9 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Cuál es el nuevo límite permitido para cada categoría del monotributo de ARCA en marzo 2026

Con los nuevos valores sobre la mesa, el sistema busca aliviar la carga tributaria frente a la evolución de los precios.

Por
ARCA delimitó los nuevos límites de facturación en el sistema del Monotributo

ARCA delimitó los nuevos límites de facturación en el sistema del Monotributo


ARCA

  • ARCA estableció nuevos límites de facturación anual para cada una de las categorías del régimen simplificado en marzo.

  • Los contribuyentes deben verificar su escala actual para confirmar que sus ingresos brutos no superen el nuevo techo permitido.

  • El pago mensual del Monotributo vence habitualmente los días 20 de cada mes, salvo prórrogas excepcionales del organismo.

  • Los montos a pagar incluyen de forma integrada el impuesto integrado, las contribuciones al sistema jubilatorio y el servicio de salud.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha oficializado la nueva tabla de topes de facturación para las distintas categorías del Monotributo, ajustada según el índice de movilidad vigente. Esta actualización es determinante para miles de trabajadores independientes y pequeños contribuyentes que deben revisar su encuadre para evitar una exclusión de oficio hacia el Régimen General.

Qué debés saber sobre el monotributo de ARCA en marzo 2026.
Te puede interesar:

Cuales son los aumentos para el monotributo de ARCA en marzo 2026

Con el inicio del tercer mes del año, las escalas del Monotributo presentan cambios significativos que impactan directamente en tu planificación financiera. Ya sea que brindes servicios o te dediques a la venta de cosas muebles, conocer los nuevos techos de facturación mensual y anual es la única forma de no llevarte sorpresas con la cuota mensual.

Qué límite de facturación tiene cada categoría del monotributo de ARCA en marzo 2026

Monotributo
Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el acceso a trámites fiscales desde cualquier lugar, permitiendo realizar pagos de manera ágil, segura y directamente desde el celular, sin necesidad de asistir a una oficina.

Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el acceso a trámites fiscales desde cualquier lugar, permitiendo realizar pagos de manera ágil, segura y directamente desde el celular, sin necesidad de asistir a una oficina.

La reciente actualización de haberes y escalas procesada por ARCA ha definido los nuevos parámetros de facturación anual que rigen para el universo de los monotributistas:

  • Categoría A: $ 10.277.988,13.
  • Categoría B: $ 15.058.447,71.
  • Categoría C: $ 21.113.696,52.
  • Categoría D: $ 26.212.853,42.
  • Categoría E: $ 30.833.964,37.
  • Categoría F: $ 38.642.048,36.
  • Categoría G: $ 46.211.109,37.
  • Categoría H: $ 70.113.407,33.
  • Categoría I: $ 78.479.211,62.
  • Categoría J: $ 89.872.640,30.
  • Categoría K: $ 108.357.084,05.

Cuánto paga cada categoría del monotributo de ARCA en marzo 2026

Durante el transcurso de marzo de 2026, los contribuyentes adheridos a este régimen simplificado deberán abonar sus obligaciones tributarias bajo un esquema de montos ajustados:

  • Categoría A: $42.386,74 (servicios y venta de bienes muebles).
  • Categoría B: $48.250,78 (servicios y venta de bienes muebles).
  • Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $48.320,22 (bienes).
  • Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $61.824,18 (bienes).
  • Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $81.070,26 (bienes).
  • Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $97.291,54 (bienes).
  • Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $118.920,05 (bienes).
  • Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $238.038,48 (bienes).
  • Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $355.672,64 (bienes).
  • Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $434.895,92 (bienes).
  • Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $525.732,01 (bienes).
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El cambio fundamental para el monotributo de ARCA.

Qué debés saber sobre el cambio del monotributo a Ganancias Simplificado: ¿para qué sirve?

Los montos que debés saber del monotributo de ARCA en marzo 2026.

Cómo quedaron las escalas y las cuotas del monotributo de ARCA en marzo 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

Lo tenés que saber: cuáles son las claves para evitar la recategorización y la exclusión del monotributo de ARCA

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  

Cómo podés reingresar al monotributo si ARCA te excluyó de oficio

El organismo recaudador aplicó reformas recientes que apuntan a modificar condiciones aplicables a pequeños contribuyentes.

Qué deben hacer los monotributistas de ARCA si los recategorizaron automáticamente

Esta es la inofrmación que dió ARCA acerca de las transferencias en relación a la recategorización

ARCA aclaró que las transferencias personales no serán consideradas para la recategorización en el monotributo

Rating Cero

Cinza confrontó a Tomás y Martín en la cena y a Nick post vivo.

Gran Hermano 2026: Cinzia explotó tras la nominación a "Placa Planta" y disparó contra todos

¿Cuál es la serie médica que está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia?
play

Cuál es la serie médica está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia

Tomás y Zunino son los que pelean mano a mano para abandonar Gran Hermano

Gran Hermano 2026: la encuesta que revela quién será el eliminado de la Placa Planta

La historia se adentra en la distancia que puede existir entre la imagen pública y la vida real de quienes se vuelven populares en internet.
play

Esta docuserie de Netflix sobre una de las redes sociales más utilizadas está dejando a todos con los pelos de punta: cuál es

Oriana Sabatini y Paulo Dybala con Gia.

Oriana Sabatini publicó la primera foto junto a su bebé Gia en su hogar

Brian y Emanuel, la dupla masculina que apunta contra tres jugadoras. 

Pacto masculino en Gran Hermano: Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia planearon su jugada contra las participantes mujeres

últimas noticias

Cinza confrontó a Tomás y Martín en la cena y a Nick post vivo.

Gran Hermano 2026: Cinzia explotó tras la nominación a "Placa Planta" y disparó contra todos

Hace 14 minutos
Con una fuerte incidencia de las tarifas eléctrica y gas, el rubro Vivienda lideró los aumentos de febrero en CABA

Las subas en las tarifas de energía y los aumentos de nafta lideraron la inflación de febrero en CABA

Hace 36 minutos
Maddie es una influencer reconocida de Nueva Zelanda

Vive en Argentina, es neozelandesa y se volvió viral por descubrir un elemento que acompaña nuestras comidas: cuál es

Hace 37 minutos

Mientras aumenta el precio del petróleo, Irán bombardeó la principal refinería de Baréin

Hace 41 minutos
play
¿Cuál es la serie médica que está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia?

Cuál es la serie médica está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia

Hace 46 minutos