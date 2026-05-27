Fernando Gray encabezó la entrega de más de 600 Pases Libres Multimodales a vecinos de Esteban Echeverría Es una credencial que brinda acceso gratuito al sistema de transporte público terrestre y fluvial bonaerense, destinada a personas con discapacidad. El jefe comunal destacó la importancia de continuar impulsando políticas públicas que promuevan la inclusión y la igualdad de oportunidades. Por Agregar C5N en









Gray encabezó la entrega de más de 600 Pases Libres Multimodales.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, encabezó la entrega de más de 600 Pases Libres Multimodales (PLM) a vecinas y vecinos de Esteban Echeverría, en un acto realizado en la sede local de la Sociedad Española junto con representantes del área de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

Allí, el jefe comunal destacó la importancia de continuar impulsando políticas públicas que promuevan la inclusión y la igualdad de oportunidades en la comunidad.

El Pase Libre Multimodal es una credencial que brinda acceso gratuito al sistema de transporte público terrestre y fluvial de la provincia de Buenos Aires destinada a personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera de trasplante.