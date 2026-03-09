Javier Milei, sobre el cierre de las pymes: "No se puede pretender que no haya sectores que desaparezcan"

El Presidente volvió a destacar las "15 mil reformas estructurales" que realizó el Gobierno para ser "el país más libre del mundo" y que a "aquellos que no se adapten les va a ir muy mal". "Si seguíamos con el modelo que teníamos, íbamos camino a ser Venezuela", reiteró. Solo en la provincia de Buenos Aires ya bajaron sus persianas más de 5 mil empresas.

Milei se encuentra en Estados Unidos, en donde participó de la inciativa militar Escudo de las Américas.

El presidente Javier Milei defendió el rumbo económico de su gobierno y relativizó el impacto del cierre empresas al sostener que el proceso de transformación del modelo productivo implica que algunos sectores dejarán de ser competitivos.

Milei respaldó a EEUU en la guerra con Irán: "Estamos parados en el lugar correcto de la historia"

“No se puede pretender que no haya sectores que desaparezcan. A algunos sectores les va a ir muy bien y a los que no se adaptan muy mal”, afirmó el mandatario en una entrevista con la radio Now 97.9, donde insistió en que la economía argentina está atravesando una reorganización profunda.

Según explicó, el cambio de reglas del juego generará un reacomodamiento del mercado laboral. “Los sectores perjudicados van a despedir trabajadores, pero eso va a tener como contracara precios más baratos. Otros sectores de la economía van a absorber a esos trabajadores y además les van a pagar salarios más altos”, sostuvo.

Durante la entrevista, Milei también defendió los resultados macroeconómicos de su gestión. “Hemos crecido desde que estamos en el cargo casi 10,5%”, aseguró, al citar datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). En ese sentido, afirmó que “de los 15 sectores que componen el PBI, se expanden 11”.

El jefe de Estado cuestionó además las críticas de la oposición sobre la marcha de la economía. “ La oposición busca los sectores que están peor y aplica falacias del todo por la parte para decir que a la economía le va mal” , planteó.

Respecto de la inflación, el Presidente admitió que en los últimos meses se registró un repunte, aunque lo atribuyó a factores coyunturales y a un ataque especulativo en medio del proceso electoral del 2025. “Estamos transitando un período donde la tasa de inflación tuvo un repunte. Se suma lo que tiene que ver con la estacionalidad, que ensucia el proceso”, explicó.

Como ejemplo, señaló que el último índice mensual fue de 2,9%, pero sostuvo que las mediciones desestacionalizadas muestran una tendencia más baja: “Si lo corregís por estacionalidad daba 2,4, la núcleo 2,2 y la mayorista 1,7. La economía volvió a mostrar ese sendero decreciente de inflación”.

En esa línea, anticipó una desaceleración en los próximos meses. “Cuando salgamos del primer trimestre se debería observar una baja en la tasa de inflación. Para agosto la inflación puede empezar en cero”, aseguró.

Milei también reivindicó el impacto social del programa económico. Según dijo, el país atraviesa “el pico histórico de PBI y de consumo” y afirmó que la pobreza se redujo significativamente. “Hemos bajado la pobreza en más de 27 puntos, sacando a más de 12 millones de personas de la pobreza”, sostuvo.

Finalmente, el mandatario remarcó que el objetivo de su gestión es una transformación estructural del país basada en la apertura y la libertad económica. “Cuando arrancamos estábamos en el puesto 146 del índice de libertad económica. Mejoramos 40 posiciones e hicimos 15 mil reformas estructurales”, señaló.

Javier Milei respaldó a Estados Unidos en la guerra con Irán: "Estamos parados en el lugar correcto de la historia"

En otro tramo de la entrevista, Milei volvió a expresar su alineamiento internacional con Estados Unidos en el marco de la guerra contra Irán y aseguró que el país “está parado en el lugar correcto de la historia”.

“Hay analistas que creen que esto es una pelea por el petróleo. Esa argumentación es muy pobre conceptualmente. Lo que importa desde la perspectiva de Estados Unidos es la geopolítica”, sostuvo el mandatario. En ese sentido, consideró que existe “un movimiento claro de Estados Unidos de afianzar la hegemonía sobre el bloque de las Américas” y señaló que otro de los factores del conflicto es el terrorismo internacional.

Según Milei, Irán estaba desarrollando su programa nuclear de forma irregular. “Irán estaba enriqueciendo uranio de una manera profunda y poco normal. Estaba desarrollando material nuclear”, afirmó. Además, elogió la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, al asegurar que si no fuera por su "decisión y coraje", Irán hubiera alcanzado un poderío militar que implicaría un riesgo para la zona del Medio Oriente y el resto del mundo”.

El jefe de Estado también acusó al régimen iraní de financiar organizaciones terroristas y de tener presencia en América Latina. “Irán se dedica a financiar el terrorismo internacional. Tiene vínculos en América con Cuba y Venezuela y desde ahí expandían el terrorismo al resto de la región haciendo todo tipo de ataques a aquellos países que no fueran parte de la mafia nefasta y siniestra que es el socialismo del siglo XXI”, sostuvo, sin brindar ejemplos concretos.

En su análisis del conflicto, Milei destacó la cooperación militar entre Estados Unidos e Israel. Según explicó, los ataques contra objetivos iraníes responden a una estrategia de precisión basada en inteligencia y capacidad militar. “Se notaba con toda claridad la forma de trabajo donde era evidente la inteligencia israelí sumada al potencial bélico de Estados Unidos”, señaló.

El presidente también se refirió al impacto económico del conflicto, al advertir que la escalada militar ya genera presión sobre los precios internacionales. “En su respuesta, Irán atacó a países neutros. Esto está generando presión sobre los precios, con el alza del petróleo y una desaceleración de la actividad”, afirmó, aunque estimó que la guerra podría tener un alcance limitado.