta la noche.

Por
Una historia de amor

En Colegiales, donde la vida de barrio se mezcla con nuevos proyectos gastronómicos, una esquina encontró su propia identidad gracias a una historia de amor, trabajo y mucha cocina. ONO Nikkei nació del proyecto personal de Alfredo Sansone y Daniela Franco, una pareja que decidió transformar su experiencia —él desde la gastronomía, ella desde la comunicación— en un espacio cálido, cercano y con la impronta del Perú moderno.

Un ambiente familiar que rinde tributo al deporte nacional.
El restaurante abrió sus puertas con la intención de ofrecer sabores frescos, técnicas precisas y un ambiente donde la gente del barrio se sienta en casa. Y lo lograron: hoy es un punto de encuentro para vecinos, habitués y curiosos que buscan una vivencia completa, abierto mediodía y noche, ideal para almuerzos tranquilos, cenas relajadas o encuentros espontáneos en la vereda.

Ono Nikkei (13)

El local ocupa una esquina luminosa, con mesas de madera, tonos oscuros y luces cálidas que acompañan la charla. Cada mesa tiene su propia lámpara regulable, un detalle simple pero decisivo que refuerza la atmósfera íntima del lugar. La estética amalgama elegancia y cercanía, con una barra visible, sillones cómodos y una disposición que permite disfrutar tanto de un encuentro casual como de una comida especial. Desde su apertura, ONO Nikkei se integró al paisaje de Colegiales con naturalidad: vecinos que pasan a saludar, familias que lo adoptaron como punto fijo del fin de semana y parejas que volvieron después de una primera cena memorable.

Qué se puede probar en ONO Nikkei

La carta refleja lo mejor de la cocina peruana moderna: precisión técnica, sabor fresco y un estilo propio que equilibra tradición y creatividad. Apenas uno se sienta, el equipo recibe con un otoshi, una mini causa peruana que anticipa los sabores por venir. Luego llegan las entradas, donde brillan las causas limeñas en distintas versiones: la típica con pollo y palta; la tibia con salmón grillado y escabeche de setas, y la de pulpo al olivo, montada sobre una emulsión suave de olivas negras. Para quienes buscan variedad, los tríos de causas o de ceviches permiten recorrer varios sabores con espíritu de tapeo.

Ono Nikkei (3)

Los ceviches ocupan un lugar central en la propuesta. El Clásico lleva pesca del día con limas, cilantro y maíz chulpi; el Nikkei se arma con salmón rosado, mango y miel de maracuyá, y el Wasabi brinda un perfil más intenso y cremoso. Todos llegan con una presentación cuidada, ideal para compartir o disfrutar solos.

En los platos principales, ONO Nikkei despliega una variedad que reúne técnicas orientales, pescados frescos y carnes bien trabajadas. Entre los destacados están el Salmón Teriyaki con quinoa blanca y roja salteada; el Mero a lo macho, acompañado por mariscos batayaki; el Lomo saltado al pisco, un infaltable de la cocina peruana, y la Cazuela ONO, que reúne pulpo, mejillones, salmón y langostinos al curry con arroz negro. Las pastas y arroces completan la propuesta: fetuccini en tinta de calamar, ravioles mare monti y risotto de mariscos, todos con una impronta nikkei muy marcada.

El sushi tiene capítulo propio: rolls fríos y calientes, opciones vegetarianas, variantes premium, niguiris, sashimis y combinados preparados en el momento. Dado su lugar de estrella de la carta, de lunes a jueves de 20 a 22 ofrecen sushi libre, una posibilidad muy valorada por los vecinos que buscan variedad y calidad.

Ono Nikkei (10)

Bebidas para acompañar la experiencia

La carta de bebidas complementa la propuesta con una selección de cócteles clásicos —entre ellos, el infaltable Pisco Sour—, además de vinos argentinos en distintas etiquetas, espumantes, cervezas y opciones sin alcohol. Cada plato encuentra su maridaje posible: desde piscos intensos para los ceviches hasta blancos frescos para los platos de mar o tintos suaves para las carnes salteadas.

ONO Nikkei no sólo es un restaurante: es un encuentro. Con servicio de delivery y take away, quienes prefieren disfrutar en casa también pueden acceder a toda la carta. La esquina de Forest y Virrey Loreto reúne calidez barrial, cocina peruana moderna y una atención que invita a volver. En un barrio que valora los proyectos con identidad, ONO Nikkei encontró su lugar iluminando la esquina con sabor, historia y una pasión que se nota en cada plato.

Dónde queda Ono Nikkei

Se encuentra en Avenida Forest 1399, Colegiales.

