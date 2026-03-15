El pueblo de Córdoba que tiene un puñado de habitantes y que algunos eligen para un descanso profundo

Un pueblo fantasma repleto de secretos por develar, perfecto para ir a conocer en tus próximos días libres.

Argentina está llena de destinos poco conocidos que guardan historias capaces de atraer a quienes buscan experiencias distintas durante una escapada. Córdoba no se queda atrás en la oferta: en el sur de la provincia se alza un pequeño pueblo fantasma llamado Curapaligüe , un paraje que se convirtió en uno de esos lugares que despiertan interés entre viajeros, fotógrafos y curiosos.

En la actualidad, el lugar atrae a visitantes y fotógrafos para conocer el lugar y recorrer la antigua estación, la capilla y la escuela, que aún permanecen en pie.

Con el declive del sistema ferroviario, la localidad perdió gran parte de su población y muchas de sus construcciones quedaron en ruinas.

El pueblo surgió alrededor de una estación del ferrocarril que impulsó su crecimiento y llegó a reunir a más de mil pobladores en su etapa de mayor actividad.

Curapaligüe es un extraño paraje del sur de Córdoba que tiene apenas dos habitantes.

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Curapaligüe es un antiguo pueblo ferroviario de Córdoba que hoy cuenta con apenas dos habitantes y que, con el paso del tiempo, quedó prácticamente detenido en el tiempo. Lo que alguna vez fue una localidad con intensa vida social y comercial terminó transformándose en un destino marcado por las ruinas y el recuerdo de su pasado.

El crecimiento de Curapaligüe comenzó con la llegada del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, que permitió el desarrollo de la zona y la instalación de distintos comercios y servicios. Durante sus años de mayor actividad, el pueblo llegó a tener más de mil habitantes, además de farmacia, médicos, almacenes, panaderías y una carnicería.

Sin embargo, el declive del sistema ferroviario provocó que, décadas después de su fundación, el lugar comenzara a despoblarse hasta convertirse en el paraje casi deshabitado que se conoce en la actualidad. A pesar de eso, dos personas siguen viviendo allí y se encargan de conservar la memoria del pueblo y compartir su historia con quienes llegan a visitarlo.

Curapaligüe se encuentra en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña , en el sur de la provincia de Córdoba. El paraje está ubicado a unos 20 kilómetros de Laboulaye y a aproximadamente 30 kilómetros de General Levalle, dos localidades que funcionan como puntos de referencia para quienes recorren la región. Aunque hoy tiene muy poca población, el lugar conserva varios rastros de su pasado ferroviario, ya que el pueblo nació alrededor de la estación del tren que conectaba diferentes puntos del país.

curapaligue cordoba (2) Curapaligüe - Facebook Pueblos y Estaciones de Córdoba

Qué puedo hacer en Curapaligüe

La principal actividad para quienes visitan Curapaligüe está vinculada con recorrer sus calles y descubrir los restos de lo que alguna vez fue un pueblo activo. Muchas de las construcciones se encuentran deterioradas, lo que genera un paisaje particular que suele atraer a aficionados de la fotografía y a viajeros interesados en destinos poco convencionales.

Entre los edificios que aún se mantienen en pie se destacan la antigua estación ferroviaria, una pequeña capilla y la histórica Escuela N.º 3. Estos tres puntos funcionan como los principales hitos del recorrido y permiten imaginar cómo era la vida cotidiana en el lugar durante su etapa de mayor desarrollo.

Curapalihue Córdoba Redes: Pueblos y Estaciones de Córdoba

Cómo llegar a Curapaligüe

Llegar a Curapaligüe implica realizar un viaje de varias horas, ya que se encuentra en una zona rural del sur cordobés. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto en auto demanda alrededor de 7 horas y 45 minutos tomando principalmente la Ruta Nacional 7. En tanto, quienes parten desde la Córdoba deben recorrer aproximadamente cinco horas por rutas provinciales y nacionales hasta llegar a la zona de Laboulaye, desde donde se accede al paraje.