En 15 minutos: la receta de unas galletitas de banana para tener la merieda lista rápido

En poco tiempo, se puede llevar a cabo una preparación simple, nutritiva y perfecta.

Son aptas para quienes prefieren evitar harinas refinadas o azúcares.

Nada mejor que acompañar las tardes con algo dulce y casero. Unas galletitas de banana sin harina ni azúcar son una alternativa práctica y saludable para disfrutar en casa, ideales para quienes prefieran una opción ligera para acompañar el mate, el café o una infusión caliente.

Estas galletitas recuerdan a las Mielitas, pero sin usar miel en su preparación.
En 20 minutos: la receta sencilla de galletitas de manteca y naranja para una merienda deliciosa

Además de aprovechar las bananas maduras que suelen quedar en la heladera, esta receta es perfecta para preparar algo rico sin un procedimiento muy elaborado. No requiere batidora ni ingredientes difíciles de conseguir, y en apenas 15 minutos se puede tener una bandeja lista para compartir con familia o amigos.

Su combinación de banana, coco rallado y chips de chocolate las convierte en una versión más natural de las clásicas cookies. Son aptas para quienes prefieren evitar harinas refinadas o azúcares añadidos, y mantienen una textura húmeda y un sabor suave que encanta a grandes y chicos.

galletitas de banana

Cómo hacer la receta de galletitas de banana en 15 minutos

Ingredientes

  • 2 bananas medianas bien maduras
  • 1 huevo
  • 1 taza de coco rallado sin azúcar
  • ½ taza de chips de chocolate con cacao al 70 %
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • ½ cucharadita de canela en polvo

Preparación

Precalentar el horno a 180 °C y cubrir una bandeja con papel manteca. En un recipiente, pisar las bananas con un tenedor hasta formar una pasta homogénea. Incorporar el huevo y mezclar bien. Luego sumar el coco rallado, los chips de chocolate, la canela y la esencia de vainilla, integrando todo hasta obtener una masa consistente.

Con ayuda de una cuchara, formar pequeñas porciones, colocarlas sobre la bandeja y aplanar ligeramente la parte superior. Hornear durante 10 minutos o hasta que las galletitas estén doradas.

Una vez listas, dejar enfriar unos minutos antes de servir. Se pueden conservar en un frasco hermético durante varios días y acompañar con mate, café o té.

