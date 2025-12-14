14 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Es un lugar imperdible de la lírica mundial, supo estar a metros de la Casa Rosada y hoy está más vigente que nunca: cuál es

Sus propuestas actuales, los ciclos de formación y los espectáculos que ofrece evidencian una renovación que mantiene viva su esencia.

Por
Conocé los puntos icónicos de CABA

Conocé los puntos icónicos de CABA, imperdibles en tu circuito de Turismo porteño

Redes sociales
  • Es uno de los grandes íconos de la lírica mundial, comparable con los escenarios más prestigiosos del planeta. Fue inaugurado en 1908 y recibió a figuras históricas del canto, la dirección y la danza.
  • Su arquitectura y acústica son de excelencia, con una sala en herradura y materiales diseñados para optimizar el sonido.
  • Entre 1968 y 1972 se amplió su infraestructura y en 2008 se realizó una restauración integral que lo modernizó para el Bicentenario.
  • Desde 1925, el Teatro Colón tiene cuerpos estables y talleres propios, lo que le permite producir íntegramente sus espectáculos como un verdadero “Teatro Fábrica”.

En pleno centro de Buenos Aires existe un espacio que marcó un antes y un después en la historia cultural del país y que, pese al paso del tiempo, sigue siendo un faro para la lírica internacional. Durante décadas funcionó a escasos metros de la Casa Rosada, convirtiéndose en un punto de encuentro para artistas, músicos, directores y amantes de la ópera que encontraban allí un refugio donde el arte se vivía con una intensidad única.

El centro histórico es uno de los principales atractivos y ofrece un recorrido por casas coloniales.
Te puede interesar:

Cómo es Paraty, la playa de Brasil que parece quedada en el tiempo por su look pintoresco

Este lugar emblemático no solo albergó presentaciones memorables, sino que fue cuna de generaciones enteras de cantantes y músicos que encontraron en sus aulas y escenarios la posibilidad de formarse con maestros de renombre. En una ciudad donde la cultura ocupa un rol central, su presencia se volvió imprescindible: era, y sigue siendo, una puerta de entrada a la lírica mundial, a la investigación artística y al desarrollo profesional de figuras que luego brillaron dentro y fuera del país.

Cuál es la historia del Teatro Colón y cómo llegó a ser tan importante mundialmente

teatro colon

El Teatro Colón se posiciona entre los grandes templos de la lírica mundial, comparable con escenarios legendarios como La Scala de Milán, la Ópera Garnier de París o la Royal Opera House de Londres.

Su inauguración oficial tuvo lugar el 25 de mayo de 1908 con una emblemática función de Aida, de Giuseppe Verdi, y desde entonces su escenario recibió a figuras históricas de la música y la danza como Igor Stravinsky, Herbert von Karajan, Daniel Barenboim, Maria Callas, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Rudolf Nureyev, Julio Bocca, Paloma Herrera y Maximiliano Guerra.

Antes de su sede actual, el Colón funcionó entre 1857 y 1888 en la Plaza de Mayo, junto a la Casa Rosada, donde hoy se encuentra el Banco Nación. Su imponente construcción diseñada por los arquitectos Francesco Tamburini, Víctor Meano y Jules Dormal demandó casi dos décadas de trabajo y la participación de unas 1500 personas.

La cúpula del teatro, de 318 metros cuadrados, originalmente lucía obras del artista Marcel Jambon, pero debido a su deterioro, en los años sesenta se encargó una nueva intervención al pintor Raúl Soldi.

El Colón goza de reconocimiento internacional por su acústica excepcional y su arquitectura cuidadosamente diseñada: la sala en forma de herradura permite una difusión óptima del sonido, mientras que los materiales blandos empleados en palcos y pisos inferiores favorecen la absorción, complementados por el mármol y el bronce de los niveles superiores, que mejoran la reflexión sonora.

Entre 1968 y 1972, el teatro fue ampliado según el proyecto del arquitecto Mario Roberto Álvarez, ganando espacios subterráneos bajo la plaza y la calle Cerrito, donde hoy funcionan los talleres, salas de ensayo, áreas administrativas y dependencias técnicas. Más tarde, en 2008, comenzó una profunda restauración impulsada por el Gobierno de la Ciudad, que modernizó completamente sus instalaciones y lo preparó para su reinauguración durante los festejos del Bicentenario en 2010.

A lo largo del siglo XX, el Colón dejó atrás el modelo de contratar compañías extranjeras y, desde 1925, consolidó sus propios cuerpos estables de orquesta, ballet y coro, junto con talleres de producción que fueron sumándose con el correr de los años. Hoy, es uno de los pocos “Teatros Fábrica” del mundo, capaz de producir integralmente sus puestas en escena gracias al trabajo altamente especializado de sus equipos técnicos y artísticos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El pueblo ideal para una escapada de turismo gastronómico en Buenos Aires. 

El escape rural a pocas horas de Buenos Aires que enamora con sus almacenes de campo

Toboganes y piletas gigantes para combatir el calor en Córdoba. 

Turismo en Córdoba: 2 parques acuáticos para visitar en el verano 2026

Tafí del Valle: naturaleza, tradición y cabalgatas inolvidables.

Turismo en Argentina: el destino donde se puede hacer cabalgatas con un paisaje soñado

Su propuesta gratuita atrae a vecinos y turistas que buscan espectáculos al aire libre.

Este anfiteatro de Buenos Aires tiene eventos gratuitos y se puede asistir todo el año: dónde está y cuál es su historia

En Córdoba hay una capilla especial cargada de historia y cultura.

Turismo en Córdoba: la capilla que tenés que conocer por su historia y el paisaje que la rodea

Esta playa ofrece un entorno paradisíaco donde la Mata Atlántica desciende directamente hacia la arena blanca.

Así es playa do Julião, el destino de Brasil que tiene aguas turquesas y piscinas naturales ideales para visitar

Rating Cero

Un elenco joven y diverso sostiene la historia con personajes atravesados por vínculos, decisiones y conflictos personales.
play

De qué trata Amor y vino, la comedia romántica que la rompe en Netflix

Al poco tempo de casarse, decidieron anular su matrimonio 

Casos famosos: estas figuras de Hollywood dieron el sí para casarse pero se separaron en tiempo récord

La serie construye su ficción a partir del entramado narco que marcó a los pueblos costeros de Galicia.
play

La miniserie de Netflix de solo 7 capítulos que te atrapa con su universo criminal

Lali revela los secretos de su carrera en este íntimo documental, que repasa su evolución artística y personal durante su primera gira por estadios.
play

En detalle: como es Lali, La que le gana al tiempo, el documental que es furor en Netflix

El desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: Lo amé y tuve que...
play

El desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: "Lo amé y tuve que..."

Lo curioso es que la revelación no viene ni de Marvel ni de Disney, sino del siempre práctico sistema coreano de calificaciones, que nos ha regalado una cifra exacta para el metraje del clip. 

Nueva fórmula: cuáles son los planes que tiene Marvel para el primer tráiler Avengers Doomsday

últimas noticias

play
Un elenco joven y diverso sostiene la historia con personajes atravesados por vínculos, decisiones y conflictos personales.

De qué trata Amor y vino, la comedia romántica que la rompe en Netflix

Hace 32 minutos
Santos se salvó del descenso en la última fecha del torneo.

El ex River que es compañero de Neymar y no le está yendo como esperaba en Brasil

Hace 32 minutos
Conocé los puntos icónicos de CABA, imperdibles en tu circuito de Turismo porteño

Es un lugar imperdible de la lírica mundial, supo estar a metros de la Casa Rosada y hoy está más vigente que nunca: cuál es

Hace 33 minutos
El uso del negro en Navidad se asocia culturalmente al luto y contrasta con el sentido de celebración de la fecha.

Por qué no se puede usar ropa negra en Navidad: este es el verdadero significado

Hace 41 minutos
Al poco tempo de casarse, decidieron anular su matrimonio 

Casos famosos: estas figuras de Hollywood dieron el sí para casarse pero se separaron en tiempo récord

Hace 42 minutos