19 de abril de 2026 Inicio
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El paso a paso sobre cómo hacer un chipa de zapallo: el procedimiento de Paulina Cocina

Una preparación casera con impronta digital combina ingredientes simples, técnica clara y un resultado esponjoso ideal para una merienda diferente.

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Variante con calabaza que redefine la receta clásica.

Variante con calabaza que redefine la receta clásica.

@paulinacocina

  • La receta incorpora calabaza como ingrediente central, lo que modifica la humedad de la masa y genera una textura más suave respecto del chipá tradicional.

  • El procedimiento detalla cantidades exactas de cada ingrediente y un orden definido de mezcla para lograr una preparación uniforme y sin grumos.

  • La cocción se realiza a 200 grados durante aproximadamente 20 minutos, permitiendo que las piezas queden doradas por fuera y tiernas en su interior.

  • La combinación de quesos como cremoso y pategrás, junto con semillas de sésamo, define el sabor final y aporta contraste en textura y terminación.

La receta de chipá de zapallo propuesta por Paulina Cocina se volvió protagonista en redes sociales a partir de un contenido donde se detalla el paso a paso de una preparación simple y casera. La cocinera digital volvió a poner el foco en una versión renovada de un clásico, incorporando un ingrediente vegetal como eje central.

Lo que distingue a esta granola de otras versiones caseras es su base de quinoa cocida.
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La difusión del procedimiento se dio en formato audiovisual, donde se explican cantidades, mezclas y técnicas de forma directa. Este enfoque refuerza el estilo característico de la creadora, que combina cocina práctica con un tono cercano y orientado a resultados rápidos.

La preparación se suma a otras versiones reinterpretadas del chipá tradicional, manteniendo la base de fécula de mandioca pero incorporando calabaza como elemento diferencial. El resultado apunta a una masa más húmeda, suave y con mayor intensidad de sabor, sin alterar la lógica básica de la receta original.

Chipá de zapallo Paulina
La receta de chipá de zapallo se suma a tendencias de gastronomía casera que priorizan preparaciones simples, con pocos ingredientes y técnicas accesibles para el entorno doméstico cotidiano.

La receta de chipá de zapallo se suma a tendencias de gastronomía casera que priorizan preparaciones simples, con pocos ingredientes y técnicas accesibles para el entorno doméstico cotidiano.

Los ingredientes de los chipa de zapallo

La preparación se apoya en una combinación de insumos básicos que permiten lograr una masa suave, húmeda y con la textura característica del chipá en su versión con calabaza.

  • 250 gramos de fécula de mandioca, insumo principal que define la textura elástica y característica de la preparación.
  • 1 huevo, utilizado como elemento de cohesión dentro de la mezcla base.
  • 3 cucharadas colmadas de aceite de oliva, con opción de reemplazo por manteca según disponibilidad o preferencia.
  • 4 a 5 cucharadas de leche, incorporadas para aportar humedad y suavidad a la masa.
  • 1/2 cucharadita de sal, destinada a equilibrar el conjunto de sabores.
  • 4 cucharadas de puré de calabaza previamente cocido al horno, componente que introduce la variante respecto del chipá tradicional.
  • 200 gramos de queso cremoso, con alternativa parcial de reemplazo por reggianito.
  • 125 gramos de queso pategrás rallado, sumado para potenciar sabor y estructura interna.
  • Semillas de sésamo, utilizadas como terminación opcional en algunas piezas antes del horneado.

Cómo hacer los chipa de zapallo

  1. En un recipiente amplio, integrar la fécula de mandioca, el huevo, la sal, el aceite y la leche hasta obtener una mezcla homogénea sin grumos visibles.
  2. Incorporar el puré de calabaza ya cocido, mezclando de manera continua hasta lograr una masa uniforme, blanda y fácil de manipular.
  3. Agregar el queso cremoso cortado en cubos pequeños junto con el queso pategrás rallado, distribuyéndolos de forma pareja en toda la preparación.
  4. Tomar porciones de masa y formar bolitas de tamaño regular para asegurar una cocción pareja en el horno.
  5. Opcionalmente, rebozar algunas piezas con semillas de sésamo antes de disponerlas en una fuente apta para horno.
  6. Cocinar a 200 grados durante aproximadamente 20 minutos, hasta que los chipa presenten superficie dorada y consistencia firme por fuera pero tierna por dentro.
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