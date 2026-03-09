9 de marzo de 2026 Inicio
John Stuart Mill, filósofo: "Pregúntate si eres feliz y dejarás de serlo"

El postulado del filósofo decimonónico sobre la forma en la que los humanos accedemos al bienestar.

John Stuart Mill: el filósofo dedicado a la igualdad. 

  • John Stuart Mill fue un filósofo y pensador británico del siglo XIX con gran influencia en la filosofía política, la ética y el liberalismo.

  • Desarrolló y sistematizó la doctrina del utilitarismo, que sostiene que las acciones son correctas cuando promueven la mayor felicidad posible para el mayor número de personas.

  • En su obra Utilitarismo (1861) planteó que el valor moral de las acciones depende de sus consecuencias y del bienestar que generan en la sociedad.

  • Mill también defendió la importancia de los derechos de las mujeres y de la libertad individual e intelectual para alcanzar el bienestar social.

En pleno siglo XIX, el filósofo británico John Stuart Mill dejó una frase que todavía hoy circula en debates sobre bienestar, ética y sentido de la vida: "Pregúntate si eres feliz y dejarás de serlo". Detrás de esa afirmación, que es aparentemente simple, se esconde una crítica temprana a la tendencia humana a convertir la felicidad en una meta obsesiva.

Te puede interesar:
Vive en Argentina, es neozelandesa y se volvió viral por descubrir un elemento que acompaña nuestras comidas: cuál es

Mill advertía que cuando las personas se enfocan de manera constante en evaluar su propio estado de felicidad, terminan atrapadas en un círculo de control permanente que dificulta experimentar de forma espontánea. En otras palabras, cuanto más se analiza la propia felicidad, más se corre el riesgo de perderla.

Esta idea se vincula con la tradición del utilitarismo, corriente ética desarrollada por Mill y otros pensadores que buscaba responder a una pregunta central de la filosofía moral: qué hace que una acción sea correcta o incorrecta. En su obra Utilitarismo (1861), el filósofo sostenía que las acciones deben evaluarse por sus consecuencias: una conducta es moralmente correcta cuando contribuye a aumentar la felicidad o el bienestar, y es incorrecta cuando genera sufrimiento o reduce ese bienestar.

John Stuart Mill por George Frederic Watts en 1873.

Sin embargo, esa definición fue interpretada en ocasiones como una defensa del interés individual, algo que el propio Mill discutía. Para el filósofo, la felicidad no se medía únicamente en términos personales, sino en relación con el bienestar colectivo. De hecho, el pensador sostenía que el criterio moral debía considerar a todos los individuos por igual.

Mill también introdujo una distinción relevante entre distintos tipos de placer: a diferencia de una visión puramente hedonista, planteaba que existen placeres "superiores", vinculados al desarrollo intelectual, afectivo y moral, y placeres "inferiores", asociados a satisfacciones más inmediatas. En ese sentido, el filósofo defendía que cultivar la educación, el pensamiento y la vida intelectual contribuye a generar un bienestar más profundo y duradero.

Además, el filósofo fue uno de los primeros hombres en escribir un tratado sobre la opresión de las mujeres, porque fue el esposo de la teórica y sufragista británica Harriet Taylor. En su obra La sujeción de la mujer (1869), defendió la igualdad entre hombres y mujeres, argumentando que la subordinación legal femenina era un obstáculo para el progreso de toda la sociedad. Abogó por el derecho al voto, acceso a la educación, derecho a la propiedad y la igualdad laboral.

Mill, filósofo británico del siglo XIX

Quién fue el filósofo John Stuart Mill

John Stuart Mill nació en Londres en 1806 y fue uno de los pensadores más influyentes de la filosofía política y moral del siglo XIX. Formado en una educación intelectual rigurosa desde la infancia, desarrolló una obra que abarcó temas como la libertad individual, la democracia representativa, la igualdad de género y la ética utilitarista.

Entre sus textos más conocidos también se encuentra On Liberty (Sobre la libertad, 1859), obra en la que reflexionó sobre el papel de la libertad en la sociedad moderna y sobre los criterios que deberían guiar las decisiones morales. Su pensamiento continúa siendo objeto de debate en la filosofía contemporánea, especialmente en discusiones vinculadas con el bienestar social, la ética y la relación entre individuo y comunidad.

