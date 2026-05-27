27 de mayo de 2026 Inicio
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Fernando Gray encabezó la entrega de más de 600 Pases Libres Multimodales a vecinos de Esteban Echeverría

Es una credencial que brinda acceso gratuito al sistema de transporte público terrestre y fluvial bonaerense, destinada a personas con discapacidad. El jefe comunal destacó la importancia de continuar impulsando políticas públicas que promuevan la inclusión y la igualdad de oportunidades.

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Gray encabezó la entrega de más de 600 Pases Libres Multimodales.

Gray encabezó la entrega de más de 600 Pases Libres Multimodales.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, encabezó la entrega de más de 600 Pases Libres Multimodales (PLM) a vecinas y vecinos de Esteban Echeverría, en un acto realizado en la sede local de la Sociedad Española junto con representantes del área de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

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Allí, el jefe comunal destacó la importancia de continuar impulsando políticas públicas que promuevan la inclusión y la igualdad de oportunidades en la comunidad.

El Pase Libre Multimodal es una credencial que brinda acceso gratuito al sistema de transporte público terrestre y fluvial de la provincia de Buenos Aires destinada a personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera de trasplante.

Quienes deseen obtener el pase deberán acreditar su condición de beneficiarias o beneficiarios en el marco de la Ley Provincial 10.592 mediante la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD). En el caso de personas trasplantadas o en lista de espera de trasplante, de acuerdo con la Ley Provincial 14.721, deberán presentar la credencial INCUCAI/CUCAIBA.

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