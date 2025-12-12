12 de diciembre de 2025 Inicio
El bodegón barato de Buenos Aires que hace una tapa de asado con papas deliciosa

Se encuentra a pocos metros de la Plaza de Mayo y es muy recomendado por sus buenos precios y platos abundantes.

Por
El Nacional se alza como un lugar histórico en la gastronomía porteña. 

  • El Café Restaurante El Nacional es un bodegón histórico ubicado en Bolívar 220, Monserrat, frente al Colegio Nacional Buenos Aires.
  • Es famoso por ser uno de los bodegones más accesibles de la ciudad, ofreciendo platos caseros y abundantes.
  • El menú destaca por sus milanesas con papas fritas y clásicos como la tapa de asado y las albóndigas.
  • Abre de lunes a sábado con horarios ideales para el almuerzo y la merienda.

Dentro del mapa de bodegones históricos de la Ciudad de Buenos Aires, el Café Restaurante El Nacional es uno de los primeros en la lista. Conocido por su ubicación estratégica en el barrio de Monserrat, este lugar ofrece una gran variedad de platos caseros y a buen precio.

El Nacional tiene fama de ser uno de los bodegones más accesibles de la ciudad, ofreciendo una amplia carta con clásicos de la gastronomía porteña y recetas que recuerdan a la cocina de las abuelas. Al ubicarse en el casco histórico de la ciudad, atrae tanto a oficinistas como a turistas que visitan los edificios emblemáticos de la zona.

Cuenta con una buena puntuación en las reseñas de los comensales, quienes destacan que es un sitio realmente agradable para hacer una pausa mientras se visita el centro de la ciudad. Es un lugar ideal para quienes buscan sabores tradicionales y un ambiente relajado.

Dónde queda Café Restaurante El Nacional

Café Restaurante El Nacional está ubicado en Bolívar 220, entre Alsina y Moreno, en el barrio de Monserrat, justo frente al emblemático Colegio Nacional Buenos Aires. Se trata de una zona muy transitada en pleno centro porteño.

El lugar abre sus puertas de lunes a viernes desde las 7 hasta las 19 horas, y los sábados de 9 a 15 horas, un horario ideal para un almuerzo o un café. Los domingos permanece cerrado.

Qué puedo pedir en Café Restaurante El Nacional

Café El Nacional (2)

El Nacional se caracteriza por ofrecer platos clásicos de bodegón y porciones abundantes. Entre las opciones más destacadas del menú se encuentran las milanesas en todas sus versiones, que vienen acompañadas con porción de papas fritas.

Otros platos recomendados son:

  • Tapa de asado al horno con papas.
  • Albóndigas con arroz.
  • Peceto al verdeo con puré.
  • Churrasquito de cuadril con tomate y cebolla.

Cómo llegar a Café Restaurante El Nacional

Al encontrarse en una zona muy céntrica y bien conectada, es fácil de llegar con transporte público. El Nacional se encuentra a pocos metros de la estación que sirve como punto neurálgico para tres líneas de subte:

  • Estación Perú (Línea A): una de las estaciones más cercanas.
  • Estación Bolívar (Línea E): esta estación te deja prácticamente en la misma manzana.
  • Estación Catedral (Línea D): también se encuentra a poca distancia caminando por la zona de Plaza de Mayo.

Una gran cantidad de líneas de colectivo pasan muy cerca de la intersección de Bolívar y Alsina. Algunas de las líneas que tienen parada cercana al lugar son: 2, 8, 22, 24, 28, 29, 33, 64, 86, 105, 126.

