Así se puede hacer una milanesa de berenjena rellena en la air fryer: la receta completa Es una preparación muy sencilla para incorporar al menú semanal y sumar vegetales a tu dieta. Por + Seguir en







Una receta muy fácil para preparar en la air fryer.

Las milanesas de berenjena rellenas son una opción saludable y original para sumar a tus comidas. Cocinar en air fryer permite disfrutar de texturas crujientes con muchísimas menos calorías que la fritura tradicional. Se aconseja cocinar las berenjenas enteras a 200 °C en la freidora de aire durante 15 minutos para que la pulpa quede tierna antes de pelarlas. Usá una mezcla de huevo con mostaza para darle un toque extra de sabor antes del empanado. La milanesa es, sin dudas, uno de los platos más populares de la gastronomía argentina. Para quienes buscan salir de las opciones más clásicas como las de carne o las suprema, las milanesas de berenjenas aparecen como las candidatas ideales.

La freidora de aire es la herramienta ideal para la cocción de esta receta ya que evita que queden secas como suele pasar cuando se dejan demasiado tiempo en el horno. A su vez, es un método para cocinar más saludable ya que reemplaza la fritura en aceite.

Milanesa de berenjena Pinterest Con la técnica adecuada, es un proceso súper sencillo que podés resolver en pocos minutos. La clave de esta receta está en la doble cocción: primero hay que tiernizar la verdura para que quede cremosa y luego buscar ese dorado crocante que hace que la milanesa se destaque.

Cómo hacer milanesas de berenjena rellenas en la air fryer Si estás buscando una forma diferente de sumar vegetales a tu dieta o simplemente querés sorprender a tu familia con una cena original y saludable, esta receta es una opción ideal para incorporar en tu menú.

Ingredientes 4 berenjenas

Queso de máquina.

3 huevos

1 cucharada de mostaza

Harina común (cantidad necesaria)

Panko o pan rallado

Aceite en spray.

Sal a gusto. Preparación Pinchá las berenjenas con un tenedor y llevalas a la freidora de aire a 200 °C por 15 minutos. Esto hará que la pulpa se ablande. Al retirar, pelalas con mucho cuidado, manteniendo el cabo para que no se desarmen. Con un cuchillo, hacé un corte longitudinal por la mitad de cada berenjena y ubicá una feta de queso doblada en el centro. En un bol, batí los huevos con la sal y la mostaza. En otros dos recipientes, disponé la harina y el panko o pan rallado por separado. Pasá cada berenjena rellena primero por la harina, sacudiendo el exceso. Luego pasar por la mezcla de huevo y, finalmente, cubrila bien con el pan rallado o panko, presionando un poquito para que se pegue bien. Rociá las milanesas con un poco de aceite en spray por ambos lados. Colocalas en la cesta de la freidora y usá la función freír hasta que veas que están bien doradas y crocantes.