En 15 minutos: la receta de unas galletitas de banana para tener la merieda lista rápido

En poco tiempo, se puede llevar a cabo una preparación simple, nutritiva y perfecta.

Nada mejor que acompañar las tardes con algo dulce y casero . Unas galletitas de banana sin harina ni azúcar son una alternativa práctica y saludable para disfrutar en casa, ideales para quienes prefieran una opción ligera para acompañar el mate, el café o una infusión caliente.

En 20 minutos: la receta sencilla de galletitas de manteca y naranja para una merienda deliciosa

Además de aprovechar las bananas maduras que suelen quedar en la heladera, esta receta es perfecta para preparar algo rico sin un procedimiento muy elaborado . No requiere batidora ni ingredientes difíciles de conseguir , y en apenas 15 minutos se puede tener una bandeja lista para compartir con familia o amigos.

Su combinación de banana, coco rallado y chips de chocolate las convierte en una versión más natural de las clásicas cookies. Son aptas para quienes prefieren evitar harinas refinadas o azúcares añadidos, y mantienen una textura húmeda y un sabor suave que encanta a grandes y chicos.

Preparación

Precalentar el horno a 180 °C y cubrir una bandeja con papel manteca. En un recipiente, pisar las bananas con un tenedor hasta formar una pasta homogénea. Incorporar el huevo y mezclar bien. Luego sumar el coco rallado, los chips de chocolate, la canela y la esencia de vainilla, integrando todo hasta obtener una masa consistente.

Con ayuda de una cuchara, formar pequeñas porciones, colocarlas sobre la bandeja y aplanar ligeramente la parte superior. Hornear durante 10 minutos o hasta que las galletitas estén doradas.

Una vez listas, dejar enfriar unos minutos antes de servir. Se pueden conservar en un frasco hermético durante varios días y acompañar con mate, café o té.