La última misa ricotera: miles de fanáticos pasaron la madrugada en Villa Domínico para despedir al Indio Solari Desde la tarde del sábado seguidores de todo el país coparon los alrededores del Parque Los Derechos del Trabajador. Entre banderas, canciones, parrillas, bailes y pogos improvisados, la vigilia se transformó en una postal de los históricos recitales del exlíder de Los Redondos. Por Agregar C5N en









Villa Domínico ya vive la última misa ricotera: miles de fanáticos esperan despedir al Indio Solari

La despedida de Carlos "Indio" Solari comenzó mucho antes de la apertura oficial del velorio. Desde la tarde del sábado, miles de fanáticos fueron llegando al Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, en Avellaneda, para asegurarse un lugar en la fila que este domingo, desde las 11 de la mañana, los llevará hasta el último adiós al artista más convocante de la historia del rock argentino.

Con el correr de las horas, los alrededores del predio fueron adquiriendo una imagen familiar para cualquier seguidor del Indio. Banderas llegadas desde todos los rincones del país, bombos, equipos de música, parrillas improvisadas sobre la vereda y grupos de familais y amigos compartiendo la noche transformaron la vigilia en una escena que remite inevitablemente a las jornadas previas de los míticos recitales ricoteros.

Las canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sonaron durante toda la noche. Hubo abrazos, brindis, bailes y hasta pequeños pogos espontáneos cada vez que algún parlante hacía sonar clásicos como "Ji ji ji", "Juguetes perdidos" o "Un ángel para tu soledad". El dolor por la muerte del músico convive con una celebración colectiva de su legado, en un clima que muchos describen como la última misa ricotera.

A medida que avanzó la madrugada, continuaron llegando micros desde distintas provincias. Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Neuquén, Chubut y Entre Ríos son apenas algunos de los puntos de partida de los miles de seguidores que emprendieron viaje para participar de una despedida que promete ser histórica.

La familia confirmó el lugar del homenaje a través de un comunicado difundido el sábado. "La despedida al Indio va a ser el domingo 7 de junio, en el Polideportivo Gatica, sobre avenida Mitre al 5.000, en el Parque de los Trabajadores (Villa Domínico, Avellaneda), a partir de las 11 y hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós", señaló el texto.

También pidió que la jornada se desarrolle con respeto y paciencia. "No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre", expresó la familia. Los organizadores esperan una concurrencia cercana al millón de personas a lo largo de la jornada. Mientras tanto, Villa Domínico ya se convirtió en el punto de encuentro de una multitud que eligió despedir a su ídolo del mismo modo en que lo acompañó durante décadas: cantando sus canciones, levantando sus banderas y compartiendo un ritual colectivo que trasciende la música.