Conocé Córdoba en 2026: el lago impresionante con aguas cristalinas y pocos conocen

A 60 kilómetros de la capital provincial, un espejo de agua rodeado de sierras ofrece calma, naturaleza y actividades recreativas lejos de los circuitos masivos.

Lago La Quintana

Lago La Quintana, joya natural cerca de Córdoba.

Turismo de Córdoba

A solo 60 kilómetros de la ciudad de Córdoba, el Lago La Quintana emerge como uno de los rincones menos explorados del mapa turístico provincial. Enclavado en el valle de Paravachasca, este espejo de agua se distingue por su entorno serrano y por una atmósfera que prioriza la calma por sobre el movimiento constante de otros destinos más difundidos.

La exploración del área se hace más fácil gracias a los senderos señalizados que permiten el avistaje de aves y el reconocimiento de flora autóctona.
Turismo: la reserva que es un paraíso escondido en Córdoba

El lugar combina paisajes verdes, aire puro y tranquilidad, características que lo convierten en una alternativa atractiva para escapadas de fin de semana. Lejos de los circuitos tradicionales, el lago sorprende por su perfil discreto y por la sensación de desconexión que transmite desde el primer contacto con sus márgenes.

El equilibrio entre naturaleza y regulación ambiental también define su identidad. Al integrar la Reserva de Usos Múltiples de Paravachasca, el área mantiene pautas claras para preservar el ecosistema, lo que refuerza su carácter de refugio natural en armonía con el entorno serrano.

Lago La Quintana 3
Turismo en Córdoba: el Lago La Quintana se consolida como alternativa serena en el valle de Paravachasca, a 60 kilómetros de la capital provincial.

Turismo en Córdoba: el Lago La Quintana se consolida como alternativa serena en el valle de Paravachasca, a 60 kilómetros de la capital provincial.

Dónde queda el Lago La Quintana

El Lago La Quintana se encuentra en el valle de Paravachasca, dentro de la provincia de Córdoba, a unos 60 kilómetros de la capital provincial. Su cercanía lo posiciona como una escapada accesible para quienes buscan un entorno natural sin recorrer largas distancias.

En las inmediaciones se ubica José de la Quintana, un pequeño poblado que conserva antiguas construcciones y refleja una etapa de desarrollo arquitectónico del pasado. Desde allí se accede al espejo de agua, rodeado por sierras y vegetación autóctona que definen el paisaje característico de la región.

Qué se puede hacer en el Lago La Quintana

El principal atractivo del lago son sus aguas cristalinas y el ambiente sereno que domina sus orillas. Parte de sus márgenes está rodeada de árboles, donde es frecuente observar aves como patos, gansos, biguás y gallaretas, lo que convierte al lugar en un punto de contemplación de fauna local.

Los senderos que lo rodean permiten internarse en bosques de pinos y eucaliptus, siempre verdes, que aportan frescura y sombra durante el recorrido. Estas caminatas ofrecen distintas perspectivas del lago y refuerzan la sensación de aislamiento respecto de los centros urbanos.

Entre las actividades habituales se encuentran la pesca deportiva con autorización, el kayak sin motor y las jornadas al aire libre junto al agua. No está permitido acampar, hacer fuego ni utilizar embarcaciones a motor, medidas que buscan preservar el equilibrio natural del entorno.

El paisaje se completa con el Dique La Quintana, construido en 1954. Este embalse cumple funciones vinculadas al consumo humano, la generación de energía eléctrica y el uso recreativo, consolidándose como una pieza clave en la identidad del lugar.

Cómo llegar al Lago La Quintana

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en auto, el recorrido hasta la ciudad de Córdoba es de aproximadamente 700 kilómetros por la Ruta Nacional 9, con un tiempo estimado de entre 7 y 8 horas, según el tránsito. Una vez en la capital provincial, se debe tomar la Autovía Ruta 5 en dirección al valle de Paravachasca y luego desviar hacia la Ruta E-56 hasta José de la Quintana. Desde allí, el acceso final es por el Camino Boca del Río, un tramo de unos seis kilómetros de tierra transitable que conduce directamente al lago.

En micro, el trayecto parte desde la terminal de Retiro hacia la ciudad de Córdoba, con una duración promedio de 9 a 10 horas, dependiendo del servicio. Al arribar a la terminal cordobesa, el viaje continúa por vía terrestre tomando la Autovía Ruta 5 hacia el sur provincial hasta el cruce con la Ruta E-56, que conduce a José de la Quintana. El último segmento también se realiza por el Camino Boca del Río hasta alcanzar el espejo de agua.

Lago La Quintana 2
Desde la ciudad de Córdoba, el acceso por la Autovía Ruta 5 y la Ruta E-56 permite llegar al lago tras un recorrido final por el Camino Boca del Río.

Desde la ciudad de Córdoba, el acceso por la Autovía Ruta 5 y la Ruta E-56 permite llegar al lago tras un recorrido final por el Camino Boca del Río.

Para quienes opten por avión, el vuelo desde Aeroparque o Ezeiza hasta el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella tiene una duración aproximada de 1 hora y 15 minutos. Desde allí, el traslado hasta el Lago La Quintana implica dirigirse primero a la ciudad de Córdoba y luego tomar la Autovía Ruta 5, continuar por la Ruta E-56 hasta José de la Quintana y completar el acceso por el Camino Boca del Río. En total, desde la capital cordobesa hasta el lago hay cerca de 60 kilómetros, lo que demanda alrededor de una hora adicional de viaje por ruta.

