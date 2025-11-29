29 de noviembre de 2025 Inicio
Es un pueblo que está cerca de Buenos Aires y tiene la fiesta del mondongo

A menos de dos horas de la Ciudad, este paraje es ideal para una escapada en busca de tranquilidad y buena gastronomía.

El pueblo se encuentra en el partido de Baradero y tiene menos de 200 habitantes.

Turismo Baradero
  • Santa Coloma es un pequeño pueblo rural del Partido de Baradero (Buenos Aires), con menos de 200 habitantes.
  • Es famoso por la Fiesta del Mondongo y la Torta Frita, que se celebra anualmente cada 1° de Mayo.
  • Se ubica a 127 kilómetros de CABA, con acceso por la Ruta Nacional 9 y el tramo final a través de la Ruta Provincial 41.
  • Un punto gastronómico destacado en la zona es la histórica Pulpería “El Torito”, cercana a la Ruta 41.

La tradición argentina se celebra en cada rincón del país, y los pueblos rurales se erigen como verdaderos custodios de esa identidad. Estos lugares no solo conservan el ritmo pausado del campo, sino que también son el escenario de fiestas populares que honran las costumbres, la historia y, sobre todo, la gastronomía típica del país.

Aventura aérea con vistas únicas en pleno valle cordobés.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el sitio ideal para saltar en paracaídas

Santa Coloma es un pueblo encantador que tiene una celebración insólita: la fiesta del mondongo y las tortas fritas. Cada 1° de Mayo, este evento convoca a visitantes de toda la provincia para hacer honor a las recetas que pasan de generación en generación. Es una tradición que se mantiene desde hace 12 años.

Durante el resto del año, este paraje es un hermoso destino rural para visitar y disfrutar unos días de relax y desconexión de la ciudad.

Dónde queda Santa Coloma

Santa Colama un pueblo entre Baradero y San Antonio de Areco
El lugar ideal para descansar con la familia a pocas horas de Buenos Aires

Santa Coloma es una localidad del partido de Baradero que se encuentra a mitad de camino entre las ciudades de Baradero y San Antonio de Areco accediendo por la Ruta Provincial N° 41. Se encuentra a 127 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con menos de 200 habitantes.

Qué puedo hacer en Santa Coloma

La antigua Estación de Tren es el eje central del pueblo. Aunque ya no presta servicio de pasajeros, el predio suele ser el punto de encuentro y un hermoso ejemplo de arquitectura ferroviaria de principios del siglo XX. Como puntos de referencia de la localidad también se puede visitar la pintoresca capilla y dar un paseo por el Casco Histórico. Sus calles de tierra y las casas centenarias invitan a una caminata tranquila y a la contemplación del paisaje rural.

En cuanto a la gastronomía, La Pulpería “El Torito” es quizás uno de los atractivos de la zona más conocidos. Se encuentra a unos kilómetros de Santa Coloma, en dirección a la ciudad cabecera de Baradero, al costado de la Ruta 41.

La pulpería es un clásico almacén de campo que funciona desde 1880 y es un punto gastronómico de referencia. Ofrece comidas típicas caseras, platos de campo y un ambiente que transporta a otra época. Es el lugar ideal para degustar picadas, empanadas y asado.

Cómo llegar a Santa Coloma

Desde la Ciudad de Buenos Aires, las opción para llegar al pueblo de Santa Colama es tomar Ruta Nacional 9 en el km 141 y luego la Ruta Provincial N° 41 rumbo a San Antonio de Areco, hasta la altura del km 303 donde se encuentra el acceso al pueblo. También se puede acceder a la Ruta Provincial N° 41 por Ruta Nacional N° 8.

