19 de abril de 2026 Inicio
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¿Adiós a las freidoras de aire? El electrodoméstico que llegó para reemplazarlas

Este invento está cambiando la forma de preparar alimentos en el hogar. La tendencia apunta a equipos más versátiles y funcionales.

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El sistema incorpora tecnología que facilita el control de los procesos de cocción

El sistema incorpora tecnología que facilita el control de los procesos de cocción

  • Un nuevo equipo de cocina busca desplazar a uno de los aparatos más usados en los hogares.
  • Se trata de un horno inteligente con múltiples funciones integradas en un solo dispositivo.
  • Permite preparar distintos tipos de recetas sin necesidad de usar varios electrodomésticos.
  • Ofrece mayor capacidad, versatilidad y control en comparación con opciones tradicionales.

La evolución de los electrodomésticos sigue marcando el ritmo de la cocina actual, y ahora apareció una alternativa que promete dejar atrás a uno de los dispositivos más populares de los últimos años. Se trata de un horno inteligente que incorpora varias funciones en un solo equipo, pensado para simplificar las tareas diarias.

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En los últimos tiempos, la freidora de aire se consolidó como una opción elegida por quienes buscan cocinar con menos aceite y de manera práctica. Pese a eso, el desarrollo tecnológico abrió paso a soluciones más completas que apuntan a optimizar el espacio y mejorar la experiencia culinaria.

En este marco, aparece un modelo que integra distintas formas de cocción en un mismo aparato, con el objetivo de ofrecer mayor comodidad y adaptarse a distintas necesidades en la cocina cotidiana.

HAF-SO30LBK

El nuevo electrodoméstico inteligente que cocina todas las comidas de múltiples maneras

El modelo HAF-SO30LBK de la marca HDC se presenta como una alternativa integral, ya que reúne varias funciones en un solo equipo. Entre sus prestaciones se incluyen la posibilidad de utilizarlo como freidora de aire, horno tradicional, grill para dorar alimentos y programas automáticos que facilitan la cocción.

Gracias a estas características, permite preparar desde platos simples hasta elaboraciones más complejas sin cambiar de dispositivo. Esta versatilidad lo posiciona como una opción práctica para quienes buscan optimizar tiempo y recursos en la cocina.

Además, el sistema incorpora tecnología que facilita el control de los procesos de cocción, lo que ayuda a obtener resultados más precisos en cada preparación.

HAF-SO30LBK

El nuevo dispositivo que reemplazará por siempre a la freidora de aire tradicional

Si bien la freidora de aire se volvió un elemento habitual en muchos hogares, este nuevo horno inteligente aumenta sus posibilidades. Una de sus principales ventajas es la capacidad para cocinar mayores cantidades de comida, algo que es muy útil para familias o reuniones.

También ofrece más opciones de preparación, permitiendo realizar distintos tipos de recetas con un solo equipo. A esto se suma un control más preciso de la temperatura y los tiempos, lo que mejora el resultado final de los platos. De esta manera, se presenta como una alternativa más completa frente a los dispositivos tradicionales, orientada a quienes buscan equipos más prácticos para realizar mayor variedad de comidas.

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