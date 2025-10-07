En 20 minutos: la receta sencilla de galletitas de manteca y naranja para una merienda deliciosa Esta preparación ofrece una receta fácil, con ingredientes básicos y un toque cítrico que transforma la hora del té en un momento irresistible. Por







Estas galletitas recuerdan a las Mielitas, pero sin usar miel en su preparación. Pexels

Las galletitas de manteca y naranja se convirtieron en una de las preparaciones más buscadas para la hora de la merienda por su sencillez, rapidez y sabor casero. En solo 20 minutos, es posible lograr una textura crocante por fuera y suave por dentro, con ese aroma a ralladura fresca que recuerda a las clásicas galletas de panadería.

El secreto de esta receta está en el equilibrio entre la manteca, el azúcar y el jugo natural de naranja, que aporta humedad sin necesidad de usar miel ni otros endulzantes. Su sabor evoca a las populares “Mielitas”, aunque sin llevar este ingrediente, y son ideales para acompañar el mate o una infusión de la tarde.

Con pocos pasos y sin requerir experiencia previa en repostería, estas galletitas son una excelente opción de tarde para preparar en familia o sorprender con una merienda casera diferente.

Galletitas 1 En solo 20 minutos se obtiene una merienda casera ideal para compartir.

Cómo hacer las galletitas de manteca y naranja Ingredientes 25 g de manteca derretida

1/2 taza de azúcar

1 naranja (ralladura y jugo)

5 cucharadas de jugo de naranja

5 cucharadas de leche

1 yema de huevo

1 pizca de sal

1 y 1/2 taza de harina leudante (o harina común + 2 cucharaditas de polvo de hornear)

Azúcar y jugo de naranja adicionales para el glaseado

Galletitas 2 El jugo y la ralladura de naranja aportan frescura y un aroma inconfundible. Cookpad Preparación En un bowl, mezclar el azúcar con la manteca derretida hasta integrar bien.

Sumar la ralladura de naranja , la sal, el jugo y la leche. Luego incorporar la yema de huevo y mezclar.

Agregar la harina poco a poco hasta formar una masa maleable, algo pegajosa pero manejable.

Formar bolitas pequeñas y aplastarlas en azúcar mezclada con jugo de naranja para lograr el glaseado.

Colocar en una bandeja con papel manteca y hornear a 180°C durante 8-10 minutos. Las galletitas se expandirán y quedarán doradas y crujientes. En algunos casos, se pueden añadir chips de chocolate o espolvorear azúcar extra por encima para sumar textura y dulzura.