Gran Hermano 2026: la encuesta que revela quién será el eliminado de la Placa Planta

En esta nueva edición se incorporó esta instancia donde los jugadores quedan señalados como los que tienen poca participación dentro de la casa.

Este domingo llega la segunda gala de eliminación en Gran Hermano , pero con una particularidad: debuta la Placa Planta , un sistema que apunta contra los que son considerados con menos participación en el juego.

La inclusión de esta nueva determinación fue pensada como una herramienta adicional dentro del formato para exponer a los jugadores y que cambiará por completo la instancia y estrategias de juego en esta nueva edición.

Esta semana son siete los jugadores que quedaron nominados: Catalina “Titi” Tcheraski, Cinzia Francsichello, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Tomás “Tomy” Riguera. En tanto, Yospi y Juanicar lograron salir de la nominación y, por ahora, siguen en competencia.

Como cada previa, empezaron a hacerse sondeos a los seguidores para analizar quién es, según la opinión del público, los que menos juego o aporte interesantes está brindando en el reality más visto de la televisión argentina.

De acuerdo al relevamiento realizado en las redes sociales por el analista del reality Fefe Bongiorno, hay dos hermanitos que pelean un fuerte mano a mano con la mayoría de los votos para convertirse en el segundo participante de esta edición, Generación Dorada, en abandonar la casa.

Según las encuestas, quién se irá de Gran Hermano, Generación Dorada por la Placa Planta

En los números más recientes, posiciona a la venezolana Cinzia Francsichello como la menos votadas para abandonar el juego, con apenas el 8,6%. Casi en esa misma línea, pero con dos puntos más aparece el nombre de Martín Rodríguez, que registra un 10%, perseguido por Nazareno Pompei, que alcanza el 17,4%.

Sin embargo, ya entre los más apuntados pero con poco peligro ya está el nombre de Eduardo Carrera, que suma cerca del 23,1% de los votos, y Catalina “Titi” Tcheraski, con un 26,2%. Mientras que la mayor cantidad de votos negativos se centra entre Tomás “Tomy” Riguera con un 53,7% y Franco Zunino que cosecha 50,9%. ¿Quién será el segundo en despedirse de esta Generación Dorada?