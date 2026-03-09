Esta docuserie de Netflix sobre una de las redes sociales más utilizadas está dejando a todos con los pelos de punta: cuál es Es un relato perturbador sobre cómo un depredador utilizó la validación online como escudo para ocultar una oscuridad que la sociedad creía haber dejado atrás. + Seguir en







La historia se adentra en la distancia que puede existir entre la imagen pública y la vida real de quienes se vuelven populares en internet. Netflix

Netflix volvió a captar la atención del público con el estreno de El asesino de TikTok, una producción que explora el costado más oscuro de la fama en redes sociales. A lo largo de sus episodios, la docuserie muestra cómo una plataforma pensada para el entretenimiento, como TikTok, terminó vinculada a un caso criminal que impactó a miles de usuarios.

La historia se adentra en la distancia que puede existir entre la imagen pública y la vida real de quienes se vuelven populares en internet. Mediante material publicado en la red social, testimonios y reconstrucciones de los hechos, la serie crea un clima de tensión constante y plantea cómo la búsqueda de visibilidad y aprobación digital puede ocultar conductas peligrosas.

Más allá del relato policial, la producción deja una reflexión sobre la vulnerabilidad dentro del ecosistema digital. La docuserie plantea cómo la exposición en redes puede facilitar el seguimiento, el acoso y otras situaciones de riesgo. De esta manera, el caso funciona como una advertencia sobre los peligros que pueden esconderse detrás de la popularidad online.

La miniserie documental El asesino de TikTok, disponible en Netflix, aborda la desaparición de Esther Estepa, una mujer de 42 años vista por última vez en agosto de 2023 tras reunirse en Gandía con un viajero conocido en redes. El principal sospechoso era José Jurado Montilla, quien utilizaba el nombre "Dinamita Montilla" en TikTok para publicar videos de sus recorridos por España y construir una imagen cercana y confiable ante sus seguidores.

La producción reconstruye la investigación centrándose en la huella digital que el propio acusado dejó en internet. A partir del análisis de publicaciones, geolocalizaciones y mensajes enviados a la familia de la víctima —con los que intentaba simular que ella seguía con vida—, el documental muestra cómo la actividad en redes sociales terminó aportando pistas clave para rastrear sus movimientos. Incluso durante la búsqueda, el sospechoso continuaba interactuando con su audiencia y participaba en videollamadas donde decía colaborar con la investigación.

Más allá del caso puntual, la serie reflexiona sobre la doble vida que algunas personas construyen en el entorno digital y sobre las fallas que permitieron que un criminal con antecedentes graves recuperara la libertad. Con testimonios de familiares, investigadores y especialistas, el relato expone cómo material que parecía contenido cotidiano en redes terminó convirtiéndose en una pieza fundamental para reconstruir el crimen. Tráiler de El asesino de TikTok Embed - El asesino de TikTok | Clip oficial | Netflix España Reparto de El asesino de TikTok José Jurado Montilla (alias "Dinamita Montilla")

Esther Estepa

Familiares de Esther Estepa

Investigadores de la Policía Nacional

Expertos en Ciberseguridad y Forenses

Testigos y otros senderistas