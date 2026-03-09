9 de marzo de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de marzo

El oficial opera a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en el Banco Nación, en un contexto de sacudones bursátiles y cambiarios en el mundo mientras se recrudece el conflicto en Medio Oriente y se disparan algunas commodities.

El dólar oficial tuvo una semana de altibajos en plena escalada del conflicto en Medio Oriente.
El dólar arrancó marzo al alza y vuelve a tocar su máximo en más de un mes, en medio del confilcto en Medio Oriente

Con el aumento del barril de petróleo por arriba de los u$s100, la apertura de las bolsas en Asia augura un lunes negro para los mercados. En Japón, el Nikkei abrió la cotización con caídas de hasta 7,66% y en Corea del Sur, el Kospi se desplomó 8%. Mientras que las acciones de Australia y Nueva Zelanda sufrieron bajas de hasta 11% y casi 9%, respectivamente.

El precio del petróleo de referencia en Texas (WTI sus siglas en inglés) volvió a superar la barrera de los 100 dólares por barril este domingo, algo que no ocurría desde 2022. El repunte se produce tras el bombardeo de Israel a refinerías en Irán y el cierre casi total del Estrecho de Ormuz, lo que disparó la tensión en los mercados energéticos a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la suba del precio del barril del petróleo tras iniciar la guerra contra Irán es “un pequeño precio a pagar” por garantizar la seguridad de su país y del mundo.

Si bien desde YPF insistieron en que las subas no impactarían en el precio en surtidor, crece el temor por nuevas alzas en los combustibles y su impacto en la inflación.

dólar blue billetes divisas
Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.416 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.865,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.477,18 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.437,53.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.439,50.

El dólar oficial culminó la semana con subas. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 7 de marzo

La autoridad monetaria compra de manera ininterrumpida desde el 5 de enero.

Sigue la racha compradora del Banco Central: ya acumuló u$s3.000 millones en lo que va del año

El dólar oficial cerró la semana arriba de los $1.400.

El dólar volvió a subir: trepó por segunda semana consecutiva y tocó su pico en un mes

Los gurúes de la city pronosticaron una leve alza de la inflación en febrero.

El REM del Banco Central: aumentaron las expectativas de inflación para febrero

El dólar oficial atraviesa una semana de altibajos.

El dólar se mantuvo por encima de los $1.400 en una jornada de presión global

El financiamiento en moneda local revirtió la caída de enero con un alza real del 0,6%.

El crédito bancario al sector privado repuntó en pesos y en dólares en febrero

