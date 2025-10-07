7 de octubre de 2025 Inicio
En 20 minutos: la receta sencilla de galletitas de manteca y naranja para una merienda deliciosa

Esta preparación ofrece una receta fácil, con ingredientes básicos y un toque cítrico que transforma la hora del té en un momento irresistible.

Estas galletitas recuerdan a las Mielitas

Estas galletitas recuerdan a las Mielitas, pero sin usar miel en su preparación.

Las galletitas de manteca y naranja se convirtieron en una de las preparaciones más buscadas para la hora de la merienda por su sencillez, rapidez y sabor casero. En solo 20 minutos, es posible lograr una textura crocante por fuera y suave por dentro, con ese aroma a ralladura fresca que recuerda a las clásicas galletas de panadería.

En pocos minutos se puede tener un postre fresco como el Key Lime Pie, sin tener que prender el horno
En 30 minutos: cómo hacer una receta de Key Lime Pie sin horno

El secreto de esta receta está en el equilibrio entre la manteca, el azúcar y el jugo natural de naranja, que aporta humedad sin necesidad de usar miel ni otros endulzantes. Su sabor evoca a las populares “Mielitas”, aunque sin llevar este ingrediente, y son ideales para acompañar el mate o una infusión de la tarde.

Con pocos pasos y sin requerir experiencia previa en repostería, estas galletitas son una excelente opción de tarde para preparar en familia o sorprender con una merienda casera diferente.

En solo 20 minutos se obtiene una merienda casera ideal para compartir.

En solo 20 minutos se obtiene una merienda casera ideal para compartir.

Cómo hacer las galletitas de manteca y naranja

Ingredientes

  • 25 g de manteca derretida

  • 1/2 taza de azúcar

  • 1 naranja (ralladura y jugo)

  • 5 cucharadas de jugo de naranja

  • 5 cucharadas de leche

  • 1 yema de huevo

  • 1 pizca de sal

  • 1 y 1/2 taza de harina leudante (o harina común + 2 cucharaditas de polvo de hornear)

  • Azúcar y jugo de naranja adicionales para el glaseado

El jugo y la ralladura de naranja aportan frescura y un aroma inconfundible.

El jugo y la ralladura de naranja aportan frescura y un aroma inconfundible.

Preparación

  • En un bowl, mezclar el azúcar con la manteca derretida hasta integrar bien.

  • Sumar la ralladura de naranja, la sal, el jugo y la leche. Luego incorporar la yema de huevo y mezclar.

  • Agregar la harina poco a poco hasta formar una masa maleable, algo pegajosa pero manejable.

  • Formar bolitas pequeñas y aplastarlas en azúcar mezclada con jugo de naranja para lograr el glaseado.

  • Colocar en una bandeja con papel manteca y hornear a 180°C durante 8-10 minutos. Las galletitas se expandirán y quedarán doradas y crujientes.

En algunos casos, se pueden añadir chips de chocolate o espolvorear azúcar extra por encima para sumar textura y dulzura.

