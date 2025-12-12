Escapadas de Buenos Aires: 2 parques acuáticos para visitar en el verano 2026

Ambos son propuestas para toda la familia, con toboganes y piletas gigantes para pasar una tarde de pura diversión.

A pocos días del comienzo del verano en Argentina y con un calor cada vez más sofocante, los parques acuáticos son sin duda alguna el mejor plan familiar para escapar de la rutina. En Buenos Aires hay dos parques muy recomendados, a los que es fácil acceder desde la Ciudad.

El bodegón barato de Buenos Aires que hace una tapa de asado con papas deliciosa

Esto los convierte en una gran opción para una escapada en el día, aprovechando hasta el último minuto de sol y diversión. Ambos parques ofrecen experiencias distintas, ajustándose a las preferencias de quienes buscan adrenalina pura en toboganes gigantes o un día de relax combinando piletas y deportes.

Aqua Fan es quizás el más conocido, ya que forma parte del complejo del Parque de la Costa . Ubicado en Gral. Bartolomé Mitre 900, Tigre , este lugar opera durante la temporada de verano con varios juegos tanto para grandes y chicos.

Su gran piscina con olas artificiales es una de sus atracciones más populares; es como ir al mar más cerca de tu casa. Pero para quienes les gusta la adrenalina, los toboganes de alta velocidad son la mejor opción. También cuenta con áreas de juegos interactivos y seguros con poca profundidad, ideales para los más pequeños.

En auto, se llega por la Autopista Panamericana (Ramal Tigre), siendo un viaje de aproximadamente una hora para quienes parten desde la CABA. Sino líneas como el 60 o el 197 tienen servicios que llegan hasta la zona. También se puede optar por un viaje más turístico en el Tren de la Costa , o bien tomar el Tren Mitre - Ramal Tigre.

Horarios: a partir de las 10, de viernes a domingos. También abre algunos lunes y martes del mes, por eso se recomienda confirmar el cronograma en internet.

Open Park

Durante la temporada de verano, Open Park es un oasis en el Oeste. Este amplio complejo de recreación se transforma en un parque acuático a partir de diciembre, ofreciendo una experiencia de esparcimiento completa para toda la familia. Es ideal para combatir el calor sin alejarse demasiado de la Capital Federal y sus alrededores.

open park

El parque se encuentra ubicado en la intersección de Av. Rincón y Av. Villegas, en San Justo, partido de La Matanza. Su ubicación es estratégica ya que se encuentra a aproximadamente 20 minutos de CABA en auto.

El complejo cuenta con cuatro grandes piscinas de distintos tamaños y profundidades, y dispone de varios toboganes diseñados para la diversión de todas las edades. Una gran ventaja es que el parque ofrece más de 20 parrillas sin costo adicional para que las familias puedan disfrutar de un asado, ideal para quienes pasan el día completo.

La entrada también incluye el uso de canchas de Beach Vóley, Fútbol y Fútbol Playa, además de ofrecer clases de Aqua Gym y otras actividades recreativas organizadas por el personal del parque. Líneas de colectivo como el 378, 113, 284 y 46, tienen paradas a pocos metros de la entrada.

Horarios: abre todos los días de 10 a 20 horas, incluyendo los feriados.