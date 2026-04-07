El secreto para hacer una torta de coco sin harina: cómo es el procedimiento

- La receta combina coco rallado con ralladura de lima o limón, esencia de vainilla y edulcorante para lograr un perfil cítrico y dulce de forma natural.
- Se deben integrar los huevos con la manzana antes de sumar los secos, permitiendo que el coco absorba los líquidos hasta obtener una preparación homogénea.
- Se recomienda incorporar almendras enteras o picadas para añadir un contraste crocante.
- El bizcochuelo debe hornearse a fuego medio-fuerte hasta dorar la superficie y es fundamental dejarlo enfriar antes de desmoldar.
Para quienes buscan disfrutar de algo dulce sin harinas ni muchos ingredientes, Paulina Cocina tiene la receta ideal. Su torta de coco se destaca por ser extremadamente húmeda gracias a un ingrediente "secreto" que aporta estructura y frescura: la manzana rallada.