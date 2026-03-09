Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de marzo
El oficial opera a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en el Banco Nación, en un contexto de sacudones bursátiles y cambiarios en el mundo mientras se recrudece el conflicto en Medio Oriente y se disparan algunas commodities.
Con el aumento del barril de petróleo por arriba de los u$s100, la apertura de las bolsas en Asia augura un lunes negro para los mercados. En Japón, el Nikkei abrió la cotización con caídas de hasta 7,66% y en Corea del Sur, el Kospi se desplomó 8%. Mientras que las acciones de Australia y Nueva Zelanda sufrieron bajas de hasta 11% y casi 9%, respectivamente.
El precio del petróleo de referencia en Texas (WTI sus siglas en inglés) volvió a superar la barrera de los 100 dólares por barril este domingo, algo que no ocurría desde 2022. El repunte se produce tras el bombardeo de Israel a refinerías en Irán y el cierre casi total del Estrecho de Ormuz, lo que disparó la tensión en los mercados energéticos a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la suba del precio del barril del petróleo tras iniciar la guerra contra Irán es “un pequeño precio a pagar” por garantizar la seguridad de su país y del mundo.
Si bien desde YPF insistieron en que las subas no impactarían en el precio en surtidor, crece el temor por nuevas alzas en los combustibles y su impacto en la inflación.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotiza a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.416 para la venta.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.865,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.477,18 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.437,53.