Cómo funcionará el débito automático para billeteras virtuales de cuotas de préstamos en cuentas bancarias

El nuevo sistema habilitará a las fintech a cobrar créditos impagos directamente desde otras cuentas. Todos los detales.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó un nuevo sistema que permitirá a las billeteras virtuales debitar automáticamente cuotas de préstamos desde cuentas bancarias de los usuarios. Esta medida comenzará a regir el 31 de agosto de 2026 y buscará reducir los elevados niveles de morosidad registrados en el sector fintech, donde el incumplimiento de pagos ya alcanza cifras récord cercanas al 25% . Hasta ahora, esta posibilidad estaba reservada exclusivamente para los bancos tradicionales .

El nuevo mecanismo se implementará mediante el sistema denominado Cobro con Transferencia (CCT) , desarrollado dentro del esquema de Transferencias 3.0 del BCRA. Gracias a esta herramienta, plataformas como Mercado Pago , Ualá y otras fintech podrán cobrar automáticamente cuotas de créditos desde cajas de ahorro, cuentas sueldo o cuentas corrientes vinculadas por los clientes . El objetivo oficial es equiparar las condiciones de cobranza entre bancos y empresas financieras digitales .

Detrás de la implementación del nuevo sistema existe una preocupación concreta por parte del Banco Central y de las empresas fintech: el crecimiento récord de la morosidad en créditos digitales. Durante los últimos meses, las billeteras virtuales registraron un fuerte aumento de usuarios con dificultades para cumplir el pago de préstamos personales, especialmente en segmentos de ingresos medios y bajos .

Según datos del sector, la mora en créditos fintech alcanzó el 25% , una cifra considerablemente superior al promedio bancario , que ronda el 12% y representa el nivel más elevado desde 2010 .

Así será el nuevo sistema de débito automático en billeteras virtuales

El sistema funcionará de manera similar al débito automático de tarjetas de crédito o servicios mensuales. Cuando un usuario solicite un préstamo desde una billetera virtual, podrá autorizar que las cuotas se descuenten automáticamente desde una cuenta bancaria asociada, incluso si pertenece a otra entidad financiera. Esto permitirá, por ejemplo, que una fintech cobre desde una cuenta sueldo radicada en un banco tradicional.

El Cobro con Transferencia (CCT) operará mediante transferencias inmediatas interoperables y estará disponible las 24 horas. Según el BCRA, el modelo fue diseñado tomando como referencia experiencias implementadas en países como Brasil, India y Australia, donde los sistemas digitales de cobranza automática mejoraron los índices de pago y redujeron la morosidad.

El organismo también aclaró que "el débito automático requerirá autorización previa y explícita del cliente". Además, "los usuarios podrán cancelar el consentimiento en cualquier momento de forma inmediata y sin trámites burocráticos". Las fintech deberán informar previamente el monto de la cuota y la cuenta desde donde se realizará el débito.

billeteras-virtuales-e1758995020797_2e50a6 Las billeteras virtuales podrán cobrar préstamos de otras cuentas bancarias.

Los plazos y límites del cobro automático

La nueva normativa establece límites específicos para evitar prácticas abusivas en el cobro automático de préstamos. El BCRA dispuso que las entidades solo podrán realizar hasta tres intentos de débito por cada cuota impaga. El primero se ejecutará en la fecha de vencimiento, mientras que los otros dos podrán realizarse a las 48 y 96 horas si no existen fondos suficientes.

Además, las billeteras virtuales deberán notificar al cliente al menos 24 horas antes de efectuar el débito automático. El objetivo "es garantizar transparencia y evitar cargos inesperados o múltiples descuentos diarios que puedan provocar descubiertos bancarios o problemas operativos en las cuentas de los usuarios", se aclaró.

La medida también "busca contener el sobreendeudamiento y mejorar la salud financiera" del sistema fintech. Actualmente, la mora en préstamos digitales duplica a la de los bancos tradicionales y se convirtió en una de las principales preocupaciones del mercado financiero argentino. Con este nuevo esquema, el Banco Central espera mejorar la capacidad de cobranza y darle mayor estabilidad al ecosistema de créditos digitales