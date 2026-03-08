IR A
Sorpresiva decisión: ¿cuándo será la gala de eliminación de Gran Hermano?

La Generación Dorada se prepara para dar a conocer el próximo participante que saldrá de la casa. La dinámica habitual sufrirá una modificación que cambiará la manera en que los seguidores viven esa instancia clave. Los detalles se revelarán en la próxima emisión.

La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada sufrirá una modificación en su dinámica habitual acorde con los requerimientos competitivos del prime time televisivo. Este cambio alterará la manera en que los seguidores viven esta instancia clave y los detalles recién los darán a conocer en la próxima emisión.

El canal anfitrión del reality más famoso del país resolvió modificar la estructura del ciclo y destinar el cierre del fin de semana a contenidos especiales y desafíos dentro de la casa. En las últimas tres temporadas, el domingo había sido el día clave para conocer al nuevo eliminado. Sin embargo, en esta edición bautizada Generación Dorada, el canal decidió romper con la tradición y redefinir su estrategia de programación, sorprendiendo a la audiencia con un giro inesperado.

Gran Hermano 2026 participantes

Para la emisión de este domingo, la producción decidió sorprender a la audiencia con una dinámica distinta: los participantes deberán enfrentarse a un reto actoral y presentar un sketch frente a las cámaras. “¡Esta noche se viene el gran desafío actoral! ¿Superarán la prueba?”, anticipó Telefé en sus redes sociales, dejando en claro que en esta ocasión le darán importancia al entretenimiento y a la creatividad de los protagonistas.

Así, el domingo dejará de girar en torno al suspenso de la eliminación y se transformará en una velada dedicada a mostrar el costado más lúdico, expresivo y creativo de los hermanitos, reforzando la idea de que en la Generación Dorada todo puede cambiar y sorprender. La segunda gala de eliminación tendrá lugar este lunes a las 22:15. Con este nuevo esquema, los nominados obtienen un beneficio adicional: permanecerán 24 horas más dentro de la casa, mientras que el público dispondrá de un día extra para emitir su voto antes del cierre de las urnas.

La decisión responde meramente a una estrategia del canal para fortalecer el rating del inicio de la semana y competir de manera directa con otros formatos de entretenimiento en el prime time, como MasterChef Celebrity. De esta forma, el canal transforma los domingos en un espacio dedicado al show y reserva para los lunes el momento de mayor tensión: conocer quién será el próximo en abandonar la casa. El desafío ahora será comprobar si este giro logra conquistar a la audiencia o si altera una de las tradiciones más arraigadas del programa.

Titi fue una de las nominada por la casa en la Placa Planta

Tomás y Zunino son los que pelean mano a mano para abandonar Gran Hermano

El encierro ya hizo estragos en el amigo de la conductora de MasterChef.

El shipeo de la pareja desconcertó a los jugadores de la casa más famosa del país.
Gran Hermano alertó por el comportamiento de una jugadora.

La actriz es una de las famosas que entró a la casa de GH.

