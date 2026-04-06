6 de abril de 2026 Inicio
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Cómo hacer un pastel de papa en la air fryer: ingredientes y paso a paso

Se trata de una versión moderna de este clásico argentino. La receta perfecta para lograr un pastel de papas jugoso, gratinado y listo en pocos minutos.

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Una receta fácil para preparar en la airfryer. 

Una receta fácil para preparar en la airfryer. 

  • La freidora de aire logra un pastel de papas con un gratinado y texturas más firmes que el horno convencional.
  • El relleno se destaca por una base de carne picada salteada con cebolla caramelizada, morrón, tomate rallado y una combinación de especias tradicionales.
  • Es fundamental lograr un puré de papas liso y cremoso para cubrir la carne de forma pareja dentro de un molde apto.
  • La cocción principal requiere aproximadamente 12 minutos a 180 °C para que todos los sabores se integren correctamente.

El pastel de papa es un clásico en la mesa argentina. Se trata de uno de esos platos que evocan el calor del hogar y las reuniones familiares, con una combinación de sabores y texturas que conquistan el paladar.

Una receta de Paulina Cocina para estas Pascuas. 
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Es una receta sencilla que puede variar según los gustos de cada uno. Incluso, puede prepararse con puré de calabaza o reemplazar el clásico relleno de carne picada por uno vegetariano, utilizando soja texturizada o lentejas.

Con una técnica sencilla para principiantes en la cocina, vas a poder llevar a tu mesa un pastel de papas con mucho sabor y cremosidad que vas a prepararlo en menos tiempo gracias a la cocción en la freidora de aire.

La receta para hacer el pastel de papas en la air fryer

pastel de papa

Para que este plato te quede perfecto, la clave está en el equilibrio del relleno y la consistencia del puré. Esta versión rinde para 4 porciones (utilizando un molde de aproximadamente 20 cm).

Ingredientes

  • Carne picada: 250 g.
  • Cebolla: 250 g (2 unidades medianas), picada finamente.
  • Morrón rojo: ½ unidad, en cubos.
  • Cebolla de verdeo: 1-2 unidades (parte blanca y verde tierna para el sofrito).
  • Tomate maduro: 1 unidad, rallado.
  • Huevo duro: 1 unidad, picado.
  • Aceitunas verdes: 3 cdas (50-60 g), picadas.
  • Condimentos: ½ cda de orégano, 1 cdta de pimentón dulce, ¾ cdta de ají molido, ¼ cdta de comino, sal y pimienta a gusto.
  • Azúcar: 1 cdta (para caramelizar la cebolla).
  • Papas: 600 g.
  • Toque final: Queso rallado (opcional para gratinar).

Preparación

  1. Herví las papas peladas hasta que estén bien tiernas. Pisalas hasta obtener un puré liso y cremoso. Podés agregar un poco de manteca o leche para mejorar la textura. Reservá.
  2. En una sartén con un poco de aceite, salteá la cebolla blanca con la cucharadita de azúcar hasta que empiece a transparentar. Agregá el morrón y la parte blanca de la cebolla de verdeo.
  3. Incorporá la carne picada al salteado. Cociná a fuego medio hasta que cambie de color. Agregá el tomate rallado y todos los condimentos (orégano, pimentón, ají molido, comino, sal y pimienta). Dejá cocinar unos minutos más hasta que los sabores se integren y el relleno esté jugoso pero no líquido.
  4. Retirá del fuego e incorporá el huevo duro picado, las aceitunas y la parte verde de la cebolla de verdeo. Mezclá bien.
  5. En un molde apto para freidora de aire, colocá la base de carne presionando ligeramente. Cubrí con el puré de papas de forma pareja. Podés hacer surcos con un tenedor en la superficie para que el dorado sea más vistoso.
  6. Precalentá la air fryer por 5 minutos a 180 °C. Colocá el molde y cociná durante 10 a 12 minutos.
  7. Si querés un acabado extra crocante, espolvoreá queso rallado por encima y cociná por 5 minutos adicionales (o usá la función "Grill" si tu modelo la tiene) hasta que la superficie esté bien dorada.
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