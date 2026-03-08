IR A
IR A

Gran Hermano 2026: la encuesta que revela quién será el eliminado de la Placa Planta

En esta nueva edición se incorporó esta instancia donde los jugadores quedan señalados como los que tienen poca participación dentro de la casa.

Tomás y Zunino son los que pelean mano a mano para abandonar Gran Hermano

Tomás y Zunino son los que pelean mano a mano para abandonar Gran Hermano

Este domingo llega la segunda gala de eliminación en Gran Hermano, pero con una particularidad: debuta la Placa Planta, un sistema que apunta contra los que son considerados con menos participación en el juego.

El encierro ya hizo estragos en el amigo de la conductora de MasterChef.
Te puede interesar:

Alerta en Gran Hermano: el dramático momento del amigo de Wanda Nara que obligó a sus compañeros a intervenir

La inclusión de esta nueva determinación fue pensada como una herramienta adicional dentro del formato para exponer a los jugadores y que cambiará por completo la instancia y estrategias de juego en esta nueva edición.

Esta semana son siete los jugadores que quedaron nominados: Catalina “Titi” Tcheraski, Cinzia Francsichello, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Tomás “Tomy” Riguera. En tanto, Yospi y Juanicar lograron salir de la nominación y, por ahora, siguen en competencia.

Como cada previa, empezaron a hacerse sondeos a los seguidores para analizar quién es, según la opinión del público, los que menos juego o aporte interesantes está brindando en el reality más visto de la televisión argentina.

De acuerdo al relevamiento realizado en las redes sociales por el analista del reality Fefe Bongiorno, hay dos hermanitos que pelean un fuerte mano a mano con la mayoría de los votos para convertirse en el segundo participante de esta edición, Generación Dorada, en abandonar la casa.

Según las encuestas, quién se irá de Gran Hermano, Generación Dorada por la Placa Planta

En los números más recientes, posiciona a la venezolana Cinzia Francsichello como la menos votadas para abandonar el juego, con apenas el 8,6%. Casi en esa misma línea, pero con dos puntos más aparece el nombre de Martín Rodríguez, que registra un 10%, perseguido por Nazareno Pompei, que alcanza el 17,4%.

Sin embargo, ya entre los más apuntados pero con poco peligro ya está el nombre de Eduardo Carrera, que suma cerca del 23,1% de los votos, y Catalina “Titi” Tcheraski, con un 26,2%. Mientras que la mayor cantidad de votos negativos se centra entre Tomás “Tomy” Riguera con un 53,7% y Franco Zunino que cosecha 50,9%. ¿Quién será el segundo en despedirse de esta Generación Dorada?

Placa Planta GH
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El shipeo de la pareja desconcertó a los jugadores de la casa más famosa del país.
play

"Es puro show": la casa de Gran Hermano desconfía del romance entre Luana y Zunino

Gran Hermano alertó por el comportamiento de una jugadora.

Sorpresa: Gran Hermano anunció que expulsará a una jugadora

La actriz es una de las famosas que entró a la casa de GH.

Escándalo en Gran Hermano: aseguran que le filtran datos a Andrea del Boca

La tucumana argumentó que hizo una broma sobre el cigarrillo de marihuana.

Escándalo en Gran Hermano: el descargo de la producción sobre la marihuana en la casa

La participante confesó que se sentía mal por estar pensando en su compañero del reality.
play

Bombazo en Gran Hermano: una participante dejó a su novio en vivo porque le gusta un compañero

Gran Hermano Generación Dorada comenzó el 23 de febrero de 2026.

Gran Hermano 2026: el sorprendente dato que deja a sus competidores en crisis

últimas noticias

El Gobierno vinculó las políticas de género con corrupción, inflación e inseguridad

En el #8M, el Gobierno atacó al feminismo y lo vinculó con corrupción, inflación e inseguridad en un polémico video

Hace 10 minutos
Becky criticó al sistema médico por no realizar pruebas más completas desde un principio

Le salió algo en el brazo y pensó que era una reacción, pero el diagnóstico reveló lo peor

Hace 30 minutos
El jóven que se volvió viral tras compartir cómo hizo para aprender la tonada paraguaya

Es argentino, aprendió a hablar con tonada paraguaya por un famoso meme y se volvió viral: qué dijo

Hace 41 minutos
Tomás y Zunino son los que pelean mano a mano para abandonar Gran Hermano

Gran Hermano 2026: la encuesta que revela quién será el eliminado de la Placa Planta

Hace 52 minutos
La AFA anunció un nuevo torneo para el interior y Toviggino respaldó la conducción de Tapia

La AFA anunció un nuevo torneo: de qué se trata y cuándo comenzará a jugarse

Hace 56 minutos