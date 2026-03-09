El presidente defendió la ofensiva militar estadounidense y sostuvo que el conflicto responde a una disputa geopolítica global. También apuntó contra China, Cuba y Venezuela, a los que vinculó con el financiamiento del terrorismo.

Javier Milei respaldó a Estados Unidos en la guerra con Irán: "Estamos parados en el lugar correcto de la historia"

El presidente Javier Milei volvió a expresar su alineamiento internacional con Estados Unidos en el marco de la guerra contra Irán y aseguró que el país “está parado en el lugar correcto de la historia”. Lo hizo durante una entrevista radial, donde defendió la ofensiva militar encabezada por Washington y sostuvo que el conflicto responde a una disputa estratégica por el poder global.

Milei, sobre el cierre de las pymes: "No se puede pretender que no haya sectores que desaparezcan"

“Hay analistas que creen que esto es una pelea por el petróleo. Esa argumentación es muy pobre conceptualmente . Lo que importa desde la perspectiva de Estados Unidos es la geopolítica”, sostuvo el mandatario en diálogo con con la señal radial Now 97.9. En ese sentido, consideró que existe “un movimiento claro de Estados Unidos de afianzar la hegemonía sobre el bloque de las Américas” y señaló que otro de los factores del conflicto es el terrorismo internacional.

Según Milei, Irán estaba desarrollando su programa nuclear de forma irregular. “Irán estaba enriqueciendo uranio de una manera profunda y poco normal. Estaba desarrollando material nuclear” , afirmó. Además, elogió la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, al asegurar que si no fuera por su "decisión y coraje", Irán hubiera alcanzado un poderío militar que implicaría un riesgo para la zona del Medio Oriente y el resto del mundo”.

El jefe de Estado también acusó al régimen iraní de financiar organizaciones terroristas y de tener presencia en América Latina. “Irán se dedica a financiar el terrorismo internacional. Tiene vínculos en América con Cuba y Venezuela y desde ahí expandían el terrorismo al resto de la región haciendo todo tipo de ataques a aquellos países que no fueran parte de la mafia nefasta y siniestra que es el socialismo del siglo XXI”, sostuvo, sin brindar ejemplos concretos.

En su análisis del conflicto, Milei destacó la cooperación militar entre Estados Unidos e Israel. Según explicó, los ataques contra objetivos iraníes responden a una estrategia de precisión basada en inteligencia y capacidad militar. “Se notaba con toda claridad la forma de trabajo donde era evidente la inteligencia israelí sumada al potencial bélico de Estados Unidos” , señaló.

El presidente también se refirió al impacto económico del conflicto, al advertir que la escalada militar ya genera presión sobre los precios internacionales. “En su respuesta, Irán atacó a países neutros. Esto está generando presión sobre los precios, con el alza del petróleo y una desaceleración de la actividad”, afirmó, aunque estimó que la guerra podría tener un alcance limitado.

Durante la entrevista, Milei también proyectó consecuencias geopolíticas más amplias. Aseguró que el conflicto podría derivar en un reordenamiento del poder mundial que dejaría más aislada a China. “Estamos atravesando un deterioro transitorio que puede tener la economía mundial, pero la consecuencia va a ser un reordenamiento político muy fuerte donde China va a quedar más aislada en términos de que muchos de sus socios, que son malos y ensucian su nombre, caerán y la situación va a ser más pura y limpia”, afirmó. "Por decantación caerá Cuba”, pronosticó.

Finalmente, el mandatario aseguró que la Argentina podría beneficiarse económicamente del contexto internacional, especialmente por la suba de los precios de la energía y los granos. “El equilibrio fiscal hizo que el tipo de cambio y las tasas hayan sufrido menos que en otros casos. En este contexto Argentina va a tener una mejora en los términos de intercambio porque está subiendo el petróleo y todos los granos que exporta Argentina”, sostuvo.

“Los términos de intercambio de Argentina están mejorando fuertemente. Esto abre una ventana para sobrerreaccionar en la acumulación de reservas”, concluyó.

En otro tramo de la entrevista, Milei defendió el rumbo económico de su gobierno y relativizó el impacto del cierre empresas al sostener que el proceso de transformación del modelo productivo implica que algunos sectores dejarán de ser competitivos.

“No se puede pretender que no haya sectores que desaparezcan. A algunos sectores les va a ir muy bien y a los que no se adaptan muy mal”, afirmó el mandatario, e insistió en que la economía argentina está atravesando una reorganización profunda.

Según explicó, el cambio de reglas del juego generará un reacomodamiento del mercado laboral. “Los sectores perjudicados van a despedir trabajadores, pero eso va a tener como contracara precios más baratos. Otros sectores de la economía van a absorber a esos trabajadores y además les van a pagar salarios más altos”, sostuvo.

Durante la entrevista, Milei también defendió los resultados macroeconómicos de su gestión. “Hemos crecido desde que estamos en el cargo casi 10,5%”, aseguró, al citar datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). En ese sentido, afirmó que “de los 15 sectores que componen el PBI, se expanden 11”.

El jefe de Estado cuestionó además las críticas de la oposición sobre la marcha de la economía. “La oposición busca los sectores que están peor y aplica falacias del todo por la parte para decir que a la economía le va mal”, planteó.