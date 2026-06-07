Fue a rendir una materia acompañada de su perro y se volvió viral: como fue

La mascota Limón acompañó a esta chica, una estudiante de Psicología que se presentó para defender su tesis con el apoyo de su fiel compañero.

Llevó a su perro a su defensa de tesis y se volvió viral.

Las redes sociales suelen amplificar historias que conectan con las emociones de las personas. En los últimos días, una joven recién recibida de San Luis logró ese efecto luego de compartir un momento muy especial que vivió durante una de las instancias más importantes de su vida académica.

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Gala , una estudiante de Psicología, se presentó a defender su tesis universitaria acompañada por Limón , su perrito compañero de ocho años. La escena fue registrada en video y rápidamente se volvió viral, acumulando miles de reproducciones y comentarios de usuarios que destacaron la relación entre ambos.

Se viralizó por llevar a su perro a su defensa de tesis

La defensa resultó exitosa y la joven consiguió recibirse, pero más allá del logro académico, lo que llamó la atención fue la presencia de su compañero inseparable durante una jornada tan significativa.

En las imágenes que circularon en distintas plataformas se puede observar a Limón sentado junto a un escritorio mientras Gala realiza su exposición ante las autoridades académicas. La tranquilidad del perro y la naturalidad con la que acompañó a la estudiante fueron algunos de los aspectos que más repercusión generaron entre los usuarios.

La joven explicó posteriormente que la presencia de Limón tenía un valor mucho más profundo que una simple compañía ocasional. Según contó en una entrevista televisiva, el animal estuvo presente durante prácticamente toda su carrera universitaria y la acompañó en distintos momentos personales.

“Casi todas las materias las rendí con él, era mi amuleto de la suerte”, relató. Además, señaló que el perro estuvo a su lado durante mudanzas, enfermedades, situaciones de duelo y otros desafíos que atravesó a lo largo de los años.

Viral perrito rinde tesis Llevó a su perro a rendir la tesis de grado.

Gala también destacó que la viralización del video puso en primer plano la importancia de los vínculos afectivos. “Mi vida fue con mi perro y cursó toda la carrera conmigo”, expresó al referirse a la historia compartida con Limón.

Muchos usuarios compartieron experiencias similares con sus mascotas, donde atravesaron sus estudios acompañados por ellas, y celebraron que la joven pudiera cerrar una etapa tan importante acompañada por quien considera parte fundamental de su vida.

Respecto de las críticas que surgieron en algunos comentarios, Gala aclaró que no se trató de una cuestión de dependencia, sino del deseo de compartir un momento trascendente con quien que la acompañó durante todo el recorrido universitario.