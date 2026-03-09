9 de marzo de 2026 Inicio
Qué sucede si te toca trabajar el lunes 23 de marzo: ¿se paga doble por ser feriado?

Qué significa esto para los trabajadores, quién decide si se trabaja y cómo se abona la jornada según la legislación laboral vigente.

  • El lunes 23 de marzo de 2026 fue declarado día no laborable con fines turísticos en Argentina.
  • La jornada se suma al feriado nacional del 24 de marzo, generando un fin de semana largo de cuatro días.
  • A diferencia de un feriado, la decisión de trabajar o no queda a criterio del empleador.
  • El esquema busca fomentar el turismo interno y organizar descansos extendidos durante el año.

¿Qué sucede si te toca trabajar el lunes 23 de marzo? El Gobierno estableció dicha fecha como día no laborable con fines turísticos, por lo que la situación laboral es diferente a la de un asueto tradicional. ¿Se paga doble por ser feriado?

En estos casos, la decisión de trabajar o no queda a criterio del empleador. Algunas empresas, comercios o instituciones pueden otorgar el día libre, mientras que otras mantienen su actividad con normalidad.

El Poder Ejecutivo puede establecer hasta tres días de este tipo por año para fomentar el turismo interno y generar fines de semana largos.

Qué debés saber sobre cómo se considera el feriado del lunes 23 de marzo

Si te toca trabajar ese lunes, no corresponde pago doble: el salario se abona como un día habitual, sin recargos. La diferencia aparece al día siguiente. El martes 24 de marzo, cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, sí es un feriado nacional inamovible. En ese caso, la ley establece que:

  • Si no trabajás, cobrás el día normalmente.
  • Si trabajás, te deben pagar el doble (100% de recargo).

De esta forma, el calendario genera un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo, aunque no todos los trabajadores podrán aprovecharlo de la misma manera. El 23 de marzo forma parte de los llamados “días no laborables con fines turísticos”, una figura prevista en la Ley 27.399 de días libres nacionales.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

El calendario argentino distingue entre feriados inamovibles, trasladables y días puente o turísticos.

Feriados inamovibles

Son los que no se trasladan, sin importar qué día de la semana caigan.

En 2026 son:

  • 1° de enero (jueves) – Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero (lunes y martes) – Carnaval.
  • 24 de marzo (martes) – Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 3 de abril (viernes) – Viernes Santo.
  • 1° de mayo (viernes) – Día del Trabajador.
  • 25 de mayo (lunes) – Revolución de Mayo.
  • 20 de junio (sábado) – Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
  • 9 de julio (jueves) – Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre (martes) – Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre (viernes) – Navidad.

Feriados trasladables

Son fechas patrias que pueden moverse para generar fines de semana largos. Entre ellos se encuentran:

  • 17 de junio – Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto – Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.
  • 12 de octubre – Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 20 de noviembre – Día de la Soberanía Nacional.

Una regla reciente establece que, si estos feriados caen sábado o domingo, pueden trasladarse al viernes anterior o al lunes posterior, según determine el Gobierno.

Feriados con fines turísticos

Son los llamados “feriados puente”, que buscan extender fines de semana y fomentar el turismo. En 2026 están previstos:

  • Lunes 23 de marzo.
  • Viernes 10 de julio.
  • Lunes 7 de diciembre.

En estas jornadas la empresa decide si se trabaja y no corresponde pago doble.

