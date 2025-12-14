Es un lugar imperdible de la lírica mundial, supo estar a metros de la Casa Rosada y hoy está más vigente que nunca: cuál es

Sus propuestas actuales, los ciclos de formación y los espectáculos que ofrece evidencian una renovación que mantiene viva su esencia.

En pleno centro de Buenos Aires existe un espacio que marcó un antes y un después en la historia cultural del país y que, pese al paso del tiempo, sigue siendo un faro para la lírica internacional . Durante décadas funcionó a escasos metros de la Casa Rosada , convirtiéndose en un punto de encuentro para artistas, músicos, directores y amantes de la ópera que encontraban allí un refugio donde el arte se vivía con una intensidad única.

Este lugar emblemático no solo albergó presentaciones memorables, sino que fue cuna de generaciones enteras de cantantes y músicos que encontraron en sus aulas y escenarios la posibilidad de formarse con maestros de renombre. En una ciudad donde la cultura ocupa un rol central, su presencia se volvió imprescindible: era, y sigue siendo, una puerta de entrada a la lírica mundial, a la investigación artística y al desarrollo profesional de figuras que luego brillaron dentro y fuera del país.

El Teatro Colón se posiciona entre los grandes templos de la lírica mundial, comparable con escenarios legendarios como La Scala de Milán, la Ópera Garnier de París o la Royal Opera House de Londres.

Su inauguración oficial tuvo lugar el 25 de mayo de 1908 con una emblemática función de Aida, de Giuseppe Verdi, y desde entonces su escenario recibió a figuras históricas de la música y la danza como Igor Stravinsky, Herbert von Karajan, Daniel Barenboim, Maria Callas, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Rudolf Nureyev, Julio Bocca, Paloma Herrera y Maximiliano Guerra.

Antes de su sede actual, el Colón funcionó entre 1857 y 1888 en la Plaza de Mayo, junto a la Casa Rosada, donde hoy se encuentra el Banco Nación. Su imponente construcción diseñada por los arquitectos Francesco Tamburini, Víctor Meano y Jules Dormal demandó casi dos décadas de trabajo y la participación de unas 1500 personas.

La cúpula del teatro, de 318 metros cuadrados, originalmente lucía obras del artista Marcel Jambon, pero debido a su deterioro, en los años sesenta se encargó una nueva intervención al pintor Raúl Soldi.

El Colón goza de reconocimiento internacional por su acústica excepcional y su arquitectura cuidadosamente diseñada: la sala en forma de herradura permite una difusión óptima del sonido, mientras que los materiales blandos empleados en palcos y pisos inferiores favorecen la absorción, complementados por el mármol y el bronce de los niveles superiores, que mejoran la reflexión sonora.

Entre 1968 y 1972, el teatro fue ampliado según el proyecto del arquitecto Mario Roberto Álvarez, ganando espacios subterráneos bajo la plaza y la calle Cerrito, donde hoy funcionan los talleres, salas de ensayo, áreas administrativas y dependencias técnicas. Más tarde, en 2008, comenzó una profunda restauración impulsada por el Gobierno de la Ciudad, que modernizó completamente sus instalaciones y lo preparó para su reinauguración durante los festejos del Bicentenario en 2010.

A lo largo del siglo XX, el Colón dejó atrás el modelo de contratar compañías extranjeras y, desde 1925, consolidó sus propios cuerpos estables de orquesta, ballet y coro, junto con talleres de producción que fueron sumándose con el correr de los años. Hoy, es uno de los pocos “Teatros Fábrica” del mundo, capaz de producir integralmente sus puestas en escena gracias al trabajo altamente especializado de sus equipos técnicos y artísticos.