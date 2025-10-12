12 de octubre de 2025 Inicio
En 30 minutos: la receta sencilla para hacer un tiramisú de locos

Una preparación italiana rápida, cremosa y sin horno que conquista con cada bocado. Ideal para preparar en casa y quedar como un chef.

Hay una manera de hacer un tiramisú en poco tiempo y sin tener que usar el horno.

El tiramisú es ese postre que nunca falla en una mesa. Tiene lo mejor de dos mundos: la elegancia de la repostería italiana y la practicidad que se necesita en una cocina casera. En apenas media hora se puede tener lista una versión deliciosa, sin horno y con ingredientes fáciles de conseguir.

Aunque su origen es italiano, en Argentina se volvió un clásico familiar. No hay domingo sin postre, y el tiramisú ganó su lugar entre las recetas más queridas, junto con el flan o la chocotorta. La combinación de café fuerte, vainillas húmedas y una crema suave de mascarpone es un equilibrio perfecto entre dulzura y carácter.

Y lo mejor de todo: no hace falta ser pastelero. Con un par de trucos, se puede preparar un tiramisú firme, cremoso y con ese toque amargo que lo hace irresistible. Ideal para compartir después del asado o llevar a una reunión familiar.

Cómo hacer la receta de tiramisú en 20 minutos

Ingredientes

  • 400 g de crema de leche

  • 300 g de queso mascarpone

  • 4 yemas de huevo

  • 4 cucharadas de azúcar

  • 1 taza de café bien cargado

  • 200 g de vainillas

  • 1 medida de licor amaretto o cognac (opcional)

  • Cacao amargo para espolvorear

  • Chocolate semiamargo rallado (opcional)

Preparación

  1. Batir la crema hasta que quede aireada, pero sin llegar a chantilly. Reservar.

  2. En un bol resistente al calor, mezclar las yemas con el azúcar y llevar a baño María. Batir unos minutos hasta que espese y adquiera un tono más claro. Dejar enfriar un poco.

  3. Batir el mascarpone hasta lograr una textura lisa. Incorporar la mezcla de yemas con movimientos envolventes.

  4. Sumar la crema batida a la mezcla anterior, con cuidado para mantenerla liviana.

  5. Preparar una fuente o molde. Mezclar el café con el licor (si se usa) y pasar las vainillas apenas unos segundos, lo justo para que absorban sin deshacerse.

  6. Formar una capa de vainillas, cubrir con la crema y repetir hasta terminar. Lo ideal son dos o tres capas.

  7. Llevar a la heladera por al menos 8 horas, aunque de un día para otro queda perfecto.

  8. Antes de servir, espolvorear con cacao amargo y, si se quiere, un poco de chocolate rallado.

