La escapada cerca de Buenos Aires a una destino con naturaleza y sierras que enamoran

Esta localidad combina paisajes serranos, historia y una amplia oferta turística, ideal para disfrutar de una escapada corta en la provincia de Buenos Aires.

Por
Qué puedo hacer en Olavarría.

Qué puedo hacer en Olavarría.

Municipio de Olavarría
  • Está ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires, a unos 359 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Se accede fácilmente por la Ruta Nacional 226 y las Rutas Provinciales 51 y 60.
  • Ofrece atractivos naturales como las Sierras Bayas y espacios verdes como el Parque Mitre.
  • Cuenta con opciones de turismo histórico, cultural y gastronómico durante todo el año.
Es una excelente opción para relajarse y conectarse con la naturaleza.
La provincia ofrece destinos que combinan naturaleza, historia y tranquilidad, ideales para quienes buscan desconectarse sin alejarse demasiado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre los paisajes rurales y las zonas serranas del centro bonaerense, algunos lugares se destacan por su belleza, su oferta turística y su ambiente acogedor.

Uno de esos lugares es Olavarría, una ciudad ubicada en el corazón bonaerense que ofrece una perfecta combinación entre entorno natural, tradición y propuestas culturales. Sus sierras, sus parques y su ambiente relajado la convierten en una opción ideal para quienes buscan una escapada corta y diferente.

Además, Olavarría se distingue por su gastronomía regional, su patrimonio histórico y sus pueblos cercanos, como Sierras Bayas, donde es posible recorrer antiguos senderos mineros y disfrutar de vistas panorámicas únicas. También cuenta con atractivos urbanos como el Parque Mitre y sitios emblemáticos que reflejan la historia local.

Colonia Hinojo, Olavarria, Provincia de Buenos Aires

Dónde queda Olavarría

Olavarría se encuentra en el centro de la provincia de Buenos Aires, a unos 359 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es uno de los principales núcleos urbanos de la región centro. Su ubicación estratégica la convierte en un punto de conexión entre distintas rutas, lo que facilita el acceso desde varios puntos del país y favorece su desarrollo turístico.

Qué puedo hacer en Olavarría

  • Explorar las Sierras Bayas: a 20 kilómetros de la ciudad, este pequeño pueblo serrano ofrece senderos, miradores y un entorno natural ideal para caminar y disfrutar del paisaje.
  • Recorrer el Parque Mitre: un espacio verde emblemático atravesado por el arroyo Tapalqué, con puentes colgantes, áreas recreativas y sectores de descanso.
  • Visitar la fideería Aitala: fundada en 1913, es uno de los comercios históricos más tradicionales de la ciudad y conserva su encanto original.
Olavarría-
  • Disfrutar de la gastronomía local: el Bar Torcuato, en el centro de Olavarría, combina historia y cocina gourmet en un ambiente que remite a los antiguos almacenes de ramos generales.
  • Descubrir el patrimonio cultural: museos, ferias, edificios antiguos y festivales reflejan la identidad y la historia del partido.

Cómo llegar a Olavarría

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puede llegar a Olavarría en aproximadamente cuatro horas y media en auto por la Ruta Nacional 226, que ofrece un recorrido directo y con buena señalización. También se puede acceder por las Rutas Provinciales 51 y 60, que conectan la ciudad con otros puntos del interior bonaerense.

La ciudad cuenta además con una Terminal de Ómnibus que opera múltiples líneas de media y larga distancia, un servicio ferroviario con conexión a Buenos Aires y Bahía Blanca, y un aeródromo local con pista pavimentada de 2,2 kilómetros, preparado para vuelos privados o de transporte.

