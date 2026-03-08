IR A
Oriana Sabatini publicó la primera foto junto a su bebé Gia en su hogar

La modelo compartió con sus seguidores de Instagram el primer retrato de su hija en casa. Tanto su abuela, Catherine Fulop, como sus padres protegen su privacidad.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala con Gia.

A casi una semana del nacimiento de Gia, Oriana Sabatini publicó en sus historias de Instagram una foto con la bebé en su hogar. Tanto la abuela de la niña, Catherine Fulop, como su madre resguardan su identidad y no muestran la cara de la menor.

Catherine Fulop, Oriana y Ova Sabatini juntos, horas antes del nacimiento de Gia. 
Catherine Fulop compartió un video inédito sobre el nacimiento de su nieta Gia

Sin canciones, texto ni emojis, la modelo publicó la segunda foto de su hija desde que nació el 2 de marzo. En la imagen, la actriz, con un sweater lila y sus lentes, abraza a Gia, vestida con un enterito rosa con corazones marrones.

La primera foto que se conoció de la menor la compartieron su madre y el futbolista Paulo Dybala, su padre, con la descripción "un aplauso pa mami y papi". En esa imagen aparecen las manos de los tres reunidas sobre una sabana blanca el mismo día que tuvo lugar el parto.

Oriana Sabatini con Gía en su hogar.

Quien también se muestra como una abuela amorosa es la actriz Catherine Fulop, quien hasta compartió un video resumen de cómo se enteró de que su hija estaba en trabajo de parto y salió corriendo al hospital.

"Fuimos a la cancha como personas normales. Salimos rumbo al sanatorio como protagonistas de reality. Contracciones en el entretiempo. Googleando: '¿Cada cuánto son normales?'", recordó Fulop en su posteo emotivo. La cronología coincidió con el enfrentamiento entre la Roma y la Juventus, que tuvo a Paulo Dybala como protagonista.

Cómo nació el amor entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casaron el 20 de julio de 2024 en una boda con más de 300 invitados, pero se conocieron en 2018 a través de las redes sociales, tal como supo detallar la propia cantante.

El propio futbolista fue quien tras su separación de su anterior pareja le escribió a la modelo por Instagram. En ese momento, Oriana no sabía de quién se trataba y no solo le preguntó a sus amigas quién era sino también le consultó a su padre si lo conocía.

Después de salir durante varios meses, Paulo invitó a Oriana a mudarse a Italia con él y ella aceptó y a la distancia, la pareja supo afianzar su noviazgo y formar una familia con la llegada de Gia en este 2026.

