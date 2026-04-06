6 de abril de 2026 Inicio
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Todos los secretos de Paulina Cocina para hacer un gin tonic frutal delicioso

Una versión colorida y aromática que reinventa un clásico con frutas y técnicas simples para lograr equilibrio perfecto en cada vaso.

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El gin tonic frutal combina frescura y aroma en una versión moderna del clásico.

El gin tonic frutal combina frescura y aroma en una versión moderna del clásico.

Paulina Cocina

  • La receta propone una alternativa sin azúcar refinada y adaptable sin alcohol

  • El equilibrio entre lo cítrico, lo dulce y lo amargo define el resultado final

  • Se recomienda usar 50 ml de gin y tónica bien fría para conservar el gas

  • Las combinaciones de frutas y hierbas permiten múltiples variantes de sabor

El gin tonic frutal de Paulina Cocina se logra combinando frutas frescas, gin y tónica en proporciones equilibradas, cuidando la temperatura y la integración de los ingredientes para mantener la efervescencia y potenciar los aromas. Esta técnica permite resaltar cada componente sin que ninguno opaque al resto.

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La propuesta surge como una reinterpretación de un clásico histórico de la coctelería que, desde el siglo XIX, evolucionó desde un uso medicinal hasta convertirse en una bebida asociada al ocio y la sofisticación. Con el paso del tiempo, se consolidó como uno de los tragos más versátiles a nivel global.

En esta versión, el foco está puesto en la frescura, el color y la versatilidad, con la posibilidad de ajustar sabores según preferencias personales y hasta eliminar el alcohol sin perder identidad. Esto la convierte en una opción adaptable tanto para ocasiones formales como informales.

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Cómo hacer el gin tonic frutal de Paulina Cocina

Ingredientes

Para preparar este trago se necesitan:

  • 50 ml de gin

  • Tónica bien fría

  • Frutas (naranja, frutos rojos o pomelo)

  • Una medida de almíbar simple

  • Hielo

  • Hierbas aromáticas (menta o romero)

Preparación

El primer paso consiste en preparar un almíbar simple, mezclando partes iguales de agua y azúcar hasta disolver completamente y dejando enfriar antes de utilizar. Luego, se colocan las frutas cortadas dentro de una copa o vaso amplio. La elección influye directamente en el perfil: los frutos rojos aportan acidez y color, el pomelo suma amargor y la naranja ofrece notas más dulces.

A continuación, se incorporan el gin y el almíbar, permitiendo que el alcohol ayude a extraer los sabores de la fruta. Después se añade la tónica fría lentamente para preservar las burbujas. La mezcla debe integrarse con suavidad, evitando agitar en exceso. Se completa con abundante hielo y se finaliza con hierbas aromáticas previamente frotadas para intensificar su perfume.

Entre los consejos clave, se destaca enfriar previamente el vaso, utilizar cubos grandes de hielo y respetar una proporción de una parte de gin por dos o tres de tónica.

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Además, se pueden lograr perfiles distintos combinando ingredientes: pomelo con romero para un resultado más seco, frutos rojos con menta para mayor frescura, o naranja con romero para un equilibrio aromático.

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