En 20 minutos: la receta sencilla de galletitas de manteca y naranja para una merienda deliciosa

Las galletitas de manteca y naranja se convirtieron en una de las preparaciones más buscadas para la hora de la merienda por su sencillez, rapidez y sabor casero. En solo 20 minutos, es posible lograr una textura crocante por fuera y suave por dentro, con ese aroma a ralladura fresca que recuerda a las clásicas galletas de panadería.
El secreto de esta receta está en el equilibrio entre la manteca, el azúcar y el jugo natural de naranja, que aporta humedad sin necesidad de usar miel ni otros endulzantes. Su sabor evoca a las populares “Mielitas”, aunque sin llevar este ingrediente, y son ideales para acompañar el mate o una infusión de la tarde.
Con pocos pasos y sin requerir experiencia previa en repostería, estas galletitas son una excelente opción de tarde para preparar en familia o sorprender con una merienda casera diferente.
Galletitas 2
El jugo y la ralladura de naranja aportan frescura y un aroma inconfundible.
Cookpad
Preparación
-
En un bowl, mezclar el azúcar con la manteca derretida hasta integrar bien.
-
Sumar la ralladura de naranja, la sal, el jugo y la leche. Luego incorporar la yema de huevo y mezclar.
-
Agregar la harina poco a poco hasta formar una masa maleable, algo pegajosa pero manejable.
-
Formar bolitas pequeñas y aplastarlas en azúcar mezclada con jugo de naranja para lograr el glaseado.
-
Colocar en una bandeja con papel manteca y hornear a 180°C durante 8-10 minutos. Las galletitas se expandirán y quedarán doradas y crujientes.
En algunos casos, se pueden añadir chips de chocolate o espolvorear azúcar extra por encima para sumar textura y dulzura.