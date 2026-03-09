Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de marzo

El dólar oficial se mueve en un contexto de incertidumbre ante el conflicto bélico en Medio Oriente. Freepik

El dólar oficial minorista sube $5 y cotiza este lunes a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en el Banco Nación luego de una semana con altibajos en la que subió $15, en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente, que disparó el valor del oro y petróleo y siembra incertidumbre bursátil y cambiaria en todo el mundo.

Con el aumento del barril de petróleo por arriba de los u$s100, la apertura de las bolsas en Asia augura un lunes negro para los mercados. En Japón, el Nikkei abrió la cotización con caídas de hasta 7,66% y en Corea del Sur, el Kospi se desplomó 8%. Mientras que las acciones de Australia y Nueva Zelanda sufrieron bajas de hasta 11% y casi 9%, respectivamente.

El precio del petróleo de referencia en Texas (WTI sus siglas en inglés) volvió a superar la barrera de los 100 dólares por barril este domingo, algo que no ocurría desde 2022. El repunte se produce tras el bombardeo de Israel a refinerías en Irán y el cierre casi total del Estrecho de Ormuz, lo que disparó la tensión en los mercados energéticos a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la suba del precio del barril del petróleo tras iniciar la guerra contra Irán es “un pequeño precio a pagar” por garantizar la seguridad de su país y del mundo.

Si bien desde YPF insistieron en que las subas no impactarían en el precio en surtidor, crece el temor por nuevas alzas en los combustibles y su impacto en la inflación.