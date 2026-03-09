Paro y movilización por el #8M: el feminismo marcha a Plaza de Mayo por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora

A pesar de que el pasado 8 de marzo se realizaron actividades en diferentes puntos del país, y en particular del AMBA, la medida de fuerza se trasladó a este lunes debido a que la fecha cayó domingo. "Nuestros derechos no son moneda de cambio" es la consigna.

La convocatoria, este año, es a la Plaza de Mayo y no al Congreso.

El feminismo enfrenta una jornada de lucha este lunes en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Mujeres de todo el país se pliegan a un paro internacional y, en la Ciudad de Buenos Aires, y se movilizan por la tarde en el centro porteño. Diversas organizaciones sindicales y sociales convocaron a concentrarse desde las 16:30 en la intersección de Avenida de Mayo y Salta. Desde allí marcharán hacia Plaza de Mayo .

Durante la presentación de la convocatoria, los organizadores difundieron un documento en el que critican la situación económica y denuncian que las políticas actuales profundizan la precarización laboral y la desigualdad. En ese marco, sostienen que el impacto de la crisis afecta especialmente a mujeres y diversidades.

La jornada de protesta se trasladó al lunes debido a que el 8 de marzo cayó domingo , aunque mantiene la consigna global del paro feminista que cada año se realiza en distintos países.

El inicio del ciclo lectivo ya venía mostrando señales de conflictividad. La semana pasada, miles de alumnos tuvieron actividad escolar reducida debido al paro nacional docente realizado el lunes 3 de marzo . A eso se sumaron medidas impulsadas en algunos distritos por sectores disidentes de SUTEBA.

Las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires no dictan clases con normalidad este lunes 9 de marzo debido a la adhesión de los principales gremios docentes al paro internacional feminista convocado por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

En la Ciudad, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) confirmó su participación en la medida de fuerza. En territorio bonaerense, la protesta cuenta con el acompañamiento de SUTEBA, mientras que también se sumó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), gremio que nuclea a auxiliares escolares encargados de tareas de limpieza, mantenimiento y asistencia en los establecimientos.

La convocatoria fue respaldada además por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que llamó a sus sindicatos de base a participar de la jornada con distintas modalidades de protesta. En un documento difundido por la organización, la conducción del gremio cuestionó el contexto económico actual y expresó su rechazo a iniciativas vinculadas a reformas laborales y a políticas educativas del Gobierno nacional.

image

El texto, firmado por la secretaria general Sonia Alesso y la secretaria de Género de la entidad, Lilia López, advierte sobre lo que consideran un proceso de ajuste y desfinanciamiento del sistema educativo, al que describen como un retroceso en materia de derechos laborales y educativos.