Turismo en Argentina: la joya escondida en el sur que tiene playas muy tranquilas Un paraje de Santa Cruz que deslumbra con espejos de agua de colores intensos, formaciones naturales únicas y una tranquilidad ideal para quienes buscan naturaleza pura y aventuras al aire libre. Por + Seguir en







Entre sus principales atractivos llama la atención el famoso Circuito de los Lagos. Ahora Calafate

Un pueblo serrano del sur cordobés se consolidó como destino clave por su entorno natural, su historia y sus balnearios.

Sus playas, arroyos cristalinos y espacios agrestes lo vuelven una opción buscada para el verano.

Ofrece propuestas culturales, gastronomía regional y sitios históricos vinculados al Camino Real.

Está a 277 kilómetros de Córdoba Capital y se llega por Ruta Provincial 36 y luego por la Ruta Provincial 30. Lago Posadas es una pequeña localidad patagónica de apenas 480 habitantes que está ubicada en el noroeste de Santa Cruz. Este destino es considerado como una joya escondida en Argentina que contiene paisajes únicos, una curiosa cultura y mucha tranquilidad.

Nacida a partir de una estancia ovina, esta villa situada a los pies de la Cordillera de los Andes sorprende a los viajeros con su riqueza natural, cultural e histórica, ofreciendo un entorno privilegiado donde la naturaleza se muestra en su estado más puro.

Entre sus principales atractivos llama la atención el famoso Circuito de los Lagos, donde el azul intenso del lago Pueyrredón contrasta con los tonos verdes y turquesas del lago Posadas, separados apenas por un istmo natural. Formaciones como el Arco de Piedra, playas tranquilas como La Costosa donde el agua llega hasta la cintura, y sitios arqueológicos como la Cueva del Puma con pinturas rupestres de más de 3.000 años de antigüedad, convierten a este destino en un lugar donde la historia se entrelaza con la belleza del paisaje patagónico.

Lago Posadas La Ruta Natural Para los viajeros que buscan alejarse del ruido urbano y sumergirse en un paraíso natural, Lago Posadas ofrece infinitas posibilidades que incluyen pesca deportiva en busca de truchas, trekkings, cabalgatas, excursiones en 4x4 y la contemplación de fauna autóctona. En este rincón mágico de Santa Cruz, los visitantes pueden explorar la Garganta del Río Oro, aventurarse hacia el Cerro de los Indios y disfrutar de atardeceres entre otras opciones.

Dónde queda Lago Posadas Lago Posadas se encuentra ubicado en el departamento de Río Chico, en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, formando parte de la Patagonia argentina. Esta pintoresca localidad se asienta al pie de la meseta de El Águila y la Cordillera de los Andes, en un entorno natural dominado por elevaciones montañosas y espejos de agua de color turquesa que crean un microclima único.

El territorio ofrece escenarios únicos donde el azul intenso del lago Pueyrredón contrasta con los tonos verdes y turquesas del lago Posadas, separados apenas por un istmo natural. La cercanía con áreas como el Parque Nacional Perito Moreno y la Cueva de las Manos, uno de los patrimonios más valiosos de nuestro país, hace que este tesoro patagónico cobre aún más valor como destino turístico privilegiado. Qué puedo hacer en Lago Posadas Lago Posadas ofrece una amplia variedad de actividades para todos los gustos y edades: Recorrer el Circuito de los Lagos, uno de los trayectos más elegidos por los turistas, donde se pueden apreciar los impresionantes lagos Posadas y Pueyrredón con sus aguas de colores contrastantes

Admirar formaciones naturales únicas como el Arco de Piedra y disfrutar de sus vistas espectaculares

Caminar por playas tranquilas como La Costosa, donde el agua cristalina llega hasta la cintura

Visitar la Cueva del Puma, que resguarda pinturas rupestres de más de 3.000 años de antigüedad

Explorar el Cerro de los Indios, donde la historia ancestral se entrelaza con la fuerza del paisaje patagónico

Aventurarse por la Garganta del Río Oro, un cañadón de gran belleza natural

Realizar trekkings por múltiples senderos que atraviesan paisajes espectaculares de montaña

Practicar cabalgatas para descubrir los rincones más remotos de la zona

Realizar excursiones en 4x4 por los caminos más desafiantes del territorio

Practicar pesca deportiva en busca de truchas en las cristalinas aguas de los lagos Posadas y Pueyrredón

Observar aves autóctonas y contemplar la fauna local en total silencio

Aventurarse hacia el Cerro San Lorenzo, ideal para los amantes del montañismo

Visitar áreas cercanas como el Parque Nacional Perito Moreno o la Cueva de las Manos Lago Posadas Patagonia Andina Cómo llegar a Lago Posadas Para acceder a Lago Posadas desde la Ruta Nacional 40, se debe tomar un desvío a la altura de Bajo Caracoles y recorrer 75 kilómetros de ripio hasta la localidad. Durante la temporada de verano existe una alternativa adicional que consiste en ingresar desde Los Antiguos por la Ruta Provincial 41, conocida como el Camino de Monte Zeballos, que regala paisajes espectaculares de montaña durante todo el trayecto.