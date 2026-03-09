Cuál es el nuevo límite permitido para cada categoría del monotributo de ARCA en marzo 2026 Con los nuevos valores sobre la mesa, el sistema busca aliviar la carga tributaria frente a la evolución de los precios. Por + Seguir en







ARCA delimitó los nuevos límites de facturación en el sistema del Monotributo

ARCA estableció nuevos límites de facturación anual para cada una de las categorías del régimen simplificado en marzo.

Los contribuyentes deben verificar su escala actual para confirmar que sus ingresos brutos no superen el nuevo techo permitido.

El pago mensual del Monotributo vence habitualmente los días 20 de cada mes, salvo prórrogas excepcionales del organismo.

Los montos a pagar incluyen de forma integrada el impuesto integrado, las contribuciones al sistema jubilatorio y el servicio de salud. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha oficializado la nueva tabla de topes de facturación para las distintas categorías del Monotributo, ajustada según el índice de movilidad vigente. Esta actualización es determinante para miles de trabajadores independientes y pequeños contribuyentes que deben revisar su encuadre para evitar una exclusión de oficio hacia el Régimen General.

Con el inicio del tercer mes del año, las escalas del Monotributo presentan cambios significativos que impactan directamente en tu planificación financiera. Ya sea que brindes servicios o te dediques a la venta de cosas muebles, conocer los nuevos techos de facturación mensual y anual es la única forma de no llevarte sorpresas con la cuota mensual.

Qué límite de facturación tiene cada categoría del monotributo de ARCA en marzo 2026 Monotributo Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el acceso a trámites fiscales desde cualquier lugar, permitiendo realizar pagos de manera ágil, segura y directamente desde el celular, sin necesidad de asistir a una oficina. ARCA La reciente actualización de haberes y escalas procesada por ARCA ha definido los nuevos parámetros de facturación anual que rigen para el universo de los monotributistas:

Categoría A: $ 10.277.988,13.

Categoría B: $ 15.058.447,71.

Categoría C: $ 21.113.696,52.

Categoría D: $ 26.212.853,42.

Categoría E: $ 30.833.964,37.

Categoría F: $ 38.642.048,36.

Categoría G: $ 46.211.109,37.

Categoría H: $ 70.113.407,33.

Categoría I: $ 78.479.211,62.

Categoría J: $ 89.872.640,30.

$ 89.872.640,30. Categoría K: $ 108.357.084,05. Cuánto paga cada categoría del monotributo de ARCA en marzo 2026 Durante el transcurso de marzo de 2026, los contribuyentes adheridos a este régimen simplificado deberán abonar sus obligaciones tributarias bajo un esquema de montos ajustados: