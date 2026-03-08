Se hizo viral: el pogo de Mauricio Macri en el casamiento de su sobrino con Emily Lucius La influencer y el sobrino del expresidente celebraron su boda en una ceremonia íntima y elegante, donde se vio al exmandatario desbordado de energía en pleno pogo. El video del eufórico baile en la pista se viralizó rápidamente en redes sociales. + Seguir en







Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri, sobrino del expresidente Mauricio Macri, se casaron.

El expresidente Mauricio Macri se hizo presente en el casamiento de su sobrino con la influencer Emily Lucius y protagonizó uno de los momentos más divertidos y comentados de la fiesta. En un video que se volvió viral en redes sociales se pudo ver al empresario eufórico, bailando y saltando en medio de un pogo.

Emily Lucius y Rodrigo Valladares celebraron su casamiento con una gran fiesta en Villa La Ñata, tras haber pasado por el registro civil. Entre los invitados destacados estuvo Mauricio Macri, quien acompañó a la pareja en este día tan especial. La boda reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo, creando un ambiente de glamour y diversión. La influencer y el sobrino del expresidente disfrutaron de una noche inolvidable, rodeados de afectos y personalidades reconocidas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BenditoShow (@benditoshow) Kevin Gorfinkel, fundador y CEO de la agencia de marketing Growing Group, compartió el video en sus historias de Instagram y en cuestión de horas se convirtió en tendencia. Las imágenes Mauricio Macri saltando y disfrutando del pogo en el casamiento de su sobrino desataron una ola de comentarios y reacciones en redes sociales, donde muchos se sorprendieron por su faceta más descontracturada y festiva.

La boda se distinguió por su estilo sofisticado y una ambientación diseñada al detalle. Desde los arreglos florales hasta la iluminación tenue que acompañó cada momento, todo estuvo pensado para crear un clima romántico y elegante. La celebración estuvo colmada de brindis, risas y gestos de afecto, mientras los novios disfrutaban de una velada inolvidable rodeados del cariño de familiares, amigos y seres queridos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emily Lucius (@emilylucius) Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri sellaron su amor con una ceremonia civil en la calle Uruguay, acompañados por familiares y amigos, entre ellos Mauricio Macri, quien no pasó desapercibido. La pareja, que se conoció en 2023 y se comprometió en Nueva York, vivió un día cargado de emoción y recuerdos, con la participación especial de Belu Lucius como testigo y un discurso que conmovió a todos.