7 de abril de 2026 Inicio
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El secreto para hacer una torta de coco sin harina: cómo es el procedimiento

La cocinera e influencer Paulina Cocina compartió una alternativa saludable y deliciosa que reemplaza los carbohidratos refinados por fibra e ingredientes naturales.

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La torta de coco es una receta fresca y fácil de hacer en casa. 

La torta de coco es una receta fresca y fácil de hacer en casa. 

  • La receta combina coco rallado con ralladura de lima o limón, esencia de vainilla y edulcorante para lograr un perfil cítrico y dulce de forma natural.
  • Se deben integrar los huevos con la manzana antes de sumar los secos, permitiendo que el coco absorba los líquidos hasta obtener una preparación homogénea.
  • Se recomienda incorporar almendras enteras o picadas para añadir un contraste crocante.
  • El bizcochuelo debe hornearse a fuego medio-fuerte hasta dorar la superficie y es fundamental dejarlo enfriar antes de desmoldar.

Para quienes buscan disfrutar de algo dulce sin harinas ni muchos ingredientes, Paulina Cocina tiene la receta ideal. Su torta de coco se destaca por ser extremadamente húmeda gracias a un ingrediente "secreto" que aporta estructura y frescura: la manzana rallada.

Una receta fácil para preparar en la airfryer. 
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La preparación no lleva harina de trigo, lo que la convierte en una opción liviana, saciante y perfecta para quienes buscan reducir el consumo de gluten sin resignar la textura de un buen bizcochuelo.

Paulina combina ingredientes naturales que aportan más sabor y textura. La combinación del coco con el toque cítrico de la lima y el crocante de las almendras crea un perfil fresco y sabroso. Es una receta pensada para resolver una merienda nutritiva en pocos minutos y con un resultado que siempre sale bien.

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La clave de esta preparación no está en una técnica compleja, sino en la integración de los ingredientes. La manzana rallada no solo endulza naturalmente, sino que actúa como el agente de humedad

Ingredientes para la torta de coco sin harina

  • 1 manzana pelada y rallada
  • 3 huevos
  • 1 cucharadita de edulcorante
  • Ralladura de lima o limón
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 125 g de coco rallado
  • 1 chorrito de leche
  • Almendras (opcional)

Procedimiento de la torta de coco

  1. Pelar la manzana y rallarla finamente. Este paso es esencial para que se integre totalmente a la masa y aporte esa humedad característica.
  2. Colocar la manzana rallada en un bowl junto con los huevos y mezclar enérgicamente hasta unir ambos ingredientes.
  3. Incorporar el edulcorante, un chorrito de esencia de vainilla y la ralladura de lima o limón para darle frescura. Sumar también el polvo de hornear.
  4. Agregar el coco rallado y las almendras (pueden estar enteras o picadas).
  5. Mezclar todo con una espátula hasta obtener una preparación homogénea. El coco absorberá parte del líquido de la manzana y el huevo.
  6. Volcar la mezcla en una fuente o molde previamente enmantecado y enharinado (podés usar harina de arroz o más coco para que sea 100% sin gluten) o simplemente aceitado.
  7. Llevar a horno medio-fuerte hasta que veas que la superficie está bien dorada y, al pinchar con un palillo, este salga seco. Dejar enfriar antes de desmoldar para que la estructura se asiente.
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