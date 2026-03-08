IR A
Pacto masculino en Gran Hermano: Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia planearon su jugada contra las participantes mujeres

Después de varias semanas de tensiones y choques dentro de la casa, los participantes decidieron dejar atrás sus diferencias para enfrentarse a tres mujeres que tienen en la mira.

Brian y Emanuel, la dupla masculina que apunta contra tres jugadoras. 

Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia arrancaron Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) como dos de los participantes más polémicos y confrontativos. Desde los primeros días se cruzaron en fuertes discusiones, se acusaron mutuamente de actuar con falsedad y hasta se votaron entre sí en la primera gala de nominación, convirtiéndose en protagonistas de los conflictos iniciales dentro de la casa. Pero ahora, dejaron atrás las diferencias y sellaron una alianza estratégica.

Los productores decidieron cambiar la estrategia de programación.
Sorpresiva decisión: ¿cuándo será la gala de eliminación de Gran Hermano?

Con el paso de las semanas, la relación entre Brian y Emanuel dio un giro inesperado. Aunque frente al resto de los participantes siguen mostrando distancia e incluso protagonizan discusiones, en privado comenzaron a acercarse y a conversar sobre posibles estrategias dentro de la casa.

En ese marco, Brian señaló que Daniela De Lucía “empezó a jugar con todo” y que estaría intentando descubrir cuál es el verdadero vínculo entre él y Emanuel, motivo por el cual decidió compartirle la situación al exconcursante de Gran Hermano 2011. Emanuel, por su parte, afirmó que también observa con atención los movimientos de Daniela, en especial su cercanía con Yipio y Andrea del Boca, lo que podría influir en la dinámica del juego.

Andrea del Boca Brian Sarmiento
Andrea del Boca y Brian Sarmiento.

Andrea del Boca y Brian Sarmiento.

Según el análisis de los jugadores masculinos, el trío de participantes femeninas estaría apuntando directamente contra Brian y Emanuel, lo que encendió las alarmas dentro de su reciente pacto estratégico.

Durante una charla privada, Emanuel le propuso a Sarmiento unir fuerzas en una placa para intentar desplazar a alguna de ellas, aunque lo hizo con cautela para evitar sanciones por complot. “Una de ellas va a tener que ir mano a mano con alguna de las tuyas”, le advirtió. De este modo, lo que comenzó como una rivalidad marcada terminó convirtiéndose en una alianza inesperada que podría alterar el equilibrio de poder dentro de la casa y redefinir el rumbo del juego.

