Cómo hacer un pastel de papa en la air fryer: ingredientes y paso a paso

- La freidora de aire logra un pastel de papas con un gratinado y texturas más firmes que el horno convencional.
- El relleno se destaca por una base de carne picada salteada con cebolla caramelizada, morrón, tomate rallado y una combinación de especias tradicionales.
- Es fundamental lograr un puré de papas liso y cremoso para cubrir la carne de forma pareja dentro de un molde apto.
- La cocción principal requiere aproximadamente 12 minutos a 180 °C para que todos los sabores se integren correctamente.
El pastel de papa es un clásico en la mesa argentina. Se trata de uno de esos platos que evocan el calor del hogar y las reuniones familiares, con una combinación de sabores y texturas que conquistan el paladar.