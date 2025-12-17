17 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Es un ejemplo de arquitectura y tiene eventos todo el tiempo: cuál es el edificio emblema de Buenos Aires

Con una arquitectura que dialoga entre el pasado y el presente, este ícono porteño logró reinventarse sin perder su esencia.

Por
Los espacios porteños pensados para sostener la cultura y el Turismo

Los espacios porteños pensados para sostener la cultura y el Turismo

  • Es un ícono arquitectónico porteño reconvertido en un gran centro cultural con actividades gratuitas.
  • Ofrece propuestas de música, danza, artes visuales, gastronomía y programación para toda la familia.
  • Fue construido en 1916 como sede de la Ítalo Argentina de Electricidad, con diseño de Juan Chiogna. Su restauración y puesta en valor se concretaron en 2012, duplicando su superficie a 15.000 metros cuadrados.
  • Cuenta con espacios destacados como iUpiiiii para la primera infancia, la Calle Interna y la Plaza de la Usina para actividades al aire libre.

Buenos Aires alberga edificios que no solo marcan su identidad urbana, sino que también funcionan como escenarios vivos de la cultura y la vida social. Entre ellos, hay uno que se destaca por su valor arquitectónico, su historia ligada al desarrollo del país y una agenda que se renueva semana a semana con propuestas para el Turismo.

Pinamar, uno de los destinos más populares de la Costa Atlántica.
Te puede interesar:

Cuánto sale alquilar durante una semana en la Costa en enero 2026

Este emblema porteño combina un diseño imponente con espacios pensados para la música, el arte, las exposiciones y los encuentros culturales. A lo largo del año, sus salas reciben conciertos, muestras, charlas y actividades gratuitas que lo convierten en un punto de referencia tanto para vecinos como para quienes lo descubren por primera vez.

Cuál es la historia de Usina del Arte, el edificio ideal para visitar en Buenos Aires

Usina del Arte

La Usina del Arte se consolidó como uno de los grandes símbolos arquitectónicos de la Ciudad de Buenos Aires y hoy funciona como un espacio cultural multifacético con una agenda diversa y abierta al público. Allí se desarrollan actividades gratuitas vinculadas a la música, la danza, las artes visuales, la gastronomía y propuestas pensadas especialmente para las infancias y las familias.

El edificio tiene un fuerte valor histórico: a comienzos del siglo XX fue la sede de la compañía Ítalo Argentina de Electricidad. Su construcción data de 1916 y estuvo a cargo del arquitecto italiano Juan Chiogna, quien imprimió un marcado estilo florentino, reconocible por el uso del ladrillo a la vista y su impronta industrial.

Luego de una ambiciosa obra de recuperación, el predio fue restaurado y revalorizado por el Gobierno en 2012. El proyecto tomó como referencia experiencias internacionales que transformaron antiguas construcciones industriales en centros culturales, preservando su identidad original y adaptándolas a nuevos usos artísticos y comunitarios.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

A pocos kilómetros de Porto Alegre, este pueblo se está afianzando como uno de los más visitados de la región.

Tiene montañas, muchas artesanías y es una playa escondida de Brasil: de cual se trata

Sus lagos cristalinos, senderos poco transitados y paisajes cordilleranos suelen despertar el interés de los turistas que llegan a este destino.

Turismo en Argentina: el pueblito con ríos transparentes, bosques y casas dispersas

Este cerro es uno de los lugares turísticos imperdibles de Córdoba.

Turismo en Córdoba: el cerro que tenés que conocer si te gusta hacer trekking

La escapada de Buenos Aires para disfrutar un paraíso natural en el verano.

Está a pocas horas de Buenos Aires y te vuelve loco con su paisaje serrano

Este edificio combina elegancia con historia.

Esta confitería es histórica de Buenos Aires y tuvo su gran reapertura en 2025: dónde se encuentra y por qué se destaca

Costa Acuática: toboganes, piletas y juegos para todas las edades.

Turismo a la Costa: el parque acuático para ir con toda la familia en el verano 2026

Rating Cero

La prioridad de la banda es el estudio de grabación y el cuidado de sus integrantes.
play

Los Rolling Stones en alerta: cuál es el problema de salud que tiene Keith Richards

Qué dijeron Catherine Fulop y Ova Sabatini sobre la crisis de pareja que pasaron

Qué dijeron Catherine Fulop y Ova Sabatini sobre la crisis de pareja que pasaron

Se trata de Ciudad de sombras, el último proyecto de Verónica Echegui que es una adaptación de la novela El verdugo de Gaudí, escrita por Aro Sáinz de la Maza.
play

De qué se trata Ciudad de sombras, la serie española con crímenes misteriosos que arrasa en Netflix

Ahora, llegó a la gran N roja, una super lanzamiento de 2010 que fue furor en cines, y ahora lo es en esta plataforma, se trata de La última canción, la película que es un entretenimiento garantizado, un drama romántico con Miley Cyrus a la cabeza del elenco.
play

Cuál es la trama de La última canción, la película romántica que sorprende en Netflix con Miley Cyrus

Su estructura se desarrolla en capas que se perciben de forma progresiva. 

Este es el perfume favorito de Karina Jelinek: cuánto sale

Sofía Gonet publicó un video con un fuerte descargo y aseguró no va hablar más del tema

En medio del escándalo, La Reini habló por primera vez: "La toxicidad escaló hasta mostrar nuestras peores miserias"

últimas noticias

Su ubicación lo posiciona muy cerca de la estación Tropezón del tren San Martín.

El bodegón barato de Buenos Aires con una parrillada variada con cortes tradicionales exquisita

Hace 13 minutos
La UTA advirtió por un posible paro de colectivos.

La UTA amenazó con un paro de colectivos por falta de pago del aguinaldo a los choferes

Hace 17 minutos
Cambios en la licencia de conducir.

Cual será la edad límite para tramitar la licencia de conducir a partir de 2026

Hace 17 minutos
play
La prioridad de la banda es el estudio de grabación y el cuidado de sus integrantes.

Los Rolling Stones en alerta: cuál es el problema de salud que tiene Keith Richards

Hace 29 minutos
Actualmente se encuentra sin club luego haberse desvinculado de Arsenal de Sarandí.

Maradona lo dirigió, descendió con River y ahora quedó libre

Hace 34 minutos