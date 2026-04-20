El truco casero para terminar con el olor en la freidora de aire sin utilizar químicos La clave para una limpieza profunda y una neutralización de olores efectiva se encuentra en la aplicación de ingredientes simples y seguros que todos tenemos en casa. Por + Seguir en







La mejor manera de cuidar tu air fryer. Freepik

Es fundamental esperar a que la freidora esté completamente fría antes de comenzar la limpieza. El uso de papel para hornear previene la acumulación de grasa y restos de comida. El bicarbonato de sodio es el ingrediente ideal para eliminar manchas rebeldes y neutralizar olores. Se debe evitar siempre el uso de químicos fuertes y nunca sumergir los componentes electrónicos en agua. La freidora de aire se ha vuelto en el último tiempo el electrodoméstico estrella en la cocina de muchos hogares por su capacidad de cocinar platos sabrosos y de forma más saludable. Sin embargo, con el uso diario, se comienza a desgastar y a acumular suciedad, perjudicando su vida útil.

Con el uso continuo, es común también notar que ciertos aromas de preparaciones anteriores, como pescado o especias intensas, quedan impregnados en el equipo. Este problema no solo es molesto al abrirlo, sino que puede llegar a alterar el sabor de tus próximas recetas si no se trata adecuadamente.

Mantener la higiene del aparato es el factor determinante para su durabilidad y para garantizar la calidad de las comidas. Para esto, no es recomendable aplicar desengrasantes industriales ni químicos fuertes que puedan dañar los materiales o dejar residuos tóxicos.

Air fryer freidora de aire Solo sumergir en agua las partes que no contienen componentes eléctricos. Diario Información En este sentido, hay un ingrediente que se encuentra en todas las casas y es muy efectivo para dejar tu airfryer impecable y libre de cualquier rastro de olor. Además adoptar hábitos sencillos de mantenimiento preventivo, como el uso de papel para hornear en el interior antes de empezar a cocinar, facilita enormemente la tarea de la limpieza del equipo.

Cómo hacer para terminar con el olor a comida en la freidora de aire Para neutralizar los aromas y eliminar la grasa incrustada de forma natural, el bicarbonato de sodio es tu mejor aliado. Pero es importante conocer cómo aplicarlo y qué otros cuidados se deben tener:

Antes de manipular el equipo, esperá a que esté completamente frío. Extraé todas las piezas desmontables (cestillo y cubeta).

(cestillo y cubeta). Utilizá un paño con agua caliente y jabón para la limpieza general de las partes del electrodoméstico. Air fryer freidora de aire Asegurá la correcta limpieza de tu freidora de aire. Hogarmania Para las manchas difíciles de sacar y los olores persistentes, aplicá bicarbonato de sodio . Este ingrediente ayuda a desprender la grasa y, fundamentalmente, actúa neutralizando las moléculas que causan el mal olor.

. Este ingrediente ayuda a desprender la grasa y, fundamentalmente, actúa neutralizando las moléculas que causan el mal olor. Si la resistencia tiene grasa pegada, aplicá una solución de agua y bicarbonato. Dejá actuar durante 15 minutos y luego aclará con un paño humedecido en agua caliente.

Dejá actuar durante y luego aclará con un paño humedecido en agua caliente. El resto de la cavidad interna debe limpiarse con un paño bien escurrido y apenas un poco de detergente. Es vital evitar que se mojen los componentes electrónicos; nunca sumerjas la freidora completa en agua.